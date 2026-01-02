Новогодняя история от "Чайки". Служу 10 лет, самый запоминающийся праздник - с семьей - 02.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Чайки". Служу 10 лет, самый запоминающийся праздник - с семьей
видео, бойцы, сво, новый год, видео
Видео, бойцы, СВО, Новый год

Новогодняя история от "Чайки". Служу 10 лет, самый запоминающийся праздник - с семьей

14:00 02.01.2026
 
Военнослужащий с позывным "Чайка" вспоминает самый запоминающийся Новый год — с 2019 на 2020, когда только что родился сын, и впервые семья стала полноценной. Дома, не на службе, они встретили праздник вместе, наслаждаясь редким семейным теплом, — и именно это воспоминание стало для него самым дорогим.
