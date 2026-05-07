Евродепутат назвал изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

11:00 07.05.2026 (обновлено: 11:11 07.05.2026)
 
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал изменение политики Евросоюза в отношении России вопросом времени, передает Politico
"Все больше и больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с Россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее... Так что изменение политики ЕС - это лишь вопрос времени", - заверил он.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума.
В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам было предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
Официальные контакты между парламентами стран ЕС и России были фактически остановлены еще в 2014 году. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими государствами. По словам главы государства, нынешний кризис в отношениях возник не по вине российской стороны.
Подробнее о кризисе - в материале Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС на сайте Украина.ру.
