Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT - 21.04.2025 Украина.ру
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Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT
Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT - 21.04.2025 Украина.ру
Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT
Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, ранее заявивший, что служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, пропал без вести. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT
2025-04-21T10:58
2025-04-21T10:58
новости
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вооруженные силы украины
маньяк
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Официально смерть Юрия Чикатило украинской стороной не подтверждена, его имя не внесено в базы погибших.Ровно месяц назад, 20 марта, SHOT сообщал, что Юрий Чикатило служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где активно ведут наступление ВС РФ: Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ.В публикации также отмечалось, что после своего последнего тюремного срока сын маньяка переехал из России в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью своей жены - Мирошниченко, а позже, по той же причине, вступил в ряды ВСУ.Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ."Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС…" - утверждал сын маньяка.При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.Андрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.Еще по теме: Адвокат Чикатило погиб в Донбассе, подробности.
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новости, россия, украина, ссср, вооруженные силы украины, маньяк
Новости, Россия, Украина, СССР, Вооруженные силы Украины, маньяк

Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО - SHOT

10:58 21.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий, ранее заявивший, что служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, пропал без вести. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT
"Сын маньяка-потрошителя Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО. Юрий мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда Российская Армия наносила удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении канала.
Официально смерть Юрия Чикатило украинской стороной не подтверждена, его имя не внесено в базы погибших.
Ровно месяц назад, 20 марта, SHOT сообщал, что Юрий Чикатило служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении, где активно ведут наступление ВС РФ: Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ.
В публикации также отмечалось, что после своего последнего тюремного срока сын маньяка переехал из России в Харьков, где из-за проблем с законом сменил фамилию на девичью своей жены - Мирошниченко, а позже, по той же причине, вступил в ряды ВСУ.
Ранее Юрий Чикатило был судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы 13 лет. При этом свое родство с маньяком Андреем Чикатило никогда не скрывал, напротив, гордо говорил, что его отец был не убийцей, а украинским националистом.
В частности, в сентябре 2014 года Юрий Чикатило заявил украинским СМИ, что в конце 1980-х годов Андрей Чикатило активно выступал за независимость Украины, считая, что кремлевские власти своей экономической политикой "объедают" украинский народ.
"Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец, он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС…" - утверждал сын маньяка.
При этом сын серийного убийцы в феврале 2014 года ездил в Киев, чтобы, как он уточнял, по идейным соображениям лично посмотреть, что же происходит на Евромайдане. Дата его поездки совпала с 20-летием казни его отца в ростовской тюрьме.
Андрей Чикатило родился и вырос в селе Яблочное Сумской области. На его счету как минимум 43 доказанные жертвы, большинство из которых женщины, подростки и дети. Часть из них маньяк употреблял в пищу.
Еще по теме: Адвокат Чикатило погиб в Донбассе, подробности.
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