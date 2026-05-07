Евродепутат назвал изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал изменение политики Евросоюза в отношении России вопросом времени, передает Politico

2026-05-07T11:00

"Все больше и больше европейских политиков высокого уровня открыто призывают к возобновлению диалога с Россией на министерском уровне - в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Хорватии и так далее... Так что изменение политики ЕС - это лишь вопрос времени", - заверил он.Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам было предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.Официальные контакты между парламентами стран ЕС и России были фактически остановлены еще в 2014 году. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими государствами. По словам главы государства, нынешний кризис в отношениях возник не по вине российской стороны.Подробнее о кризисе - в материале Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС на сайте Украина.ру.

