https://ukraina.ru/20250423/osvobozhdenie-monastyrya-v-gornale-alekhin-raskryl-s-kakimi-trudnostyami-stolknulis-rossiyskie-boytsy-1062689467.html

Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы

Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы - 23.04.2025 Украина.ру

Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы

Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-23T03:30

2025-04-23T03:30

2025-04-23T03:30

новости

курская область

украина

суджа

геннадий алехин

вооруженные силы украины

наступление

всу

вс рф

монастырь

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Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.В ходе многодневного сражения за монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие, рассказал эксперт.Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что что они исторически возводились как оборонительные сооружения, то есть сам по себе монастырь уже представляет собой крепость, добавил он.При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры, уточнил эксперт.Алехин предположил, что наверняка противник будет пытаться оттуда выбраться в сторону Украины, используя эти древние коммуникации. Также не исключено, что ВСУ использовали такие ходы и в обратном направлении, перебрасывая в помощь гарнизону подкрепление и боеприпасы, резюмировал автор материала.Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/1062685133.html

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новости, курская область, украина, суджа, геннадий алехин, вооруженные силы украины, наступление, всу, вс рф, монастырь, освобождение, спецоперация, кто