Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев

Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев

Великобритания - союзник СССР во Второй мировой войне, после войны не выдала членов дивизии СС "Галичина", а, напротив, перевезла их из своей зоны оккупации в Германии к себе

Сразу после окончания войны отношения между СССР и Великобританией были довольно интересными. С одной стороны, государства были союзниками, с другой — уже весной победного 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль дал поручение Объединённому штабу планирования Военного кабинета представить свои соображения относительно возможной военной кампании против СССР, получившей кодовое название "операция Немыслимое".План был готов 22 мая. С учетом его объема можно предположить, что само задание поступило от Черчилля в апреле, когда СССР и Британская империя еще были союзниками.Представленные британскому премьеру документы его не порадовали. Война, которая должна была начаться 1 июня 1945 года, предстояла тяжелая, тотальная и затяжная."Мы считаем, что, если начнется война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, превосходство этих сил может непомерно возрасти, если возрастет усталость и безразличие американцев и их оттянет на свою сторону магнит войны на Тихом океане", — гласило заключение Комитета начальника штабов, направленное Черчиллю.В итоге от войны было решено отказаться.Однако и без нее британское руководство как могло досаждало своим союзникам. Доходило до того, что британцы стали помогать эсесовцам.Чудо-остров для эсэсовцев…В 2002 году во времена правления Леонида Кучмы на Украине в Ивано-Франковске в издательстве "Лілея НВ" вышла книжка "Мозаїка моїх споминів" авторства Евгения Побегущего-Рена. Ивано-франковцы возили ее среди прочих своих изданий на многочисленные книжные форумы. На голубой обложке красовался герб со львом и тремя коронами. А перед именем Побегущего-Рена стояло сокращение "полк.". Для несильно знакомых с историей Украины ничего криминального в этом не было.А вот тех, кто знал историю страны чуть побольше, чем того требовал школьный курс, или же очень хорошо запомнил, чему его учили в школе, герб на книжке к тому, что открыв ее они увидят автора в военной форме. И не просто в военной, а в эсесовской. А собственно, сокращение "полк." означало "полковник".В конце книжки размещались фотографии автора в разные периоды его жизни. Согласно подписи под одной из них, она была снята в Великобритании в летнем лагере для молодежи в Чиддингфолде, что в графстве Суррей, в 1955 году.Что же занесло украинских эсесовцев из дивизии "Галичина" на остров, которых их товарищи по оружию так нещадно бомбили во Вторую мировую войну? Об этом пишет сам Рэн в конце книги."Вся основная сила нашей дивизии находилась в плену в Италии аж до 1947 года, а позже была перевезена в Великобританию. Совместное пребывание нашего воинства в плену в Римини, где была широко развернута культурно-образовательная и воспитательная деятельность и где наше воинство углубляло свои знания, готовясь к гражданской жизни, было, безусловно, доброй жизненной школой для него <…> Лагерь в Римини воспитал тип украинского воина-общественника, который, выйдя из плена, принялся немедленно за политическую, общественную, культурно-образовательную и воспитательную работу. Наилучшим примером такого воина-общественника являются наши побратимы-воины в Великобритании, благодаря которым появилась и развилась хорошо организованная жизнь украинской общины в той стране", — писал Рен — бывший командир батальона в дивизии СС "Галичина".Но дальше — больше, в авторском послесловии Рен признается, что 50-х годах ХХ века он надел… британскую военную форму."В 1954 году я снова надел военную форму, поступив на воинскую службу в так называемые МCO (охранные сотни) (MSO — Ред.) при британской оккупационной армии в Западной Германии. Довелось мне тогда снова проходить жесткую рекрутскую муштру, и то, очень суровую <…> Прослужил я в охранных сотнях четыре года от 1954 до 1958 года", — написал он.В том же послесловии Рен рассказывал, как тепло его принимали в Великобритании."Радостным временем для меня была моя главная поездка в Великобританию по приглашению Главной Управы ОбВУ (Объединения бывших воинов-украинцев в Великобритании — Ред.) с октябре-ноябре 1980 года, во время которой я посетил с докладом почти 40 отделов Объединения бывших воинов-украинцев в Великобритании. Везде меня приветствовали с наибольшей сердечностью и искренностью и с настоящим побратимством. Я трижды посещал украинскую общину в Великобритании и каждый раз утешался сердечностью и дружелюбным гостеприимством нашего воинства и общины", — писал Рен, указывая, что его наградили медалью за сотрудничество с этой организацией и она ему была дороже всех наград за все время его общественной работы.Отдельно Рен поблагодарил генерального секретаря ОбВУ Святомира Фостуна за редакционную правку его мемуаров.Да-да, мемуары Рена вышли не после его смерти, а еще в 1982 году. Местом издания указаны Лондон и Мюнхен. В 2002 году эту книжку лишь переиздали на Украине. Кстати, Фостун — бывший сотник дивизии СС "Галичина" был тогда еще жив, они погиб два года спустя — в 2004 году — в автокатастрофе во Львовской области.Брак Рена был бездетным. Но вот у других закрепившихся в Великобритании украинских эсесовцев родились дети.И их потомковВ конце первого тома "Мозаики моих воспоминаний" описывая свою жизнь, Рен рассказывал, как он плотно работал с молодежью."В следующие два года (1958-1960) работал в редакции АБН и был воспитателем молодежи при ИМКА-ИВКА (Христлихе Ферайн Юнгер Меннер) как руководитель молодежной ячейки в Мюнхене. Был я многолетним воспитателем сумовской (СУМ — Объединение украинской молодежи), в основном в летних лагерях молодежи СУМа Германии, Бельгии, Англии, США и провел с этой молодежью 20 лагерей", — писал он.Но если в этой книге он лишь мельком упоминал об этом направлении своей работы (собственно, сама книга больше посвящена событиям до 1945 года включительно), то во втором томе, который тоже вышел в Лондоне и Мюнхене, но в 1985 году, на послевоенных годах Рен останавливается поподробнее.Кстати, британцы не могли не знать, кого одевали в свою военную форму в 50-х годах в Германии."В отношении муштры особенно негодовали воины, которые были на войне и прошли не одно военное обучение", — указывал Рен.Т.е. он был не единственным бывшим СС-овцем на службе британской армии. Британцы начали набор украинцев в существовавшие с 1946 года национальные охранные сотни лишь в 1954 году после длительного давления украинской диаспоры в Западной Германии. Одним из первых офицеров этих сотен был боец запрещенной в РФ УПА Теодор Пелех, которого британское командование, как утверждает Рен, очень хвалило, когда он уходил в отставку после 30 лет службы.Судя по тому, что сами национальные сотни, как их называет Рен, были практически полностью распущены в 1958 году, дослуживал Пелех уже в других частях британской армии. При этом не один — таких было 232 человека, если верить Рену. И речь тут скорее всего именно об украинцах.Ну а дальше Рен описывает свою работу с молодежью, в том числе в Великобритании. В первую очередь речь идет о лагере СУМ в Чиддингфолде.Однако одной лишь этой деревенькой британские адреса украинского эсесовца не ограничились."Другая характерная примета нашего воинства в Великой Британии — это украинское сердечное гостеприимство. Везде меня принимали как родного. Я имел возможность побывать почти во всех украинских домах, которые были собственностью Союза украинцев в Великобритании, в некоторых отделах СУБ есть большие хорошие залы: достаточно вспомнить Манчестер, Ноттингем, Бредфорд, Болтон, Лестер, Лондон и другие <…> Во времена моего пребывания, то есть моих поездок в Великобританию, я гостил во многих украинских семьях", — с теплотой вспоминал Рен.Он характеризовал ту общину украинцев как не очень большую, но сплоченную и хорошо организованную.На фотографиях в этой книге можно заметить Рена с семьями с детьми. При этом Рен приводит перечень семей в городах по всей Великобритании."Многие из них даже потратили свои рабочие дни, заботясь, чтобы мое пребывание у них было как можно лучшим", — описывает бывший командир одного из батальонов дивизии СС "Галичина".При этом в его книге есть фото, где он, как пишет Рен, с британскими комбатантами отмечает День памяти павших в ноябре 1980 года в Диннингтоне, что в Южном Йоркшире.В общем, активная работа продолжалась. Собственно, издание мемуаров Рена и стало одним из ее свидетельств.Остается добавить лишь строчки из украинской статьи в Википедии об Объединении бывших воинов-украинцев в Великобритании — организации, созданной эсэсовцами из "Галичины" в 1949 году (организацию сначала хотели создать только для бойцов дивизии, но потом отказались и в нее стали входить и украинцы — члены других воинских формирований):"Было активным в начале 2010-х годов. После этого на некоторое время наступил спад в деятельности. Возрождению Объединения бывших воинов-украинцев в Великобритании способствовали события Евромайдана и Революции Достоинства на Украине в 2013-2014 годах, а затем российская агрессия в Крыму и на Донбассе. На данный момент активно сотрудничает с другими организациями и обществами украинцев в Великобритании, а также с посольством Украины по информационной поддержки действий Украины, оказанию помощи воинам АТО. Но существование Объединения, что по своему составу является ветеранской организацией, имеет незначительные перспективы, поскольку не происходит его пополнения".Судя по тому, как Великобритания поддерживает Украину и в том числе ее армию, перспективы у ОбВУ всё же есть. На смену бывшим эсэсовцам и членам УПА (запрещена в РФ. — Ред.), могут прийти те их идейные продолжатели, которые переедут в Великобританию.

