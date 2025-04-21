"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе - 21.04.2025 Украина.ру
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"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе
"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе - 21.04.2025 Украина.ру
"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе
Украинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
2025-04-21T12:28
2025-04-21T12:28
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НАН Украины до сих пор вело подсчёт населения в границах 1991 года и только сейчас приступит к такой работе с учётом реалий СВО. В целом демографическая ситуация Гладуну представляется негативной."Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют большие миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу", - сказал Гладун.Он также сообщил в интервью РБК-Украина, что сейчас украинские мужчины живут в среднем 60 лет. По словам Гладуна, НАНУ испытывает проблемы в изучении демографических реалий. Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не публикует информацию об умерших, а Минюст предоставляет общие данные о рождаемости и смертности."В 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка. Это вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м на 100 женщин было 116 детей, тогда ковид сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы считаем, что 100 женщин рожает где-то 95-100 детей", - сообщил учёный.По его словам, есть страны с худшими показателями по рождаемости.Оценивая заявленную н Украине якобы необходимость снижения мобилизационного возраста до 18 лет, учёный констатировал негативные последствия. По его словам, нынешние украинцы, которым в возрасте 18-25 лет – это родившиеся в период самого низкого уровня рождаемости.Украинский учёный отметил при этом, что применение молодёжи в войсках может быть разным, не обязательно сопряжённым с боями на передовой."Поэтому это должно быть решение военных. Ибо представьте, что не призвали 20 тысяч людей и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас", - заявил замдиректора украинского института.Он напомнил, что в ДНР и ЛНР молодёжь пополнила два корпуса, противостоявших войскам ВСУ.Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения
https://ukraina.ru/20250418/ukrainets-pytalsya-sbezhat-v-moldaviyu-v-tsisterne-s-rastitelnym-maslom-1062613843.html
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украинская армия, днр, лнр, всу, потери всу, крах всу, демография, мобилизация, сво
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, украинская армия, ДНР, ЛНР, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, демография, мобилизация, СВО

"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе

12:28 21.04.2025
 
© РИА Новости . Паже / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Паже
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Украинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
НАН Украины до сих пор вело подсчёт населения в границах 1991 года и только сейчас приступит к такой работе с учётом реалий СВО. В целом демографическая ситуация Гладуну представляется негативной.
"Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют большие миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу", - сказал Гладун.
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18 апреля, 19:55
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Он также сообщил в интервью РБК-Украина, что сейчас украинские мужчины живут в среднем 60 лет. По словам Гладуна, НАНУ испытывает проблемы в изучении демографических реалий. Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не публикует информацию об умерших, а Минюст предоставляет общие данные о рождаемости и смертности.
"В 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка. Это вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м на 100 женщин было 116 детей, тогда ковид сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы считаем, что 100 женщин рожает где-то 95-100 детей", - сообщил учёный.
По его словам, есть страны с худшими показателями по рождаемости.
Оценивая заявленную н Украине якобы необходимость снижения мобилизационного возраста до 18 лет, учёный констатировал негативные последствия. По его словам, нынешние украинцы, которым в возрасте 18-25 лет – это родившиеся в период самого низкого уровня рождаемости.
"Если многие из них погибнут, то в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей, - заявил Гладун. - Это с точки зрения демографии, а с политической – снижение мобилизационного возраста – это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25 летних – тогда нужно мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?"
Украинский учёный отметил при этом, что применение молодёжи в войсках может быть разным, не обязательно сопряжённым с боями на передовой.
"Поэтому это должно быть решение военных. Ибо представьте, что не призвали 20 тысяч людей и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас", - заявил замдиректора украинского института.
Он напомнил, что в ДНР и ЛНР молодёжь пополнила два корпуса, противостоявших войскам ВСУ.
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