Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города

Когда в контексте истории Малороссии речь заходит об императрице всероссийской Екатерине II, то её чаще всего ассоциируют с введением крепостного права и ликвидацией Запорожской Сечи. Не углубляясь в эти вопросы, отметим, что в деяниях императрицы была по крайней мере одна крупная реформа, которую следует называть демократической

Одной из важнейших реформ екатерининского времени была реформа муниципальная, благодаря которой украинские города вышли из-под власти местных старшинско-шляхетских кланов.10 августа 1767 года в Москве началась работа Уложенной комиссии, в которой участвовали и 34 депутата, избранных населением Малороссии. Формирование и функционирование этого органа стали важными этапами городской реформы, напрямую затронувшей многие украинские муниципалитеты.Комиссия была создана для составления нового Уложения (свода законов) Российского государства. Её деятельность явно перекликалась с Земскими соборами XVI-XVII веков, которые, в свою очередь, имели непосредственное отношение к решению "украинского вопроса".Владевшие недвижимостью городские обыватели (в т.ч. шляхта, казаки и крестьяне) избрали по одному депутату от десяти муниципалитетов.В наследство от Речи Посполитой России досталась кабальная зависимость малороссийских городов и местечек от войсковой старшины. Споры о содержании наказов между мещанами и старшинско-шляхетскими кругами превращались зачастую в острые конфликты, в которые вынужден был вмешиваться даже царский наместник. Как характеризовал ситуацию, возникшую в Полтаве, генеральный обозный Кочубей, "интересы мещан совсем противны интересам воинского звания людей и потому... трудно согласиться им будет сделать одинакие депутату наказы".Официальные исторические очерки ряда городов Украины (в том числе, Киева, Чернигова, Переяслава, Нежина) с гордостью сообщают, что соответствующие населённые пункты до XVIII-XIX веков жили на основе норм Магдебургского права. Однако в таких случаях как правило забывают уточнить, что уже как минимум с XVII в. эти нормы, дарованные польскими монархами, выполнялись с огромными изъятиями.Фактическая отмена "магдебургии" в Гетманщине спровоцировала глубочайший кризис, в котором пребывал украинский город ко второй половине XVIII столетия. Он определялся тем, что изначально автономные в административных делах выборные магистраты оказались зависимыми от казацких полковых канцелярий. В ряде случаев даже главы городского самоуправления перестали избираться, а назначались войсковой старшиной.Поскольку магистраты уже не были полноправными хозяевами городов, среди обывателей ширился перехода из мещанского звания в казачество. Полковые администрации этот процесс всячески стимулировали. Городские же власти, тем самым, лишались исполнителей гражданских повинностей.Кроме того, вопреки принципам Магдебургского права, полковая старшина и казаки активно вели предпринимательскую деятельность на территории городских коммун без уплаты сборов, обязательных для мещан.Всё большее количество земельных угодий, ранее принадлежавших городским муниципалитетам, переходили в руки служилой знати. На положении мещан также негативно сказывалась утрата судебной монополии магистратов в городских общинах. Старшина и казаки находились под иной судебной юрисдикцией, что негативно сказывалось на состоянии правосудия в городах.Это были лишь основные жалобы, изложенные в наказах депутатам Уложенной комиссии от городских сообществ Малороссии, которые формально жили на основе Магдебургского права. Степень же притеснений жителей большинства других городов, не имевших такой правовой привилегии, была ещё сильнее.Противоправность такого состояния осознавали и некоторые представители старшинско-шляхетской знати. К примеру, депутат Уложенной Комиссии от шляхетсва Лубенского полка, малороссийский интеллектуал Григорий Полетика в своих сочинениях говорил о произвольном присвоении войсковыми начальниками себе "гражданских дел" в гетманате.Основным посылом наказов малороссийских мещан центральному правительству была демократизация городской жизни. Высказывалось пожелание равного обложения повинностями и податями всех жителей города, независимо от сословной принадлежности. Также горожане ратовали за учреждение избираемого мещанами самоуправления, самостоятельного в административных и судебных вопросах от полкового начальства. В компетенции городских магистратов предлагалось повсеместно закрепить хозяйственно-финансовые вопросы, борьбу с преступностью, благоустройство, предупреждение пожаров, заведывание городскими землями и т.п.Весьма курьёзным элементом ряда городских наказов в Москву являлась просьба перевести на русский язык само Магдебургское уложение. Ведь ещё со времён польского владычества в качестве источника соответствующего права в Малороссии использовались компилятивные работы частных юристов на польском языке.Правительство Екатерины II пошло навстречу многим пожеланиям городских обывателей. Тем более, что пожелания малороссийских мещан были очень схожи с аналогичными наказами из других регионов империи.В то же время процесс формирования Уложенной комиссии был построен таким образом, что демократизация городского самоуправления началась уже в ходе избрания депутатов всероссийского представительства. Дело в том, что процедура выборов и составления наказов начиналась с избрания городского головы в каждом из населённых пунктов, участвующем в процедуре.Городской голова избирался на срок в два года всеми свободными горожанами - домовладельцами. По сути, он становился связующим звеном между городской общиной и имперскими учреждениями.В 1768 году был издан императорский указ о проведении новых выборов городских голов, который пролонгировался в дальнейшем. Таким образом, выборный представитель городского населения стал постоянным элементом местной власти.По приезду в Москву для работы в составе Уложенной комиссии, депутатов от городов ждал ещё один приятный сюрприз.В "Наказе комиссии о сочинении проекта нового Уложения", разработанного Екатериной II содержалась чёткая формула: "В городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках". Тем самым обосновывался по крайней мере равноправный статус мещанского сословия в городах.Представители городов составили в Уложенной комиссии частную комиссию (рабочую группу) "о среднем роде людей [между дворянами и крестьянами]". Плодом её деятельности в 1768 г. стал "Проект законов о правах средняго рода государственных жителей".Данный документ содержал революционные с точки зрения малороссийских реалий положения.В нём говорилось, что мещане есть "люди свободные, зависящие только от государя и учрежденных на то правительств, управляемые по законам". Мещанин имеет право свободно переселяться из одного города в другой, не обязан нести казенные службы и подсуден только равному мещанскому суду. Мещане владеют и полностью распоряжаться своей собственностью, могут нанимать на работу крепостных с паспортами (но не владеть ни крестьянами, ни деревнями), заводить в домах фабрики и станы, отводить для постоя другие дома в городе. Торги, мастерства и подряды объявлялись монополией мещанства.В самом императорском манифесте по случаю окончания русско-турецкой войны от 1775 года содержались важные нововведения для горожан. Учреждалась привилегированная группа городских жителей – "купцов", разделявшаяся на гильдии. "Купцы" освобождались от подушной подати и платили 1% от объявленного собой же капитала в год (либо часть прибыли от предприятий).Городские жители получали право свободного заведения "фабричных станов", освобождались от уплаты сборов за различные строения и осуществление промыслов. Для преступлений, совершённых горожанами устанавливался срок давности в 10 лет.По уложению о губерниях городские магистраты сосредотачивались на выполнении судебных функций. Прорывным с точки зрения малороссийских городов решением являлась то, что в спорах о собственности дворяне становились подсудными магистратам (мещанским судам).В 1785 году Екатерина II утвердила "Жалованную грамоту городам".По ней городская верхушка ("купцы" двух высший гильдий) освобождались от телесных наказаний, что уравнивало их в статусе с дворянством. Представительным органом города становилась Общая дума во главе с городским головой. Голова избирался всем городским обществом, а депутаты думы – от различных частей города, "ремесленными цехами" и купеческими гильдиями.Распорядительный орган – "шестигласная дума" также работала под руководством городского головы и включала "гласных" (полномочных представителей) шести городских "разрядов" ("купцов", ремесленников, записанных в цехи, иногородних и иностранцев, именитых граждан, посадских людей (рабочих) и городских обывателей (домовладельцев).Выборы органов городского самоуправления полагалось проводить раз в три года. Обе думы собирались в городском доме (муниципальном строении). В их распоряжении была городская печать с гербом города.Дискуссии относительно задач и степени успешности городской реформы Екатерины II продолжаются и сегодня.Скептики считают, что она не была достаточно демократичной, поскольку обеспечивала преобладание в муниципальном самоуправлении наиболее богатым слоям общества. Это обеспечивалось за счёт отсутствия чёткого порядка избрания депутатов Общей думы, размытого разграничения полномочий городского представительства и "шестигласной" думы.Кроме того, городское реформу считают ограниченной, поскольку самоуправление оставалось в зависимости от правительственной администрации.Тем не менее, исходя из реалий муниципальной жизни Малороссии периода созыва Уложенной комиссии, очевиден огромный шаг вперёд.Малороссийские мещане переставали быть фактическими подданными военно-служилой корпорации и вошли в состав сословия, сопоставимого по положению с дворянством и казачеством.Большие экономические возможности городской верхушки и относительная защищённость горожан от административного произвола создавали благоприятные условия для быстрого роста городских общин, без которого было невозможно дальнейшее развитие промышленности и духовной культуры.Дальнейшая мирная интеграция бывшей Гетманщины в состав Российской империи доказала правоту Екатерины II. Раскрепощённые малороссийские города и населявшее их "третье – среднее" сословие стали едва ли не главными проводниками имперского влияния в украинских землях.

Игорь Иваненко

