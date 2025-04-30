Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин - 30.04.2025 Украина.ру
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Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин - 30.04.2025 Украина.ру
Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
В Бессмертном полку издания Украина.ру каждый день - новые герои. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. На этот раз о своих двух дедах - участниках Великой Отечественной войны, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова
2025-04-30T07:21
2025-04-30T07:25
9 мая
день победы
бессмертный полк
герои
семья
ссср
белоруссия
варшава
нестор махно
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Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась. Награждён Орденом Славы III степени.От редакции. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru
ссср
белоруссия
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+7 495 645 66 01
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2025
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
9 мая, день победы, бессмертный полк, герои, семья, ссср, белоруссия, варшава, нестор махно
9 мая, День Победы, Бессмертный полк, герои, Семья, СССР, Белоруссия, Варшава, Нестор Махно

Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин

07:21 30.04.2025 (обновлено: 07:25 30.04.2025)
 
© из семейного архиваКонстантин Акимович Козлитин
Константин Акимович Козлитин
© из семейного архива
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Бессмертном полку издания Украина.ру каждый день - новые герои. Мы публикуем воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. На этот раз о своих двух дедах - участниках Великой Отечественной войны, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова
Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.
Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.
Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась.
Награждён Орденом Славы III степени.
От редакции. Сегодня, в канун 80-летия Победы давайте вопреки всему - и западным попыткам исказить историю той Победы, и беспамятству украинцев, разрушающих памятники, оставленные Советской властью на территории их страны, и всех тех остальных, кто пытается либо уничтожить, либо смешать с грязью подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, вспоминать наших героев, публиковать их фотографии и рассказывать о том, как они победили фашистскую нечисть. Это будет наш вклад в историю Победы. Ждем ваши письма по адресу: editors@ukraina.ru
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9 маяДень ПобедыБессмертный полкгероиСемьяСССРБелоруссияВаршаваНестор Махно
 
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