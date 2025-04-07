"Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
© point.md
© point.md
У Киева есть серьезные проблемы с личным составом, поэтому они "легитимизировали" мобилизацию молодежи. Все те граждане Украины, которым удалось выбраться из лап ТЦК, свидетельствуют, что сейчас "гребут всех". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
В настоящее время в Гуево продолжаются бои, российские войска выталкивают ВСУ за реку. Причем в Сумской области ВС РФ освободили не меньшую площадь, чем ВСУ еще удерживают в Курской области, отметил эксперт.
"Мы постепенно охватываем Юнаковку (Сумская область. – Ред.), обходя ее с запада. Если враг хочет каждый раз оказываться в клещах, пусть продолжает в том же духе", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
По мнению Онуфриенко, взятие Юнаковки будет поворотным моментом, когда Украина будет вынуждена ослаблять другие направления и перебрасывать силы на защиту самих Сум.
Но здесь важно учесть один нюанс, это серьезные проблемы Киева с личным составом. Хотя у них падает подготовка и мотивация, но сейчас важно само количество "пушечного мяса", добавил эксперт.
Поэтому они "легитимизировали" мобилизацию молодежи и сейчас мы уже видим этих людей на фронте. А все те граждане Украины, которым удалось выбраться из лап ТЦК, свидетельствуют, что сейчас "гребут всех", констатировал Онуфриенко.
"То есть ты можешь сколько угодно доказывать, что тебе всего 20 лет. Но тебя все равно заберут, и ты окажешься на фронте. Если ты погибнешь, то просто скажут, что погиб еще один доброволец", – указал он.
Так вот за счет этого киевский режим закрыл эту "дыру", им хватает "пушечного мяса", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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