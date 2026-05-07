ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 мая

Украинский беспилотник ударил в латвийскую нефтебазу и повредил четыре резервуара. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского, в том, что он выдумал перемирие и на самом деле его не объявлял. Накануне Дня Победы резко усилились атаки украинских беспилотников на регионы России

2026-05-07T13:00

ВСУ бьют по нефтебазам ЛатвииБеспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России", но пока это предположения, которые нужно подтвердить.По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел около 03:30 по местному времени (совпадает с мск). В результате падения беспилотника повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. На месте происшествия работают оперативные службы, латвийская полиция по данному факту возбудила уголовное дело.В конце марта сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Позже в совместном заявлении министры иностранных дел стран Балтии отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ."Латвия еще 19 февраля и до конца года ввела ограничение для пролета авиации с 17.00 до 04.00 утра в отдельной зоне. Это решение латвийского управления воздушного движения показывает, что Рига, по всей видимости, готовилась пропускать БПЛА", - написал в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Ермолаев.Получается, что Латвия пожинает плоды своих же политических решений. Остается гадать, куда украинский БПЛА прилетит в следующий раз.Зеленский выдумал перемириеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период 5–6 мая.По словам дипломата, действия Киева стали очередным подтверждением того, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон."Зеленский вовсе не отдавал никаких приказов о перемирии 5-6 мая", - отметила дипломат на брифинге для журналистов."Москва в период 5–6 мая увидела, и не в первый раз, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. Нет сомнений, что слова Зеленского о перемирии продиктованы плачевным положением ВСУ и попытками перебить инициативу РФ на 9 Мая", — констатировала Захарова.Дипломат подчеркнула, что подобное поведение Киева стало системным, а любые мирные инициативы со стороны украинского руководства не подкрепляются реальными действиями на поле боя."Мы же понимаем, что все слова о перемирии – это спектакль. Я думаю, это заявление Зеленского в целом парадигма наших военных отношений с коллективным Западом. Им до лампочки и мир, и жизни людей", - заявил в беседе с Life.ru военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.Военная хроникаНакануне Дня Победы ВСУ резко усилили террористическую активность. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами, Азовским, Каспийским и Черным морями 347 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Адыгея, Республикой Калмыкия, Республикой Крым, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.Более 30 беспилотников уничтожили в 12 районах Ростовской области за ночь, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале в "Максе".Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в "Максе".Атаку украинских БПЛА отразили во Ржеве Тверской области в ночь на 7 мая, повреждения получили несколько пятиэтажных домов. Пострадавших нет, сообщил в канале в "Максе" глава региона Виталий Королев.Он уточнил, что в одном из пятиэтажных домов повреждения получила плита кровельного перекрытия.Также в нем и двух соседних пятиэтажках частично выбило окна.Глава региона дал распоряжение до Дня Победы провести максимально возможные работы в поврежденных домах, уже сегодня начать работу по замене 350 окон.Королев сообщил, что из-за атаки ВСУ на Ржев эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Людей разместили в гостинице.По словам главы региона, спецслужбы уже провели обследование кровли, жилых помещений на предмет безопасности. Принято решение о возможности возвращения людей в квартиры.Обучение в школах и техникумах Чебоксар перевели на дистанционный формат из-за объявленных ранее ракетной опасности и угрозы БПЛА. Об этом в канале в "Максе" сообщил глава города Станислав Трофимов.Также Трофимов призвал родителей оставить воспитанников детских садов дома, а руководителей вузов - организовать учебный день удаленно.Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, в результате атаки в Бежицком районе города ранения получили 13 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в канале в "Максе".Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.Глава региона сообщил, что в результате атаки получили повреждение 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.Террористическая активность ВСУ нарастает: ВСУ третий день активно атакуют Энергодар

Никита Миронов

латвия, россия, киев, мария захарова, наташа королева, вооруженные силы украины, владимир зеленский, эксклюзив, хроники, украина.ру