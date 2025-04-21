https://ukraina.ru/20250421/nuzhno-mobilizovat-ukrainskiy-demograf-prizval-popolnit-vsu-18-25-letnimi-pri-demograficheskom-1062644646.html

"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе

"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе - 21.04.2025 Украина.ру

"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисе

Украинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

2025-04-21T12:28

2025-04-21T12:28

2025-04-21T12:28

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НАН Украины до сих пор вело подсчёт населения в границах 1991 года и только сейчас приступит к такой работе с учётом реалий СВО. В целом демографическая ситуация Гладуну представляется негативной."Ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют большие миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу", - сказал Гладун.Он также сообщил в интервью РБК-Украина, что сейчас украинские мужчины живут в среднем 60 лет. По словам Гладуна, НАНУ испытывает проблемы в изучении демографических реалий. Государственная служба статистики в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, не публикует информацию об умерших, а Минюст предоставляет общие данные о рождаемости и смертности."В 2019-м году 100 женщин рожали 123 ребенка. Это вдвое меньше, чем нужно. В 2021-м на 100 женщин было 116 детей, тогда ковид сильно повлиял на ситуацию. Сейчас мы считаем, что 100 женщин рожает где-то 95-100 детей", - сообщил учёный.По его словам, есть страны с худшими показателями по рождаемости.Оценивая заявленную н Украине якобы необходимость снижения мобилизационного возраста до 18 лет, учёный констатировал негативные последствия. По его словам, нынешние украинцы, которым в возрасте 18-25 лет – это родившиеся в период самого низкого уровня рождаемости.Украинский учёный отметил при этом, что применение молодёжи в войсках может быть разным, не обязательно сопряжённым с боями на передовой."Поэтому это должно быть решение военных. Ибо представьте, что не призвали 20 тысяч людей и из-за этого страну уничтожили. Тогда Россия захватит наши территории, навяжет свое гражданство и нашу молодежь призовет в свою армию, чтобы воевали против нас", - заявил замдиректора украинского института.Он напомнил, что в ДНР и ЛНР молодёжь пополнила два корпуса, противостоявших войскам ВСУ.Актуальное интервью на эту тему: Богдан Безпалько: Русская идея должна приобрести характер национально-освободительного движения

https://ukraina.ru/20250418/ukrainets-pytalsya-sbezhat-v-moldaviyu-v-tsisterne-s-rastitelnym-maslom-1062613843.html

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