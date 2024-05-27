Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур - 27.05.2024 Украина.ру
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Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур
Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур - 27.05.2024 Украина.ру
Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур
Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в этом году на 1,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущим прогнозом – до 74,6 млн тонн зерновых и масличных, передает "Цензор. нет"
2024-05-27T23:03
2024-05-27T23:06
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Уточняется, что снижение урожая в 2024 году вызвано как сокращением посевных площадей (в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и дорогой логистикой экспорта), так и засухой в мае этого года в ряде регионов на Востоке и юге страны. По данным госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Канцурака, в результате активных боевых действий, на которые Киев пошел осознанно, уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора и при этом 20% сельскохозяйственных земель страны Киев больше не контролирует. "В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда", – приводит его слова "Экономическая правда". Издание, ссылаясь на данные Киевской школы экономики, пишет об убытках украинскому агросектору в более чем 80 миллиардов долларов, в том числе уничтоженную агротехнику на 5,8 миллиардов долларов, убытки от потери готовой продукции - 1,97 миллиардов долларов и повреждения зернохранилищ на 1,8 миллиардов долларов. В середине апреля сообщалось, что украинский урожай в этом году будет на восемь миллионов тонн меньше предыдущего.
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Новости, Киев, Украина, урожай, экономика, Сельское хозяйство, СВО, Спецоперация

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая на 1,5 млн тонн зерновых и масличных культур

23:03 27.05.2024 (обновлено: 23:06 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в этом году на 1,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущим прогнозом – до 74,6 млн тонн зерновых и масличных, передает "Цензор. нет"
Уточняется, что снижение урожая в 2024 году вызвано как сокращением посевных площадей (в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и дорогой логистикой экспорта), так и засухой в мае этого года в ряде регионов на Востоке и юге страны.
"При таких условиях, экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн тонн. В текущем сезоне, который завершается, по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,2 млн тонн зерновых и масличных", – приводит издание сообщение украинской зерновой ассоциации.
По данным госсекретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Канцурака, в результате активных боевых действий, на которые Киев пошел осознанно, уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора и при этом 20% сельскохозяйственных земель страны Киев больше не контролирует.
"В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда", – приводит его слова "Экономическая правда".
Издание, ссылаясь на данные Киевской школы экономики, пишет об убытках украинскому агросектору в более чем 80 миллиардов долларов, в том числе уничтоженную агротехнику на 5,8 миллиардов долларов, убытки от потери готовой продукции - 1,97 миллиардов долларов и повреждения зернохранилищ на 1,8 миллиардов долларов.
В середине апреля сообщалось, что украинский урожай в этом году будет на восемь миллионов тонн меньше предыдущего.
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