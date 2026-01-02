Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев" - 02.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"
Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев" - 02.01.2026
Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"
Документалист, семикратный лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Игорь Прокопенко вспоминает один из самых счастливых моментов своей жизни... Украина.ру, 02.01.2026
Документалист, семикратный лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Игорь Прокопенко вспоминает один из самых счастливых моментов своей жизни — поступление в прославленное Калининское Суворовское военное училище. Для подростка это была не просто учёба, а вхождение в "братство" суворовцев: дрожащие руки, на которые кладут форму с алыми погонами, брюки с лампасами и фуражку, ощущение невероятной гордости и принадлежности к большой военной семье. Самым необычным Новым годом Прокопенко называет первый праздник уже в статусе суворовца, в 1980 году, когда Советский Союз ещё жил "в самом соку" позднебрежневской эпохи. Начальник училища неожиданно сорвал занятия — событие почти невероятное — и приказал строиться в парадной форме.
видео, игорь прокопенко, дед мороз, новый год, видео
Видео, Игорь Прокопенко, Дед Мороз, Новый год

Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"

16:00 02.01.2026
 
Документалист, семикратный лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Игорь Прокопенко вспоминает один из самых счастливых моментов своей жизни — поступление в прославленное Калининское Суворовское военное училище. Для подростка это была не просто учёба, а вхождение в "братство" суворовцев: дрожащие руки, на которые кладут форму с алыми погонами, брюки с лампасами и фуражку, ощущение невероятной гордости и принадлежности к большой военной семье. Самым необычным Новым годом Прокопенко называет первый праздник уже в статусе суворовца, в 1980 году, когда Советский Союз ещё жил "в самом соку" позднебрежневской эпохи. Начальник училища неожиданно сорвал занятия — событие почти невероятное — и приказал строиться в парадной форме.
