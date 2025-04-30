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Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин

Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин - 30.04.2025 Украина.ру

Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин

В Бессмертном полку издания Украина.ру каждый день - новые герои. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. На этот раз о своих двух дедах - участниках Великой Отечественной войны, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова

2025-04-30T07:21

2025-04-30T07:21

2025-04-30T07:25

9 мая

день победы

бессмертный полк

герои

семья

ссср

белоруссия

варшава

нестор махно

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Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась. Награждён Орденом Славы III степени.От редакции. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru

ссср

белоруссия

варшава

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2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

9 мая, день победы, бессмертный полк, герои, семья, ссср, белоруссия, варшава, нестор махно