https://ukraina.ru/20260102/novogodnyaya-istoriya-ot-igorya-prokopenko-ded-moroz-sredi-suvorovtsev-1073855325.html

Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"

Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев" - 02.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от Игоря Прокопенко. "Дед Мороз среди суворовцев"

Документалист, семикратный лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Игорь Прокопенко вспоминает один из самых счастливых моментов своей жизни... Украина.ру, 02.01.2026

2026-01-02T16:00

2026-01-02T16:00

2026-01-02T16:00

видео

игорь прокопенко

дед мороз

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073855091_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8191691dd7a71a4b30f08374dcc5b71.png

Документалист, семикратный лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Игорь Прокопенко вспоминает один из самых счастливых моментов своей жизни — поступление в прославленное Калининское Суворовское военное училище. Для подростка это была не просто учёба, а вхождение в "братство" суворовцев: дрожащие руки, на которые кладут форму с алыми погонами, брюки с лампасами и фуражку, ощущение невероятной гордости и принадлежности к большой военной семье. Самым необычным Новым годом Прокопенко называет первый праздник уже в статусе суворовца, в 1980 году, когда Советский Союз ещё жил "в самом соку" позднебрежневской эпохи. Начальник училища неожиданно сорвал занятия — событие почти невероятное — и приказал строиться в парадной форме.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, игорь прокопенко, дед мороз, новый год, видео