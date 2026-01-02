https://ukraina.ru/20260102/itogi-goda-v-es-raspadtsya-li-obedinennaya-evropa-v-2026-tri-nemtsa-kotorye-pogubyat-evropu-1073919402.html

Итоги года в ЕС. Распадётся ли "Объединенная Европа" в 2026? Три немца, которые погубят Европу

Итоги года в ЕС. Распадётся ли "Объединенная Европа" в 2026? Три немца, которые погубят Европу - 02.01.2026 Украина.ру

Итоги года в ЕС. Распадётся ли "Объединенная Европа" в 2026? Три немца, которые погубят Европу

2025 год завершался в Европе странно и хаотично. Решительно выступали политики, чем-то непонятным занимались наднациональные структуры. Раздавались грозные окрики из-за океана.

2026-01-02T14:47

2026-01-02T14:47

2026-01-02T14:47

эксклюзив

европа

германия

франция

эммануэль макрон

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

впк

альтернатива для германии (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073922174_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_8f82452e1351cfc899258b4cb078af37.jpg

Но за этот год всем и внутри Европы, и вокруг стало совершенно ясно: прежнего единства нет и конечно же, уже не будет. И не только внутри Европы, но и в таком географически-политическом объединении как "Евроатлантика".Кредит для Украины как повод для раздораОсобенно ярко отсутствие былого единства обнажилось при попытке грабежа российских активов, когда Европа уже не просто раскололась, а выступила единым фронтом "против немцев": Урсулы фон дер Ляйен и Фридриха Мерца.Деньги России украсть не удалось, пришлось обещать Украине кредит. От этого кредита уже начинают постанывать европейцы.В газете "Фигаро" вышла критическая статья о том, что 20 процентов этого кредита ляжет на Францию.Французы очень недовольны и неизвестно, будут ли участвовать в выделении кредита.Итальянцы тоже очень недовольны! Венгрия и Словакия вообще сразу отказались платить.А США очень энергично и совершенно явно отпихивают от себя корабль "Европа", который некоторые политики уже сравнивают с "Титаником".Трамп и ЕС: это пинок?Трамп пообещал вышвырнуть всю объединённую Европу из G7. Ну не то чтобы вышвырнуть, просто оставить их одних.Президент Трамп заявил, что хочет прекратить посещать так называемую "Большую семёрку" с участием европейцев, и предлагает встречаться "пятёркой", без Европы, европейских лидеров и их "ценностей".Пятерка, по его мнению, выглядит так: США, Россия, Китай, Индия и Япония.И ни одного европейского государства или "лидера".Не говоря уже про такие никчемные наднациональные структуры как ЕС.Это было ожидаемо, после всех эскапад "лидеров" Европы. Зачем Трампу нужна группа эпатажных и ничего не решающих людей, которые, тем не менее, постоянно пытаются вставить палки в колёса величественной золотой колеснице "лучшего президента Америки"?Руководителей ЕС в США избегают уже, кажется, даже демонстративно.Американские издания сообщали, что Урсулу фон дер Ляйен просили время от времени выйти, покинуть общее собрание европейцев "у Трампа". Потому что обсуждались вопросы "не для её ушей".Кстати, а что делают представители ЕС на встречах "семёрки"? Люди, которых никто никуда не избирал. Бюрократы с очень сомнительным прошлым.Также и Кая Каллас трижды пыталась встретиться с "коллегой" Марком Рубио, но госсекретарь так и не принял "главу МИД" Европы.С Каей отказался даже поговорить по телефону спецпосланник Стивен Уиткофф, во время последней встречи с Зеленским в Берлине.Санкции от СШАПеред новым годом, кроме сообщений о том, что G7, кажется, приказал долго жить, пришли и ещё "подарки" от США: европейские политики получили санкции.И это не какие-то рядовые парламентарии. Это, например, заместитель Урсулы фон дер Ляйен (правда, в прошлом) Тьерри Бретон.Французский политик, еврокомиссар.Именно он является автором воплощенной концепции "информационного концлагеря", в который превратился ЕС.Людей в Европе штрафуют и сажают в тюрьму за пост в соцсетях!И это не какие-нибудь невероятные революционеры. Это люди, которые, например, просто назвали канцлера Мерца "придурок". Канцлер нанял юристов и оштрафовал уже 5 тысяч человек в Германии!Прогноз Джорджи МелониДжорджия Мелони, премьер Италии, сообщила:- Прошлый год был тяжёлым для нас, но не волнуйтесь, следующий год будет еще хуже!Мелони знает, о чём говорит. Мало было Италии пошлин из США для их виноделов и производителей сыров. Мало было кредита "для Украины". Так ещё и сделка "Меркосур" впереди, которая окончательно угробит сельское хозяйство Европы.Речь идёт о том, что из Южной Америки в Европу пойдёт дешевая сельхозпродукция. Сделка (которую готовит, конечно же, руководство ЕС) уничтожает производителей Италии, Бельгии и Франции.Пока что Мелони удалось отложить её подписание на январь. Но что будет дальше?Сделка "Меркосур" выгодна только производителям автомобилей Германии, которые получат льготы на рынке Южной Америки. Опять Германия!Кстати, за время правления Мелони дефицит бюджета Италии увеличился в два раза. И сейчас он составляет 129 миллиардов евро.На слова Джорджии из-за океана откликнулся её друг Илон Маск:- А вы видели хоть одного оптимистично настроенного европейца?Франция и и х линкорЭммануэль Макрон, грозно хмуря брови, заявил, что он принял решение: у Франции будет линкор!- В эпоху хищников мы должны быть сильными, чтобы внушать страх! - патетически провозгласил Макрон.О чём речь? Во Франции решили строить новый авианосец. Он будет готов в 2038 году, когда Макрон уже будет пытаться внушать страх кому-то другому и в другом месте.Но самое главное: кому вообще Макрон собирается внушать страх?США? России? Китаю? Или соседям по континенту?Госдолг Франции за время правления "банкира Ротшильдов" увеличился до 3,4 триллиона евро, что составляет 115 процентов ВВП.Макрон - самый непопулярный президент Франции за последние 50 лет.Его рейтинг одобрения - 11 процентов, согласно опросу, опубликованному газетой "Фигаро". Газета назвала его "муками рекордной непопулярности".Макрон мечется, раздаёт обещания направо и налево: буквально месяц назад он обещал 100 самолётов "рафалей" Зеленскому и "штаб под Парижем" для войск на Украине.Он предлагал поставить натовские самолёты с гиперзвуковым оружием (которого у Макрона пока нет) в Польше.Недавно, вернувшись из поездки в Китай, он угрожал, что Франция наложит на Китай санкции! Можно представить, с каким недоумением это восприняли в Китае.Правда, был и позитив: мимоходом, заехав в Брюссель, Макрон (вместе с Италией, Бельгией, Венгрией, Словакией и Люксембургом) разрушил план конфискации денег России.Обещания раздавать Макрон очень скор. Но как только речь заходит о деньгах - руки прочь!Тем более что в банках Франции находится 18 миллиардов денег России, про которые он сказал Урсуле: "и думать забудьте"."Три немца"Ну и конечно, проявилась давняя неприязнь Франции и Германии."Союзники" Джорджия и Эммануэль, забыв старые распри, воткнули образно говоря "нож в спину" трём немцам: главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен, главе самой большой партии в парламенте ЕС Манфреду Веберу ("Европейская народная партия") и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.Эти "три немца" были самыми энергичными "желающими" пограбить деньги России.Они же - самые "желающие" из всех "желающих" продолжать войну на Украине.Остальные тоже вроде бы "желают", но как-то вяло."Воинственный" Макрон уже говорит, что "пора звонить в Москву".Скоро, похоже, больше половины членов ЕС объединятся против Германии и оккупированного ею ЕС?Фраза про "трёх немцев, которые разрушат ЕС", принадлежит Виктору Орбану:"На самом деле, три немца являются главными действующими лицами. Именно они, я думаю, доведут Евросоюз до смертельного конца. Это Мерц. Это Вебер, руководитель этой группы. И Урсула фон дер Ляйен."ХДС-ХСС управляет ЕвропойМанфред Вебер - один из самых влиятельных политиков в Европе. Предполагалось, что именно он займёт пост главы Еврокомиссии. Но почему-то решили выдвигать Урсулу.Разницы, кстати, нет. Все "три немца" принадлежат одной партии - ХДС-ХСС. Они и управляют "объединённой Европой".Опасная тенденция! Многие в Европе еще помнят, как Германия управляла "объединённой Европой", как развязала вторую мировую войну. Помнят, чем это закончилось.В чём же дело? Почему Манфред Вебер на заседании парламента ЕС призывает "отправить войска на Украину"? Зачем Мерц говорит о том, что "мы опять должны защищаться"?Отдельный вопрос, конечно, о том, как Германия "опять" собирается "защищаться"! Как в 1939? Или как в 1941?Активность "трех немцев" объясняется достаточно просто. Они стараются ради ВПК Германии. Военно-промышленный комплекс получает сейчас колоссальные прибыли.Все европейские бюрократы - ставленники и лоббисты промышленных групп.Но вот беда, народ недоволен.ЕС - это тюрьмаПредприятия закрываются, социальная помощь уменьшается. Жизнь всё тяжелее.И если национальное правительство можно переизбрать (по крайней мере, есть такая надежда). То что делать с бюрократами ЕС? Которые в итоге всеми и управляют, лезут в бюджеты, навязывают кредиты, заставляют готовиться к войне.Глава немецкой партии АДГ Алиса Вайдль:"Евросоюз превратился в тюрьму, из которой никто не может выбраться.""Политика глупого европейского руководства "маргинализирует европейцев".ЭкономикаТем временем практически ежедневно приходят новости о том, что опять в Европе закрылось какое-то производство.Только в декабре:Последний крупный производитель бытовой техники во Франции "Brandt" был признан банкротом.О закрытии крупнейшего своего завода в Германии заявил "Фольксваген".Немецкие химические концерны продолжили строить в Китае крупнейшие в мире перерабатывающие заводы. Так как в Китай поставляется российский газ, а в Германию - нет.А ведь впереди еще "пошлины Трампа".ЕС и три миллиардаА Урсула фон дер Ляйен подняла зарплату себе и своим комиссарам. Весь бюрократический аппарат ЕС обходится европейским налогоплательщикам уже в 3 миллиарда евро ежегодно.То, что они повышают себе зарплату на фоне всеобщего ухудшения и деградации, легко объяснимо.Да, автопром гибнет, фермеры если не погибли, то скоро это произойдёт. Тарифы Трампа погубят виноделов Франции и Италии. Ну и что?ВПК Европы растёт, и выплачивает невероятные дивиденды акционерам. А это и есть цель "работы" ЕС.Все рассказы про "страшную Россию, которая вот-вот нападёт - это делается для того, чтобы военно-промышленный комплекс получил свои невероятные прибыли.Плюс можно что-то положить в карман на "кредитах для Украины".Плюс можно скрыть все свои ошибки прошлых лет.Так что вот так, жители Европы, вы будете все меньше есть. Но не все. Руководители и ВПК будут есть хорошо и много.Распад ЕС?Что же будет?Распадется ли ЕС?Но это невозможно! Экономики стран Европы связаны намертво. Они отказались от некоторых производств и отраслей.У стран Европы - жёсткая специализация. По отдельности они просто не могут уже существовать.Вернее, могут, но сам распад ЕС, сам процесс будет настолько болезненным, а уровень жизни населения упадёт так низко, что это будет сплошной хаос и анархия. С миллионами мигрантов, которые не желают работать, а желают получать пособия.Внутренняя войнаА ведь может начаться и внутренняя европейская война, как это ни странно сегодня слышать.Например, президент Польши Навроцкий предлагает уже "защищать западные рубежи" страны. И это далеко не в первый раз руководители Польши намекают, что считают соседнюю Германию серьёзной опасностью.Между прочим, и в Германии есть аналогичное мнение.Тино Хрупалла, заместитель главы партии АДГ:- Путин мне ничего плохого не сделал. Польша - больший враг.А премьер Венгрии Виктор Орбан назвал 2025 год "последним мирным годом в Европе"."Иррациональные люди"Такое впечатление, что объединённой Европы уже давно нет, но около пустого места продолжают выступать ораторы, что-то говорить, к чему-то призывать.И не только Европы, но и то, что называется "Евроатлантика", тоже приказала долго жить.США всеми силами пытаются оттолкнуть от себя тонущий "Титаник" "объединённой Европы". Но это не так просто сделать.Развод будет долгим и мучительным.Особенно долгим и особенно мучительным, потому что во главе Европы находятся "иррациональные люди". Так их называет даже самый "евроатлантический" член команды Трампа - госсекретарь Марко Рубио.О том, что тем временем происходит в Сербии - в статье Татьяны Стоянович "Внешняя нестабильность, внутренние противоречия, Балканы вне фокуса. Россия и Сербия в 2025-м году"

европа

германия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, европа, германия, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, впк, альтернатива для германии (партия)