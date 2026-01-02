https://ukraina.ru/20260102/zelenskiy-opyat-zashkvarilsya-so-smertyu--kak-medvedev-i-tramp-davno-razgadali-ego-suschnost--1073920397.html

Зеленский опять зашкварился со смертью. Как Медведев и Трамп давно разгадали его сущность

Зеленский опять зашкварился со смертью. Как Медведев и Трамп давно разгадали его сущность

Вот кому, наверное, не очень весело в начале нового года, так это просроченному недопрезиденту Украины Владимиру Зеленскому – ему дважды напомнили о его подлинной сущности. И о том, что ни для кого он не является загадкой или тайной за семью печатями.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073923590_0:0:2072:1166_1920x0_80_0_0_07b87d5fa3e19dbbfb841878af95281e.jpg

В первый день нового года, 1 января 2026 года, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пятерых помощников главы Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп любит очень точно характеризовать украинского фюрерка. "На встречах господин Трамп иногда говорил о Зеленском: "Он ублюдок", — пишет газета. Именно к такому мнению пришел Трамп после нечастого, но знакового общения.И потом газета напомнила, что еще во время своего первого президентского срока Трамп обвинял украинские власти, а не Россию во вмешательстве в американские выборы. Более того, после смены президента в 2019 году он пытался добиться от Киева помощи в расследовании против своего соперника Джо Байдена и его семьи, погрязших с головой в нечистоплотной украинской коррупции, но команда Зеленского отказала ему в этом, что чуть не привело к первой попытке импичмента Трампа.Но перед этим сию информацию по времени очень откровенно обрамил аналогичными точными формулировками зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. После атаки украинских дронов на резиденцию президента России в Новгородской области 29 декабря, Медведев дал точнейшую характеристику украинскому политическому недомерку-просрочке: "вонючий киевский ублюдок".Например, за то, что Зеленский, переговариваясь с Трампом во Флориде о мире с Россией, уже точно знал, что по его приказу дроны уже летят на Валдай на Новгородщине. Ведь известно, что даже с самой близкой украинской точки в Черниговской или Сумской областях, откуда эти дроны можно запустить, лететь до пункта назначения нужно 12-14 часов.И пока Зеленский изображал из себя миротворца, его БПЛА летели в Россию, чтобы убить ее президента. Как иначе, кроме, как "ублюдок", можно назвать подобного персонажа?А потом наступила новогодняя ночь 31 декабря, которая обернулась страшной трагедией для жителей и гостей херсонского села Хорлы. Люди собрались в тамошней гостинице и кафе отпраздновать Новый год, и практически под бой курантов и поздравление президента по ним ударили украинские дроны. Один из них был с зажигательной смесью, и повторилась трагедия Одесского дома профсоюзов 2 мая 2024 года, когда укро-неонацисты заживо сожгли 48 человек, которых они считали "недостаточными украми".В итоге при ударе БПЛА в Хорлах уже 27 человек погибло (в том числе и дети), несколько десятков ранены. А все тот же зампред Совбеза Медведев написал: "Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков. Годится для этого только беспощадный язык возмездия. Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей армии. Причем оно должно затронуть и самих уродов — исполнителей этого теракта, и их разнообразных командиров. Хватит церемониться!!! Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней! Где бы они ни находились: на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах".Где и как конкретно в этой тираде обозначен Зеленский, понятно, кажется, без дополнительного указания и расшифровки…Теракт в Хорлах осудили везде и все, у кого есть сердце и здравый смысл. Кроме, разумеется, украинского режима и его западных (читай – европейских) спонсоров. Российские власти и правоохранительные органы возбудили уголовные дела по факту терактов и уже даже установили, что смертоносные дроны были немецкого производства. Из тех, что Германия передела якобы "на защиту демократии и общечеловеческих ценностей".А затем постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Объединенных наций как можно скорее публично осудить теракт, совершенный киевским режимом в Хорлах. "Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — настаивает Гатилов.И сегодня уже всем очевидно, для чего киевским неонацистским упырям нужны эти теракты. Никто уже не сомневается, что направлены они на срыв мирных переговоров, которые как бы идут между США, Россией и Украиной.Метод воздействия выбран излюбленный – государственный террор, который должен стать масштабной провокацией, которая и сорвет мирный процесс. Расчет на то, что Россия ответит на теракты своими ударами возмездия по Украине, Киев в ответ тоже взвинтит военное противостояние, начнется тотальная эскалация конфликта, и о мире придется забыть. До следующих попыток урегулирования. Это очевидно, это видно невооруженным взглядом.Однако подлость и цинизм предпринимаемой провокации с гостеррором – в том, что, во-первых,он направлен не на военных, которые сошлись на фронтах специальной военной операции (СВО), а против мирных жителей. В мирных же населенных пунктах тыловой России и в уже освобожденных от ВСУ и Украины городах и селах на так называемых "новых территориях" Донбасса и Новороссии.Террор должен, по замыслу киевских стратегов, напугать и запугать мирных жителей освобожденных земель, а также отомстить части из них за "предательство" (жизнь в России), а то и, если получится, уничтожить максимальное их количество. ВСУ систематически и целенаправленно бьют по мирным кварталам новороссийских городов и сел, где нет объектов военной инфраструктуры. Это чистая и ничем не прикрытая коварная и ублюдочная месть в бессильной злобе тем, кто выбрал для жизни не Украину.Во-вторых, – и это немаловажно! – расчет на то, что террор против России и ее ответные удары не только отвлекут украинцев от тяжелого положения ВСУ на фронтах СВО, но и вызовут страшные человеческие жертвы и в Украине среди ее мирного населения. И потому, что ВСУ привычно используют свое население, как живой щит, размещая военные объекты, технику и вооружение среди мирных кварталов.И потому, что при любых ударах есть, увы, неизбежные человеческие потери, и чем интенсивнее огонь, тем жертв больше.И потому, что российскими ударами уничтожаются украинские ПВО и ПРО, и защита от ракет, авиации и бомб становится все дырявее и дырявее, а мирные жители – все беззащитнее. Это объективная картина украинской военной жизни в городах.Но делается это киевским режимом целенаправленно и сознательно. Чтобы разрушить инфраструктуру и оставить жителей без света, тепла и воды и тем самым наконец вызвать еще более сильную ненависть к России и русофобию. Чтобы опять же напугать и запугать свое население "российской агрессии". Чтобы, не исключено, вызвать приступы примитивного патриотизма и желания отомстить за погибших, что повысит приток солдат в ВСУ и уменьшит поток "ухилянтов" (отказников), которые не хотят воевать.Расчет комплексный и общий – как раз на то, что работа "людоловам" из ТЦК будет существенно облегчена, и украинцы сами пойдут на фронт в качестве пушечного мяса. Ну а деятели неонацистского режима подтвердят свое право на власть тем, что смогут воевать дальше и поставлять в окопы расходный материал, а значит, получат поддержку от Европы, заинтересованной в том, чтобы Украина воевала дальше, и смогут воровать дальше.Не зря же президент Трамп называл Зеленского не только "ублюдком", но и "торгашом", который хорошо торгует чужими жизнями, обслуживая американские интересы. И Трамп – бизнесмен, он точно знает, что в войне в Украине для него ничего личного, только бизнес.Но вот для Зеленского Украина же должна быть родной землей, а украинцы – земляками. Что происходит? Впрочем, Трамп и наш Медведев точнейшим образом разъяснили, что…Еще о теракте на Херсонщине читайте в статье Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине "

