https://ukraina.ru/20250421/pochemu-tramp-vstupil-v-peregovory-po-ukraine-i-na-chto-tochno-ne-poydt-rossiya--ischenko---1062651377.html

Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко

Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко - 21.04.2025 Украина.ру

Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко объясняет, почему Трамп не добьётся мира на своих условиях и на что точно не пойдёт Россия. Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T14:16

2025-04-21T14:16

2025-04-21T14:16

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дональд трамп

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ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко объясняет, почему Трамп не добьётся мира на своих условиях и на что точно не пойдёт Россия. ТГ-канал Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250421/unizhenie-es-i-anti-zelenskiy-v-gostyakh-u-trampa-kto-vozglavit-novuyu-evropu--1062647316.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, дональд трамп, сша, ростислав ищенко