"Доктор Айболит" – киевский "мультералаш" из Чуковского от Черкасского

2 января 1987 по советскому телевидению впервые показали все серии 7-серийного мультфильма Творческого объединения художественной мультипликации "Киевнаучфильм", который назывался "Доктор Айболит". После "Приключений капитана Врунгеля", который делала та же команда мультипликаторов, это был второй в СССР мультсериал со сквозным сюжетом.

"Врунгель" у зрителей пользовался невероятной популярностью, поэтому сразу после того, как над ним закончилась работа, а было это в 1979 году, Госкомитет по телевидению и радиовещанию заказал режиссеру Давиду Яновичу Черкасскому и его команде новый мультфильм, на этот раз по мотивам сказки Корнея Ивановича Чуковского "Доктор Айболит" (1936).Вообще этот персонаж впервые в творчестве известного детского писателя-одессита появился ещё в 1925 году, когда он сочинил одну из первых своих сказок в стихах "Бармалей". Затем появились "Айболит" (1929) и "Одолеем Бармалея!" (1942). Было немало экранизаций: фильм "Доктор Айболит" 1936 года, "Айболит-66" 1966 года, мультфильмы "Лимпопо" (1939), "Бармалей" (1941), "Айболит и Бармалей" (1973).С одной стороны, в распоряжении Черкасского имелся материал, от которого можно было отталкиваться, с другой, возникала сложность – требовалось, не повторяясь, создать что-то своеобразное, ни на что не похожее. Но киевлянам это целиком и полностью удалось.Сначала в Киеве решили создать мультфильм, состоящий из одних песен – эдакую мультоперу. Музыку к ней, но с использованием стихотворений Чуковского, также, как и для "Врунгеля", должен был написать композитор Георгий Фиртич. Он уже приступил к работе и написал практически целиком весь материал, когда из Москвы поступило возражение – там посчитали, что, если делать мультфильм, состоящим из одних музыкальных номеров, можно потерять в популярности у самых маленьких зрителей (кстати, это было абсолютно правильное суждение). В результате пришлось переписывать сценарий.Над ним, в тесном соавторстве с Давидом Черкасским, работал известный киевский детский писатель Ефим Чеповецкий. Наиболее известные его произведения – это "Мышонок Мыцик", "Непоседа, Мякиш и Нетак", "Про славную коровну Настурцию Петровну" и "Солдат Пешкин и компания". При написании сценария авторы использовали не только произведения Чуковского, в которых фигурируют Доктор Айболит и Бармалей, но и "Краденое солнце", "Телефон" и "Тараканище". "Муху-цокотуху" по придуманному ими сюжету пираты под видом массовиков-затейников показывают африканским животным под видом оперы-диафильма, чтобы отвлечь их внимание, опоить, заразить различными болезнями и поработить. Очень созвучно с последними известиями о действиях американских биолабораторий, не правда ли?Команда художников за мультфильм взялась практически та же, что и работала над "Врунгелем", включая художника-постановщика Радну Сахалтуева. В мультфильм "перекочевала" не только стилистика предыдущего мультфильма, но даже некоторые герои. Так, например, капитана яхты "Черная каракатица" можно увидеть среди пиратов Бармалея.Технология так же использовалась уже отработанная – сочетание рисованной мультипликации, перекладок и реальных кадров – дыма, морских волн, хотя были и волны рисованные.Работали мультипликаторы примерно по такому графику: к 10 утра приходили на студию, в 14:00 часа на три шли играть в футбол, возвращались и работали до полуночи. Иногда, правда, отмечали результат матча, так как игра могла идти на спиртное, тогда день, конечно, "вылетал". Из-за этого ко времени сдачи очередной серии студия, как правило, работала в режиме аврала.Когда шла разработка персонажей, Давид Черкасский пообщался с московским поэтом Валентином Берестовым, который хорошо знал Чуковского. Ему показали первые эскизы Доктора Айболита, на которых он был изображен низеньким и плотненьким, и тогда поэт порекомендовал сделать главного героя высоким и сухопарым – в таком виде Айболит немного напоминал бы самого Корнея Ивановича. Мультипликаторы прислушались к мнению поэта, и мультфильм от этого только выиграл.Художник-постановщик Радна Сахалтуев вспоминал, что во время работы над "Доктором Айболитом" из студии пропали несколько эскизов персонажей – кто-то неизвестный зашел и похитил их, когда никого не было на месте (по-видимому, все художники играли в футбол). Их пришлось быстро восстанавливать, так как сроки поджимали.Из-за того, что мультфильм делался около шести лет получилась "чехарда" с актёрами озвучивания. Так, например, доктор Айболит в 1-й серии говорит голосом киевского актёра Евгения Паперного (во "Врунгеле" он озвучивал старшего помощника Лома), в 3-й серии – Сергея Юрского (все, наверняка, помнят его Остапа Бендера из "Золотого теленка"), а с 4-й по 7-ю – Зиновия Гердта (во "Врунгеле" он озвучивал самого капитана). Часть реплик Айболита в 6-й серии озвучил ещё один киевский актёр Георгий Кишко (во "Врунгеле" его голосом говорит Фукс), при этом он практически во всех сериях озвучивал различных пиратов.Почти та же история с Бармалеем – в основном его озвучивает Семён Фарада, но в некоторых сериях присутствует голос Георгия Кишко. Через 30 лет после создания мультфильма режиссер Давид Янович Черкасский вспоминал про своего мультяшного Бармалея:"Он ранимый, понимаете? Когда читаешь Чуковского, осознаешь, сколько всего намешано в этом герое!… Поэтому мы его сделали трогательным, а не злодеем. Сначала он хорохорится, делает вид, что он очень злой, даже реплика такая есть: "Я злой разбойник? – Злой!" У нас он вышел несчастным таким евреем. (…) А озвучивал его Жора Кишко. Он своим тоном делал героя очень нежным и чуть-чуть плаксивым".Попугая Корудо, которому отводится в мультфильме особая роль – повествование как бы ведётся от его имени – озвучивал близкий друг Владимира Высоцкого Всеволод Абдулов (помните в "Место встречи изменить нельзя" прижимистого милиционера, которому повезло выиграть в лотерею).Мать Андрея Миронова – Мария Миронова – в 3-й серии озвучила сестру Доктора Айболита Варвару, а Евгений Паперный помимо Доктора Айболита в 1-й серии, во 2-й серии озвучил Гиппопотама и в нескольких сериях – Одноглазого пирата.Особняком стоит отметить участие в создании мультфильма актёров Одесского театр миниатюр "Гротеск" Виктора Андриенко и Валерия Чигляева. Они разработали номер-пародию американских мультфильмов, в котором Андриенко специфически-шепеляво произносил русские слова с английским акцентом. Черкасский этот номер увидел и пригласил Андриенко озвучить в "Айболите" Крокодила, который появляется в 5-й и 6-й сериях – глотает солнце, а потом после боксерского поединка с Медведем, который переходит в "бои без правил", возвращает его обратно. Чигляеву достались реплики Орла и попугая Карудо в 5-й серии и слона в 7-й. В работе над следующим мультфильмом Давида Черкасского – "Остров сокровищ", этим актёрам уже достались намного более заметные роли – Андриенко озвучил капитана Смолетта, который "тянет" на себе значительную часть мультфильма, а Чигляев стал "звездой" пародийных киновставок, в которых изображает пирата-недотепу.Первые серии "Доктора Айболита" вышли на экран уже в 1984 году, а всё производство, как и было принято в студии у Черкасского – с невероятным авралом, закончили в 1986 году. Из-за этого, как и в "Приключениях капитана Врунгеля", и в "Острове сокровищ" мультфильм изобилует множеством графических "ляпов" и "скачками" стилистики. Впечатления это никоим образом не портит, и мультфильм до сих пор пользуется у детворы (да и, чего греха таить, не только у неё) немалой популярностью."Айболит", возможно, в чём-то проигрывает "Врунгелю" – например, песни из "Айболита" и крылатые фразы, вроде "как вы яхту назовете", не так ушли в народ. Но зато накопленный на этих проектах опыт в следующие несколько лет вылился в создание командой Давида Черкасского "Острова сокровищ" – мультфильма, который является, пожалуй, одной из недостижимых ныне вершин советских мультипликаторов.

