Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы - 23.04.2025 Украина.ру
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Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы
Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы - 23.04.2025 Украина.ру
Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы
Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-23T03:30
2025-04-23T03:30
новости
курская область
украина
суджа
геннадий алехин
вооруженные силы украины
наступление
всу
вс рф
монастырь
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Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.В ходе многодневного сражения за монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие, рассказал эксперт.Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что что они исторически возводились как оборонительные сооружения, то есть сам по себе монастырь уже представляет собой крепость, добавил он.При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры, уточнил эксперт.Алехин предположил, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя эти древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ использовали такие ходы и в обратном направлении, перебрасывая в помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы, резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/1062685133.html
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новости, курская область, украина, суджа, геннадий алехин, вооруженные силы украины, наступление, всу, вс рф, монастырь, освобождение, спецоперация, кто
Новости, Курская область, Украина, Суджа, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, наступление, ВСУ, ВС РФ, монастырь, освобождение, Спецоперация, КТО

Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы

03:30 23.04.2025
 
© Фото : Роман Алехин / TelegramГорнальский монастырь после удара ВСУ
Горнальский монастырь после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Роман Алехин / Telegram
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Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.
В ходе многодневного сражения за монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие, рассказал эксперт.

"Штурмовые действия [были] затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но наши бойцы с задачей справились и пошли дальше в направлении н.п. Горналь, куда отступили уцелевшие боевики", — подчеркнул Алехин.

Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что что они исторически возводились как оборонительные сооружения, то есть сам по себе монастырь уже представляет собой крепость, добавил он.
При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры, уточнил эксперт.
Алехин предположил, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя эти древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ использовали такие ходы и в обратном направлении, перебрасывая в помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Вчера, 17:57
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тылаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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