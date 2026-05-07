Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая

Владимир Зеленский предупредил Запад о летнем наступлении России на фоне катастрофической нехватки оружия. США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки

2026-05-07T09:05

Владимир Зеленский в беседах с западными лидерами выразил серьезную обеспокоенность грядущим наступлением российских войск, которое, по его оценкам, начнется уже этим летом. При этом Киев, по данным информированных источников, не видит возможности восполнить критический дефицит вооружений, сообщает агентство Bloomberg.Главная причина паники киевского режима, отмечает агентство, заключается в том, что Европа оказалась неспособной заменить американскую военную помощь, которая фактически прекратилась после смены администрации в Вашингтоне.Особенно остро, по данным Bloomberg, стоит проблема с противовоздушной обороной. Запасы зенитных ракет в ВСУ практически истощены, а европейские системы ПВО не рассматриваются как реальная альтернатива американским."А европейские ракетные системы в обозримом будущем не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба", — подчеркивается в публикации.Опасения Зеленского совпадают с недавними утечками западной прессы. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники в частных разговорах оценивают способность Украины сопротивляться без внешней помощи в "два дня".Кроме того, источники издания указывали, что по будущим пакетам военной помощи по программе PURL (механизм, при котором Европа оплачивает американское оружие) "нет большой уверенности". А представители администрации Дональда Трампа, по данным дипломатов, посылают Киеву "едва ли воодушевляющие сигналы", фактически давая понять, что прежних объемов поддержки больше не будет.В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров может уже на этой неделе вылететь в Майами для переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает агентство Bloomberg.Как отмечает Bloomberg, визит Умерова в США "стал следствием очередного витка крупного коррупционного скандала, разворачивающегося в Украине с прошлого года". По информации источников, в орбиту расследования уже попали несколько бывших и нынешних союзников Зеленского.США дали Ирану 48 часов на сделкуАдминистрация президента США Дональда Трампа выдвинула Тегерану жесткий ультиматум: ответ по ядерной сделке должен быть дан в ближайшие 24–48 часов. В противном случае Вашингтон оставляет за собой право вернуться к силовому сценарию, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников."Мы недалеко, но сделка еще не заключена", — приводит издание слова одного из собеседников в администрации, комментирующего текущий статус переговоров.По данным источников Axios, Белый дом рассчитывает добиться дипломатического прорыва до 14–15 мая — именно на эти числа запланирована поездка Дональда Трампа в Китай. В Вашингтоне рассматривают визит президента в Пекин как важный геополитический жест, и наличие подписанного соглашения с Ираном, по мнению американской стороны, серьезно усилило бы позиции Трампа в переговорах с Си Цзиньпином.Напомним, ранее на этой неделе Трамп объявил о приостановке морской миссии "Проект Свобода" в Ормузском проливе, назвав это шагом для создания пространства для переговоров. Однако теперь, судя по утечкам в Axios, терпение Вашингтона на исходе.Фронтовая сводка Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили одну из самых массированных атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины с начала года. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о серьезных разрушениях в результате атаки ВСУ. Повреждены два жилых дома, более 20 квартир и порядка 40 автомобилей. Данные о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские штурмовые подразделения ведут тяжелые бои в населенных пунктах Долгая Балка и Ильиновка. В городе Константиновка фиксируются жесткие встречные боестолкновения, противник предпринимает контратаки по всем направлениям.На Краснолиманском направлении российские войска продолжают продвижение к населенному пункту Щурово. Подразделения успешно форсировали реку Северский Донец в районах Пришиба и Татьяновки, после чего закрепились на занятых рубежах.На Добропольском направлении отмечается продвижение российских сил южнее Гришино в направлении Сергеевки. Тяжелые бои продолжаются за населенные пункты Василевка и Мирное. В районе Белицкого противник предпринимает контратаки.На Северском направлении российские подразделения отражают накаты противника у Дибровы и Федоровки Второй. В населенном пункте Кривая Лука российские силы заходят в застройку. Также ведется давление на Рай-Александровку с двух сторон.

Кристина Черкасова

