Освобождение монастыря в Горнале: Алехин раскрыл, с какими трудностями столкнулись российские бойцы
© Фото : Роман Алехин / TelegramГорнальский монастырь после удара ВСУ
© Фото : Роман Алехин / Telegram
Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря был затруднен из-за перепада высот, на которых стоит обитель, но российские бойцы справились с задачей и пошли дальше в направлении села Горналь, куда отступили уцелевшие боевики. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Российские военнослужащие группировки "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом утром 22 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке.
В ходе многодневного сражения за монастырь были уничтожены десятки вражеских солдат и офицеров, в том числе наемников. До этого всем окруженцам было предложено сложить оружие, рассказал эксперт.
"Штурмовые действия [были] затруднены из-за перепада высот, на которых стоит монастырь, но наши бойцы с задачей справились и пошли дальше в направлении н.п. Горналь, куда отступили уцелевшие боевики", — подчеркнул Алехин.
Сложность штурма подобных объектов состоит в том, что что они исторически возводились как оборонительные сооружения, то есть сам по себе монастырь уже представляет собой крепость, добавил он.
При этом они остаются святынями Русской православной церкви. В любой подобной обители всегда есть какие-то подземные ходы как часть оборонительной инфраструктуры, уточнил эксперт.
Полный текст статьи "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ, отступая, превращают святые обители в укрепрайоны" на сайте Украина.ру.
О том, изменилась ли ситуация на линии боевого столкновения после разгрома ВСУ под Суджей — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:57Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тылаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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