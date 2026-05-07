Мерц рассказал об "эпохальном переломе" в Германии - 07.05.2026 Украина.ру
Мерц рассказал об "эпохальном переломе" в Германии
Германия сталкивается с серьезными переменами в мире и накопившимися структурными проблемами внутри страны, которые вместе формируют "эпохальный перелом", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц
09:57 07.05.2026 (обновлено: 10:00 07.05.2026)
 
"Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло. Но сейчас, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это", - сказал Мерц.
По его словам, происходящий в мире перелом носит взрывной характер и развивается крайне быстро. И этот кризис порождает давление, вынуждающее принимать меры. Мерц отметил, что Германия "каждую неделю" сталкивается с новыми вызовами и кризисами, которые невозможно отнести только к сфере внешней политики.
Происходящие кризисы оказывают влияние на жизнь внутри самой Германии, бросают ей вызов и демонстрируют, что ФРГ должна измениться во многих отношениях, отметил канцлер.
В четверг заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил RT, что Берлин имеет лишь два пути - войну и похороны своей государственности или перекройку внешнеполитических ориентиров на основе диалога.
Он подчеркнул, что милитаристская Германия не нужна Европе, которая хотела бы сохранить хотя бы какую-то политическую субъектность в многополярном мире. При этом такая Германия, по словам Медведева, не нужна в будущем и России, так как она опасна и непредсказуема.
Ранее исследование компании YouGov выявило, что 74% граждан ФРГ негативно настроены по отношению к Мерцу. Согласно исследованию, по сравнению с мартом число граждан Германии, благосклонно относящихся к Мерцу, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто относится к нему негативно, увеличилось на пять процентных пунктов.
Подробнее о Германии - в материале Европа и Америка разделены как никогда - Медведев на сайте Украина.ру.
