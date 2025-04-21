Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко - 21.04.2025 Украина.ру
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Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко - 21.04.2025 Украина.ру
Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко объясняет, почему Трамп не добьётся мира на своих условиях и на что точно не пойдёт Россия. Украина.ру, 21.04.2025
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Политолог Ростислав Ищенко объясняет, почему Трамп не добьётся мира на своих условиях и на что точно не пойдёт Россия. ТГ-канал Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, украина, дональд трамп, сша, ростислав ищенко
Видео, Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Ростислав Ищенко

Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко

14:16 21.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко объясняет, почему Трамп не добьётся мира на своих условиях и на что точно не пойдёт Россия.
ТГ-канал Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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14:02
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14:16Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
14:02Унижение ЕС и "анти-Зеленский" в гостях у Трампа: кто возглавит новую Европу?
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