Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/latviya-zayavila-o-razbivshikhsya-dvukh-rossiyskikh-bespilotnikakh---pressa-frantsii-1078701615.html
Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции
Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции - 07.05.2026 Украина.ру
Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции
Власти Латвии заявили о двух БПЛА, потерпевших крушение на территории этой прибалтийской постсоветской республики. Об этом 7 мая сообщила французская газета Le Figaro
2026-05-07T12:36
2026-05-07T12:36
новости
латвия
россия
украина
ес
нато
украина.ру
франция
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103075/55/1030755572_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_4010bbba31f21d33cadab6eb4dfeaddd.jpg
"Латвия: Два российских беспилотника потерпели крушение, один из них на нефтяном объекте", - под таким заголовком вышла публикация во французской газете в четверг.Утверждение о принадлежности БПЛА именно России содержится также в тексте публикации под этим заголовком."В ночь со среды на четверг в Латвии потерпели крушение два российских беспилотника, один из которых вызвал кратковременный пожар на нефтехранилище, сообщили власти этой балтийской страны. Латвийские военные заявили, что "несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии" , и два из них "потерялись" на территории этого небольшого государства-члена ЕС и НАТО, граничащего с Россией", - сообщила газета Le Figaro.Французское издание не привело цитату официального источника, в котором было бы утверждение об именно российской принадлежности БПЛА."Национальная полиция сообщила, что один из этих беспилотников разбился на нефтехранилище в Резекне, на востоке страны. Вспыхнул пожар, но пожарные быстро его потушили. На месте происшествия были обнаружены обломки беспилотника, добавила полиция, призвав жителей оставаться дома и "закрыть двери и окна ". В четверг утром армия объявила, что воздушная угроза устранена", - сказано в публикации.Издание отметило, что с начала широкомасштабного конфликта России и Украины в 2022 году "несколько российских или украинских беспилотников потерпели крушение в Латвии, Эстонии и Литве, бывших советских республиках".Французское издание в продвижении своей версии о "двух российских беспилотниках" попыталось сослаться на заявления официальных лиц - то же самео сделали другие издания ЕС с совершенно иной версией инцидента.Так, прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу, тушившую возгорание после крушения одного из упомянутых "Фигаро" якобы российских БПЛА, указал на возможное украинские происхождение беспилотников.Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".Подробности в публикации БПЛА разбился на территории нефтебазы в Латвии. Главные новости к этому часу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
латвия
россия
украина
франция
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103075/55/1030755572_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_75cdc2ebb8d8ea761751f60951524419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, россия, украина, ес, нато, украина.ру, франция, бпла сегодня, атака бпла, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, прибалтика, бывший ссср
Новости, Латвия, Россия, Украина, ЕС, НАТО, Украина.ру, Франция, БПЛА сегодня, атака БПЛА, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, Прибалтика, бывший СССР

Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции

12:36 07.05.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Власти Латвии заявили о двух БПЛА, потерпевших крушение на территории этой прибалтийской постсоветской республики. Об этом 7 мая сообщила французская газета Le Figaro
"Латвия: Два российских беспилотника потерпели крушение, один из них на нефтяном объекте", - под таким заголовком вышла публикация во французской газете в четверг.
Утверждение о принадлежности БПЛА именно России содержится также в тексте публикации под этим заголовком.
"В ночь со среды на четверг в Латвии потерпели крушение два российских беспилотника, один из которых вызвал кратковременный пожар на нефтехранилище, сообщили власти этой балтийской страны. Латвийские военные заявили, что "несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии" , и два из них "потерялись" на территории этого небольшого государства-члена ЕС и НАТО, граничащего с Россией", - сообщила газета Le Figaro.
Французское издание не привело цитату официального источника, в котором было бы утверждение об именно российской принадлежности БПЛА.
"Национальная полиция сообщила, что один из этих беспилотников разбился на нефтехранилище в Резекне, на востоке страны. Вспыхнул пожар, но пожарные быстро его потушили. На месте происшествия были обнаружены обломки беспилотника, добавила полиция, призвав жителей оставаться дома и "закрыть двери и окна ". В четверг утром армия объявила, что воздушная угроза устранена", - сказано в публикации.
Издание отметило, что с начала широкомасштабного конфликта России и Украины в 2022 году "несколько российских или украинских беспилотников потерпели крушение в Латвии, Эстонии и Литве, бывших советских республиках".
Французское издание в продвижении своей версии о "двух российских беспилотниках" попыталось сослаться на заявления официальных лиц - то же самео сделали другие издания ЕС с совершенно иной версией инцидента.
Так, прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу, тушившую возгорание после крушения одного из упомянутых "Фигаро" якобы российских БПЛА, указал на возможное украинские происхождение беспилотников.
Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".
Подробности в публикации БПЛА разбился на территории нефтебазы в Латвии. Главные новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛатвияРоссияУкраинаЕСНАТОУкраина.руФранцияБПЛА сегодняатака БПЛАфейкдезинформацияинформационная войнаинформационная безопасностьПрибалтикабывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13Песков рассказал о дополнительных мерах безопасности в преддверии Дня Победы. Важные заявления Кремля
13:11Пашинян заявил, что Армения в вопросе Украины — не союзник России, сообщает Sputnik Армения
13:017 мая 2026 года, утренний эфир
13:00ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 мая
12:55Новая "зрада" Дубинского. Что скрывается за обвинениями в адрес депутата Рады, находящегося в СИЗО
12:55Украинские военные и военкоры признают усиление давления ВС РФ сразу на нескольких направлениях
12:36Латвия заявила о разбившихся "двух российских беспилотниках" - пресса Франции
12:30Вражеский БПЛА ударил по промышленному предприятию Пермского края. Новости СВО
12:20Гибель харьковских АЗС и конец киевского режима
12:04ВСУ третий день активно атакуют Энергодар
12:00Зеленский вообще не отдавал приказ о перемирии - Захарова
11:54День Победы как философия героизма
11:33БПЛА разбился на территории нефтебазы в Латвии. Главные новости к этому часу
11:00Евродепутат назвал изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени
10:30Житель Запорожской области сбил украинский дрон шапкой. Новости СВО
09:57Мерц рассказал об "эпохальном переломе" в Германии
09:45Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве
09:28Европа и Америка разделены как никогда - Медведев
09:25Операция "Доверяй мне, бро" провалена. Иран объявил о срыве переговоров с США
09:05Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая
Лента новостейМолния