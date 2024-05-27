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Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур - 27.05.2024 Украина.ру

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур

Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в этом году на 1,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущим прогнозом – до 74,6 млн тонн зерновых и масличных, передает "Цензор. нет"

2024-05-27T23:03

2024-05-27T23:03

2024-05-27T23:06

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Уточняется, что снижение урожая в 2024 году вызвано как сокращением посевных площадей (в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и дорогой логистикой экспорта), так и засухой в мае этого года в ряде регионов на Востоке и юге страны. По данным госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Канцурака, в результате активных боевых действий, на которые Киев пошел осознанно, уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора и при этом 20% сельскохозяйственных земель страны Киев больше не контролирует. "В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда", – приводит его слова "Экономическая правда". Издание, ссылаясь на данные Киевской школы экономики, пишет об убытках украинскому агросектору в более чем 80 миллиардов долларов, в том числе уничтоженную агротехнику на 5,8 миллиардов долларов, убытки от потери готовой продукции - 1,97 миллиардов долларов и повреждения зернохранилищ на 1,8 миллиардов долларов. В середине апреля сообщалось, что украинский урожай в этом году будет на восемь миллионов тонн меньше предыдущего.

https://ukraina.ru/20240522/1055207796.html

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