Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, ранее заявивший, что служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, пропал без вести. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT
"Сын маньяка-потрошителя Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО. Юрий мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда Российская Армия наносила удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении канала.
Официально смерть Юрия Чикатило украинской стороной не подтверждена, его имя не внесено в базы погибших.
Ровно месяц назад, 20 марта, SHOT сообщал, что Юрий Чикатило служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где активно ведут наступление ВС РФ: Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ.
Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.
В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ.
При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.
Андрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.
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