Новогодняя история от "Чайки". Служу 10 лет, самый запоминающийся праздник - с семьей

Военнослужащий с позывным "Чайка" вспоминает самый запоминающийся Новый год — с 2019 на 2020, когда только что родился сын, и впервые семья стала полноценной... Украина.ру, 02.01.2026

2026-01-02T14:00

Военнослужащий с позывным "Чайка" вспоминает самый запоминающийся Новый год — с 2019 на 2020, когда только что родился сын, и впервые семья стала полноценной. Дома, не на службе, они встретили праздник вместе, наслаждаясь редким семейным теплом, — и именно это воспоминание стало для него самым дорогим.

