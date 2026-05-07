Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции

Власти Латвии заявили о двух БПЛА, потерпевших крушение на территории этой прибалтийской постсоветской республики. Об этом 7 мая сообщила французская газета Le Figaro

2026-05-07T12:36

"Латвия: Два российских беспилотника потерпели крушение, один из них на нефтяном объекте", - под таким заголовком вышла публикация во французской газете в четверг.Утверждение о принадлежности БПЛА именно России содержится также в тексте публикации под этим заголовком."В ночь со среды на четверг в Латвии потерпели крушение два российских беспилотника, один из которых вызвал кратковременный пожар на нефтехранилище, сообщили власти этой балтийской страны. Латвийские военные заявили, что "несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии" , и два из них "потерялись" на территории этого небольшого государства-члена ЕС и НАТО, граничащего с Россией", - сообщила газета Le Figaro.Французское издание не привело цитату официального источника, в котором было бы утверждение об именно российской принадлежности БПЛА."Национальная полиция сообщила, что один из этих беспилотников разбился на нефтехранилище в Резекне, на востоке страны. Вспыхнул пожар, но пожарные быстро его потушили. На месте происшествия были обнаружены обломки беспилотника, добавила полиция, призвав жителей оставаться дома и "закрыть двери и окна ". В четверг утром армия объявила, что воздушная угроза устранена", - сказано в публикации.Издание отметило, что с начала широкомасштабного конфликта России и Украины в 2022 году "несколько российских или украинских беспилотников потерпели крушение в Латвии, Эстонии и Литве, бывших советских республиках".Французское издание в продвижении своей версии о "двух российских беспилотниках" попыталось сослаться на заявления официальных лиц - то же самео сделали другие издания ЕС с совершенно иной версией инцидента.Так, прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу, тушившую возгорание после крушения одного из упомянутых "Фигаро" якобы российских БПЛА, указал на возможное украинские происхождение беспилотников.Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".Подробности в публикации БПЛА разбился на территории нефтебазы в Латвии. Главные новости к этому часу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

