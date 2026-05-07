Готовятся сорвать парад и ожидают ядерного удара. Что говорят на Украине о Дне Победы - 07.05.2026 Украина.ру

Накануне Дня победы и парада в Москве редкий националист на Украине не мечтает о какой-нибудь громкой провокации. Зеленский заявил, что Россия не соблюдает объявленное им 6 мая перемирие, стало быть, и 9 мая он может дать указание атаковать парад. Советник офиса президента Михаил Подоляк пугает налетом украинских дронов на Москву.

2026-05-07T06:26

В то же время и на Украине с тревогой ожидают Дня Победы в Москве, так как ответная реакция за провокацию может оказаться достаточно серьезной для украинцев.Однако нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене уверен, что за вероятной провокацией будет стоять Великобритания. "Будет просто удивительно, если 9 мая британцы не придумают какую-то провокацию с обстрелом парада в Москве. Лучшего варианта перевести эту войну в экзистенциальную, у них не будет никогда", - считает нардеп. Он также думает, что в ответ на удар по параду Москва может решиться и на ядерный ответ.Соответственно, по его мнению, последствия применения тактического ядерного оружия по Украине может привести к резкому росту цен на продовольствие за счет вывода с рынка украинской аграрной продукции; ограниченному росту цен на энергоносители, если против РФ будет введено эмбарго ЕС и США; всплеску миграции из Украины в страны ЕС; блокировке портов Украины в Черном море. Вступление в ЕС, считает депутат, тоже будет отложено на неопределенный срок.Секретарь Комитета Рады по безопасности и обороне нардеп Костенко тоже считает, что РФ может нанести удар тактическим ядерным оружием по скоплениям войск, инфраструктуре, центрам принятия решений и по большим городам.Однако политолог Михаил Чаплыга считает, что никакого удара по Москве на 9 Мая не будет, но до 9 Мая будут атаки именно на Москву, а уже 9 Мая будут удары "по оголенным в плане ПВО регионам, скорее всего связанным с морем".Оппозиционный Telegram-канал "Резидент" полагает, что администрация Трампа давит на Офис Президента по перемирию с 8 на 9 мая, а Зеленский якобы обсудил этот трек с Макроном и договорился о поддержке Украины. "На Банковой сейчас обсуждается массовый удар по России 9 мая, но без Москвы, как вариант рассматривается атака ночью с 8 на 9 мая", - пишет "Резидент". Со ссылкой на украинские националистические Telegram-каналы "Резидент" пишет, что 9 мая Москву может ожидать обстрел, которого не было со времен Второй мировой войны: украинские средства готовы прорвать ПВО столицы РФ.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* накануне 9 мая с сожалением констатирует, что современная Украина фактически вычёркивает себя из числа победителей во Второй мировой войне, проявляя героизацию проигравшей стороны. К этому, по его словам, относится недавнее празднование годовщины основания СС "Галичина" во Львове, а также раскручивание темы удара по Москве 9-го мая."Возможный удар по параду в Москве не будет иметь последствий в военном отношении.Вероятный болезненный ответ РФ также никак не изменит положение дел на фронте. А там всё одно и то же уже много месяцев подряд - российская армия медленно наступает, украинская – отступает", - констатирует Арестович.Экс-депутат и радикальный националист Игорь Мосийчук* допускает, что по параду в Москве может нанести удар и некая третья сторона, чтобы "ответка" прилетела по Украине."Я, кстати, рекомендую киевлянам на 8-9-е всё-таки выехать на уху или шашлык. Или просто к родным. Смотрите, Зеленский своим дурным языком нарассказывал о том, что там будут лететь дроны, что ударим по параду. А теперь представьте себе – не Зеленский, нет, какая-то третья сторона, которая заинтересована в продолжении войны, их разведка, как операция "Паутина" была, с украинской маркировкой, запускает десяток дронов по Красной площади. И у России развязаны руки, и они бьют по Киеву", - рассуждает Мосийчук.В свою очередь оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" считает, что операцию "под чужим флагом" могут организовать и на Украине, чтобы обвинить Кремль. "Организовываешь искусственную провокацию якобы с ударами дронов и бомб по тылу Украины, а также с фиктивными ракетными ударами, которые вешаешь на Кремль, обвинив Москву в нарушении договоренностей. При таком сценарии Банковая в полном профите. Пару дней выиграли тишины, дискредитируют Кремль, плюс получат шанс устроить в России на 9 мая "шумный день"", - пишет "Легитимный".В целом же получается, что Зеленский не только предал память семи миллионов украинцев, воевавших с нацизмом, не только запретил их потомкам отмечать День победы, но и всех ныне живущих граждан "незалежной" сделал заложниками.И всё ради благосклонности и денег тех сил на Западе, которые лелеют реваншистские мечты.Подробнее о том, что происходит вокруг парада в Москве 9 мая - в статье Павла Котова "Непарадный вид: что стоит за слухами о возможной атаке на Москву 9 мая"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

