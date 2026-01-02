https://ukraina.ru/20260102/frantsiya-derzhitsya-polsha-beret-baltiku-germaniya-namerena-protsvetat-novogodnie-rechi-evropeyskikh-1073921736.html

Франция держится, Польша берет Балтику, Германия намерена процветать. Новогодние речи европейских лидеров

Для лидеров разных государств мира Новый год – это день, когда надо подвести промежуточные итоги в политической жизни страны и обозначить стратегию на ближайшую перспективу

Для граждан России встречать Новый год под бой кремлевских курантов и праздничное поздравление президента является доброй традицией долгий ряд лет. А у французов есть своя традиция – президент выходит в эфир, подводит с телеэкрана итоги уходящего года и дает обещания на следующий.Обращение Эммануэля Макрона к соотечественникам в последний день 2025 года длилось менее десяти минут. За это время Макрон коснулся ряда внутриполитических и внешнеполитических тем. Главный его вывод – Франция "держится", несмотря на внешние и внутренние вызовы.Среди внутриполитических успехов своего курса президент упомянул одну из самых низких инфляций в еврозоне и отсутствие роста безработицы. Проблемы, на решении которых властям предстоит сосредоточиться в наступившем году – это падение рождаемости, безопасность, финансовые трудности семей.По словам Макрона, относительно "спокойная" ситуация в стране особенно важна на фоне продолжающейся войны в Европе и нестабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте он снова заявил о необходимости укреплять европейскую военную, промышленную и технологическую независимость.Европа должна оставаться реальной силой, способной защищать свои интересы и в экономике, и в обороне, полагает французский лидер. На 6 января он анонсировал важную встречу в Париже. Это будет саммит так называемой Коалиции желающих, объединяющей глав европейских государств и союзников, готовых оказать поддержку Украине.На этот раз они должны согласовать конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению мира в Европе после возможного заключения соглашения с Россией. Справедливости ради надо напомнить, что эту же задачу участники "Коалиции желающих" уже неоднократно обсуждали на предыдущих саммитах, но единую стратегию по этому вопросу все еще не выработали.Канцлер Германии Фридрих Мерц тем временем полагает, что 2026 год может стать решающим для Германии и Европы в целом.В своем первом новогоднем обращении к гражданам он заявил, что весь европейски континент вместе с его страной могут "вновь начать движение к десятилетиям мира, свободы и процветания". Но для этого им придется справиться в том числе с внешними угрозами.Среди главных таких угроз Мерц назвал конфликт на Украине и направленные против Германии и Европы в целом действия России."Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неизменной жесткостью. Эта война затрагивает и Германию. Атака России была и остается частью плана, направленного против всей Европы. Каждый день Германия также подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам", - процитировало издание Tagesschau слова канцлера.При этом он отметил, что немцы живут в безопасной стране. А для того, чтобы сохранить эту безопасность, им необходимо улучшить возможности сдерживания, подчеркнул Мерц.Касаясь внутренней политики, канцлер упомянул необходимость реформ, высокие издержки и международные торговые конфликты. По его мнению, в мировой экономике наблюдается возвращение к протекционизму, а стратегическая зависимость от сырья используется как политический рычаг против интересов Германии."Мы как экспортно ориентированная страна особенно это ощущаем", — сказал Мерц.Канцлер Германии обратил в том числе внимание на изменение характера отношений европейских стран с США. По его словам, Америка долгое время была надежным гарантом безопасности континента, но теперь европейцы должны сосредоточиться на том, чтобы отстаивать свои интересы собственными силами."Мы позаботимся о нашей безопасности. Мы хотим быть в состоянии защитить себя, чтобы нам не пришлось защищаться", — обещал немцам глава их правительства.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сосредоточился на внутренних проблемах. В новогоднем обращении он признал, что королевство давно живет в "непростые времена" и выразил разочарование темпом перемен в стране.Стармер заявил, что из-за накопившихся проблем многие граждане Британии не имеют достаточно денег, чтобы оплатить коммунальные счета, поездки в отпуск или посещение ресторанов."Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, накапливались десятилетиями. (…) Продолжая двигаться вперед, мы победим упадок и раскол, которые нам предлагают другие", – подчеркнул Стармер во время новогоднего обращения, которое опубликовало британское правительство.Такого результата правительство в 2026 году будет добиваться конкретными положительными мероприятиями, обещал премьер. По его словам, коммунальные платежи снизятся, улучшится система здравоохранения, а штат полиции будет увеличен.Самыми агрессивными по отношению к России получились новогодние обещания премьер-министра Польши Дональда Туска. Он заявил, что в 2026 году Польша завоюет Балтийское море."Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики", - процитировали РИА Новости новогоднее обращение Туска к гражданам страны.Премьер-министр отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить создание самой сильной армии в Европе. Численность вооруженных сил правительство планирует увеличить до 300 тыс. человек (текущий уровень составляет более 200 тыс.)."Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения", - обещал Туск.Президент Сербии Александр Вучич среди лидеров государств европейского континента является рекордсменом по количеству обращении к гражданам собственной страны. По данным центра по исследованию общественного мнения CRTA в ушедшем 2025 году Вучич аж 411 раз обратился к населению.Темой первого его обращения в начале нового 2026 года стала ситуация вокруг продажи национальной нефтяной компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), которая в настоящее время на 56% принадлежит российскому "Газпрому". Самым вероятным покупателем российского пакета акций станет венгерской компании MOL, сообщил сербский лидер.Напомним, что из-за российского участия в структуре собственности НИС, в октябре 2025 года США ввели против нее санкции. Любая компания, которая попытается торговать с НИС или поставлять нефть для ее НПЗ в городе Панчево, попадает под вторичные санкции США.По словам Вучича, для сербов хорошая новость – это то, что США теперь выдали НИС временную лицензию, на основании которой компания может продолжить работать до 23 января. Это позволит Сербии заполнить ее запасы топлива и продержаться до 24 марта, когда заканчивается срок, который США выделили на продажу российской доли в сербской нефтяной компании, отметил президент.Главные моменты ушедшего 2025 года в материале Анны Черкасовой Фёдор Лукьянов об итогах 2025 года: Европа в тупике, США не всемогущи, Ближний Восток непредсказуем

