"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке - 02.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260102/1059687704.html
"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке
"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке - 02.01.2026 Украина.ру
"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке
Обратимся к рецептам Ивана Котляревского. Впервые изданная в 1791 году "Энеида" Котляревского не просто одно из базовых произведений украинской литературы, но и настоящая "энциклопедия украинской кухни"
2026-01-02T08:10
2026-01-02T08:10
эксклюзив
еда
украинская кухня
николай васильевич гоголь
пушкин
петр i
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102968/40/1029684007_0:86:800:536_1920x0_80_0_0_bdfc44948d76f4a8423ecde23ccf70a6.jpg
Иван Петрович явно был большим любителем поесть, поэтому любая трапеза героев произведения описывается в деталях и с большим вкусом.Вот, например, казаки-троянцы прибывают на Сицилию, к легендарному царю Ацесту — троянцу по происхождению:"Ацест Энею, точно брату,Почет великий оказал;Всех попросил тотчас же в хату,Подать горилку приказал;Потом, как случаю пристало,Приволокли колбас и салаИ хлеба в решете внесли.Троянцы налакались тюри,И, чтобы отдых дать натуре,Их по квартирам развели.А там пошли пиры, банкеты.Троянцы, нежась, как коты,Из плошек глиняных паштетыПерегружали в животы.Кисель поверх паштетов лили,Печенку, зразы не забыли,А также гречневый пампух.Эней с дороги так нажралсяИ пенной столько нахлестался,Что чуть не испустил он дух".Русский перевод, сколь угодно талантливый, представление о тексте даёт, к сожалению, только приблизительное. Впрочем, наш интерес тут — не литературные красивости, а то, чем кормили дорогих гостей малороссийские помещики (а в "Энеиде" описаны именно они, не смотря на казацко- троянский фон).Итак, что выносят на стол, дорогим, но незваным гостям?В первую очередь консервы, которые в доме хранятся постоянно. В данном случае это — колбасы и сало.Колбаса — это консервы домашние, которые хранятся в специальном помещении. Ещё в древности было открыто, что мясо лучше хранится в животной плёнке (кишках или желудках).Традиционный способ приготовления по Николаю Маркевичу ("Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян", 1860 год): "Свиное мясо с салом порезать на кусочки, посыпать солью, перцем и этим фаршем наполнить вымытые свиные кишки, испечь в обычной печи, а перед подачей на стол поджарить". Это т.н. "украинская колбаса", которая под такой маркой продаётся по сей день. Книга Котляревского писалась в конце XVIII века, когда по всей стране распространилась мода на европейские копчёные колбасы, завезённые Петром I (местная колбаса была изначально печёной), но какая колбаса имелась в виду в тексте — неясно.Сало — консервы походные, специального хранения не требующие. К тому же сало было сравнительно дешёвым. Прежде всего, потому, что никакой сложной рецептуры, в отличие от колбасы, оно не предполагало — его просто засаливали с чесноком, всухую или в рассоле. Это не просто блюдо национальной кухни, но и определённый символ Украины: "Ой якби-то було так, щоб я царем стався — сало б їв, з салом спав, салом би вкривався" ("ой если б было так, чтобы я царём стал — сало бы ел, с салом спал, салом укрывался").Ну и в центр стола обязательно ставится хлеб — он был "всему голова" не только в России, но и на Украине. Хлеб не только еда: каравай хлеба в центре покрытого скатертью стола — символ и достатка, и праздника (а гости, как мы помним, дорогие). Дальше в украинском тексте упоминается "горячая, мягкая бухинка" — собственно, буханка того же самого хлеба.Хлеб подаётся в решете, но это не символическая или кулинарная прихоть, а просто банальная экономия — чтобы не заводить в доме отдельную тарелку под хлеб, используется обычный хозяйственный инвентарь подходящего размера.Затем подаются те горячие блюда, которые можно приготовить быстро, из того, что есть в доме. В первую очередь это тюря ("тетеря" в украинском тексте). Готовится она просто — в солёный кипяток крошат сухари и добавляют зажарку (жаренный на масле или сале лук).Дальше идут блюда более сложные.В первую очередь это "пашкеты в кахлях" (а вовсе не в "плошках", как в русском переводе). "Кахли" ("кахель") — это, собственно, кафель, которым обкладывали печи. Кафель того времени представлял собой керамические кирпичи, открытые с одной стороны. Богатые крестьяне использовали их вместо форм для изготовления паштета.Собственно, паштет этот имел вид своеобразный и с современным паштетом имел сходство только в том смысле, что делался из различной требухи. Кафель изнутри обмазывался тестом на молоке и масле, в него укладывали почки, печень, куски мяса, добавляли специи (соль, жареный лук), засыпали толченой печенью, накрывали сверху тестом же и пекли в печи. Кстати, примерно так же готовился воспетый Пушкиным "Страсбурга пирог нетленный" — он тоже запекался в тесте, правда, состав его был более прихотливый — фуа-гра, трюфели, рябчики.Зразы (иначе — крученики) — в данном случае не то, что имеется в виду сейчас, когда зразы готовятся в картофельном пюре, а чисто мясное блюдо — скрученный тонкий слой мяса (в данном случае — печени) с начинкой. В качестве начинки могли использоваться овощи, варёные яйца, грибы, каши. Зразы жарятся и запекаются, иногда — отвариваются (и потом подаются с бульоном)."Гречневый пампух" (в украинском варианте — "панпух") — небольшая пышка из пшеничной или, как в этом случае, гречневой муки. Слово "пампушка" пришло в русский язык из Украины. В украинской кухне пампушки подаются с чесночным соусом к борщу.В украинском тексте упоминаются также "рыжки" — грибы рыжики, и "сита" — разведённый водой мёд.Ну а "пенная" — то же самое, что и "горилка". Пенная горилка встречается и у Гоголя. Вообще в XVII-XVIII веках "пенкой" называли вообще лучшую часть чего-либо. Так что "пенная" могла быть попросту "отборной". Но поскольку у Гоголя она ещё и шипела, чего обычная водка, как правило, не делает, то логично предположить, что это просто брага домашнего приготовления. Кстати, у тех же Пушкина и Гоголя помещики по российским сёлам тоже пьют субпродукт — "фруктовые воды", представлявшие собой забродивший сок, иногда — с добавлением "пшеничного вина".Такая вот литературная история с кулинарией. А это ведь — всего один фрагмент. Две строфы.
https://ukraina.ru/20250909/1024904660.html
https://ukraina.ru/20251231/1059522207.html
https://ukraina.ru/20190920/1025055745.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102968/40/1029684007_0:11:800:611_1920x0_80_0_0_3b6c5e0ef390f1f4ef8479df5aa652ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, еда, украинская кухня, николай васильевич гоголь, пушкин, петр i, украина
Эксклюзив, еда, украинская кухня, Николай Васильевич Гоголь, Пушкин, Петр I, Украина

"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке

08:10 02.01.2026
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Обратимся к рецептам Ивана Котляревского. Впервые изданная в 1791 году "Энеида" Котляревского не просто одно из базовых произведений украинской литературы, но и настоящая "энциклопедия украинской кухни"
Иван Петрович явно был большим любителем поесть, поэтому любая трапеза героев произведения описывается в деталях и с большим вкусом.
Вот, например, казаки-троянцы прибывают на Сицилию, к легендарному царю Ацесту — троянцу по происхождению:
"Ацест Энею, точно брату,
Почет великий оказал;
Всех попросил тотчас же в хату,
Подать горилку приказал;
Потом, как случаю пристало,
Приволокли колбас и сала
И хлеба в решете внесли.
Троянцы налакались тюри,
И, чтобы отдых дать натуре,
Их по квартирам развели.
А там пошли пиры, банкеты.
Троянцы, нежась, как коты,
Из плошек глиняных паштеты
Перегружали в животы.
Кисель поверх паштетов лили,
Печенку, зразы не забыли,
А также гречневый пампух.
Эней с дороги так нажрался
И пенной столько нахлестался,
Что чуть не испустил он дух".
Русский перевод, сколь угодно талантливый, представление о тексте даёт, к сожалению, только приблизительное. Впрочем, наш интерес тут — не литературные красивости, а то, чем кормили дорогих гостей малороссийские помещики (а в "Энеиде" описаны именно они, не смотря на казацко- троянский фон).
Иван Котляревский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
9 сентября 2025, 16:00История
"Малороссийский Вергилий" Иван КотляревскийВ этот день 250 лет назад в Полтаве появился на свет Иван Петрович Котляревский - малороссийский пиит, русский боевой офицер и губернский попечитель богоугодных заведений. Благодаря ему российская общественность впервые услышала живой голос Полтавщины и уверовала в чарующий миф об этом благословенном, ни на что не похожем крае. Что же это за миф?
Итак, что выносят на стол, дорогим, но незваным гостям?
В первую очередь консервы, которые в доме хранятся постоянно. В данном случае это — колбасы и сало.
Колбаса — это консервы домашние, которые хранятся в специальном помещении. Ещё в древности было открыто, что мясо лучше хранится в животной плёнке (кишках или желудках).
Традиционный способ приготовления по Николаю Маркевичу ("Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян", 1860 год): "Свиное мясо с салом порезать на кусочки, посыпать солью, перцем и этим фаршем наполнить вымытые свиные кишки, испечь в обычной печи, а перед подачей на стол поджарить".
Это т.н. "украинская колбаса", которая под такой маркой продаётся по сей день. Книга Котляревского писалась в конце XVIII века, когда по всей стране распространилась мода на европейские копчёные колбасы, завезённые Петром I (местная колбаса была изначально печёной), но какая колбаса имелась в виду в тексте — неясно.
Сало — консервы походные, специального хранения не требующие. К тому же сало было сравнительно дешёвым. Прежде всего, потому, что никакой сложной рецептуры, в отличие от колбасы, оно не предполагало — его просто засаливали с чесноком, всухую или в рассоле. Это не просто блюдо национальной кухни, но и определённый символ Украины: "Ой якби-то було так, щоб я царем стався — сало б їв, з салом спав, салом би вкривався" ("ой если б было так, чтобы я царём стал — сало бы ел, с салом спал, салом укрывался").
сало - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
31 декабря 2025, 09:44
Украинская кухня: рецепт салаУ сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий
Ну и в центр стола обязательно ставится хлеб — он был "всему голова" не только в России, но и на Украине. Хлеб не только еда: каравай хлеба в центре покрытого скатертью стола — символ и достатка, и праздника (а гости, как мы помним, дорогие). Дальше в украинском тексте упоминается "горячая, мягкая бухинка" — собственно, буханка того же самого хлеба.
Хлеб подаётся в решете, но это не символическая или кулинарная прихоть, а просто банальная экономия — чтобы не заводить в доме отдельную тарелку под хлеб, используется обычный хозяйственный инвентарь подходящего размера.
Затем подаются те горячие блюда, которые можно приготовить быстро, из того, что есть в доме. В первую очередь это тюря ("тетеря" в украинском тексте). Готовится она просто — в солёный кипяток крошат сухари и добавляют зажарку (жаренный на масле или сале лук).
Дальше идут блюда более сложные.
В первую очередь это "пашкеты в кахлях" (а вовсе не в "плошках", как в русском переводе). "Кахли" ("кахель") — это, собственно, кафель, которым обкладывали печи. Кафель того времени представлял собой керамические кирпичи, открытые с одной стороны. Богатые крестьяне использовали их вместо форм для изготовления паштета.
Собственно, паштет этот имел вид своеобразный и с современным паштетом имел сходство только в том смысле, что делался из различной требухи. Кафель изнутри обмазывался тестом на молоке и масле, в него укладывали почки, печень, куски мяса, добавляли специи (соль, жареный лук), засыпали толченой печенью, накрывали сверху тестом же и пекли в печи. Кстати, примерно так же готовился воспетый Пушкиным "Страсбурга пирог нетленный" — он тоже запекался в тесте, правда, состав его был более прихотливый — фуа-гра, трюфели, рябчики.
Зразы (иначе — крученики) — в данном случае не то, что имеется в виду сейчас, когда зразы готовятся в картофельном пюре, а чисто мясное блюдо — скрученный тонкий слой мяса (в данном случае — печени) с начинкой. В качестве начинки могли использоваться овощи, варёные яйца, грибы, каши. Зразы жарятся и запекаются, иногда — отвариваются (и потом подаются с бульоном).
Сбор овощей в фермерском хозяйстве в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 20.09.2019
20 сентября 2019, 12:30
Зрада вместо зразы: картошка на Украине становится деликатесомОдин из основных овощей для украинца — картофель — стремительно дорожает. Оптовые цены на него достигают около 10 грн (26 руб. — Ред.) за килограмм, а розничные — до 13 грн (около 34 руб. — Ред.). Для сравнения: в прошлом году цена была втрое ниже. При этом реальных предпосылок для этого нет
"Гречневый пампух" (в украинском варианте — "панпух") — небольшая пышка из пшеничной или, как в этом случае, гречневой муки. Слово "пампушка" пришло в русский язык из Украины. В украинской кухне пампушки подаются с чесночным соусом к борщу.
В украинском тексте упоминаются также "рыжки" — грибы рыжики, и "сита" — разведённый водой мёд.
Ну а "пенная" — то же самое, что и "горилка". Пенная горилка встречается и у Гоголя. Вообще в XVII-XVIII веках "пенкой" называли вообще лучшую часть чего-либо. Так что "пенная" могла быть попросту "отборной".
Но поскольку у Гоголя она ещё и шипела, чего обычная водка, как правило, не делает, то логично предположить, что это просто брага домашнего приготовления. Кстати, у тех же Пушкина и Гоголя помещики по российским сёлам тоже пьют субпродукт — "фруктовые воды", представлявшие собой забродивший сок, иногда — с добавлением "пшеничного вина".
Такая вот литературная история с кулинарией. А это ведь — всего один фрагмент. Две строфы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Эксклюзиведаукраинская кухняНиколай Васильевич ГогольПушкинПетр IУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Враг нанёс ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
11:43Спикер парламента Чехии назвал киевский режим "хунтой Зеленского"
11:12Положение ВСУ на юге страны ухудшается — CNN
10:58В Макеевке появился памятник жертвам вооружённой агрессии 2014 года. Другие новости к этому часу
10:37Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области — Сальдо
10:18Нацисты из элитного подразделения ВСУ "Волки да Винчи"* требуют вывода из под Верхней Терсы у Гуляйполя
09:51В результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области погибли 27 человек — СК РФ
09:30Скотт Риттер заявил, что с Киевом теперь нельзя вести переговоры. Главные новости к этому часу
09:01ВС РФ продолжают наступление западнее Богуславки и Новоплатоновки
08:39Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
08:10"Пашкеты в кахлях": чем угощали малороссийские дворяне в XVIII веке
08:09Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на регионы России
08:08Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители
08:05"И на душе немного теплее": как отмечают Новый год в зоне СВО
08:00Хронический анахронизм "Хроник…": не уставший караул и агент британской разведки Блюмкин
07:40Чудовищный теракт в Хорлах, западный след. Обзор 1 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
07:07Фёдор Лукьянов об итогах 2025 года: Европа в тупике, США не всемогущи, Ближний Восток непредсказуем
20:06В Запорожье при пожаре погибли пациенты инфекционный больницы
19:54Компоненты БПЛА, ударившего по кафе в Херсонской области, оказались производства ФРГ
19:46В Германии вступил в силу закон о реформе призыва в армию
Лента новостейМолния