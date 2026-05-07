Новая "зрада" Дубинского. Что скрывается за обвинениями в адрес депутата Рады, находящегося в СИЗО

Киевский режим продолжает выстраивать модель военного консенсуса, когда любая критика власти переводится из политической плоскости в уголовную, а потом и в категорию угроз национальной безопасности.

2026-05-07T12:55

Такой угрозой - уже во второй раз! - признан оппозиционный нардеп Александр Дубинский. Политик с осени 2023 года находится в СИЗО, но при этом продолжает разоблачать власть Зеленского из-за решетки. Интересно: пока Дубинский писал письма в ООН или президенту Белоруссии Александру Лукашенко, на его выступления власть практически не обращала внимания. Ну прямо как у Высоцкого: "если вы не отзоветесь - мы напишем в "Спортлото". Но как только депутат начал подробно излагать подоплеку "Миндичгейта" и расшифровывать все пленки c голосами членов ОПГ Зеленского, Генпрокуратура "выкатила" Дубинскому новое подозрение и завела пятое по счету уголовное дело против "сидельца".Депутата обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. А это, между прочим, 15 лет строгого режима. Правда, есть один нюанс: изменить державе нельзя в одиночку. Это ж не половой акт с самим собой. Согласно закону, государственная измена всегда предполагает наличие установленных контактов между обвиняемым лицом и лицами иностранного государства. Но Гепрокуратуре надо было не законодательные приличия соблюдать, а окоротить разговорившегося оппозиционера. Поэтому наезд на Дубинского с обвинениями в госизмене сделали максимально шумным и публичным. Пока ручные издания Сороса и Порошенко* рассказывали о том, как Дубинский "системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору", в его камере проводились обыски. Что искали - непонятно, еще непонятней, что могли найти под шконкой депутата, в камере, которая регулярно просматривается сотрудниками СИЗО? Так что этот шмон скорей был игрой на публику, чем реальной попыткой выявить "российский след".Обыски также прошли и у адвокатов политика - в рамках расследования дела о государственной измене. Следствие подозревает защитников Дубинского в содействии передаче пропагандистских материалов из следственного изолятора на свободу и публиковали их в соцсетях от имени нардепа. "А как же защита адвокатской тайны и обеспечение независимости адвоката?", - спросите вы. И сразу попадете под подозрение, потому, что в концлагере Зеленского такие вопросы уже квалифицируются как соучастие в преступлении против режима. Ну и самая мякотка: хотя с подачи Офиса генпрокурора обыскивать адвокатов можно, зато категорические запрещено изымать у лоеров документы, составляющие адвокатскую тайну - материалы дела, переписка с клиентом и прочее. Судя по тому, что юридическую команду Дубинского уже публично обвинили в помощи при распространении материалов, "направленных на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внешнего и внутреннего политического курса Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов", в закрытых переписках защитников с клиентом покопались изрядно. Нарушение законов? Нет, не слышали.Еще интересней то, что обвинения, звучащие со стороны соросят и ручных блогеров ОП в адрес Дубинского о подрывной деятельности политика, мягко говоря, не совпадают с текстом "пидозры", выписанной генпрокурором. А что ж в оригинале? В тексте подозрения Дубинскому сказано, что нардеп защищал права политзаключенных (прямая цитата); защищал права Украинской православной церкви; требовал действий, направленных на прекращение войны (еще одна прямая цитата из подозрения); настаивал на проведении выборов президента и парламента. Ну и "по мелочи" - еще говорил о тайных тюрьмах СБУ, похищениях людей на улицах, как собак, и обогащении на этом друзей Зеленского."Разве это не измена "стране все продай, убей и сдохни"? Мне кажется, несомненная. Предал людоедский, воровской, тупой режим Зеленского. Так вижу объяснение", - прокомментировал атаку Генпрокуратуры Дубинский. Он же подсчитал, что объектом госизмены-2 является лично Владимир Зеленский. Ведь его имя на 30 страницах подозрения упомянуто более 60-ти раз. Выходит, что обвиняемый в госизмене нардеп "зрадил" не Украину, а главу киевского режима, который, как король Людовик XIV, считает себя государством? Что ж, при таком подходе скоро на Украине умение читать, писать и думать станет основой для подозрений в государственной измене.Кстати, про писать и читать. Дубинский вообще-то является действующим народным депутатом, никто мандата его не лишал, и как законодатель он имеет полное право выполнять свою работу: писать депутатские запросы, обращаться в Конституционный суд с требованием назначить дату выборов президента согласно закону, направлять в международные инстанции документы, cвидетельствующие о разгуле коррупции и террора в стране. Ну и, конечно же, никто не имеет права запретить народному депутату выполнять волю своих избирателей и добиваться прекращения войны, которую власть затягивает в интересах внешних кураторов. Сам Дубинский уверен, что одной из ключевых причин нового уголовного дела против него являются письма, направленные Александру Лукашенко. В них говорилось о необходимом посредничестве президента Белоруссии в мирных переговорах по Украине. О необходимости завершения войны депутат Дубинский писал и Трампу, и в Совбез ООН. Это ли не криминал?! Тут расстрел надо давать, а не 15 лет. По версии украинской власти, конечно.В общем, новое подозрение Дубинскому настолько уникально, что обязательно войдет в энциклопедии как пример юридического извращения. В нем нет ни одного юридического положения, которое не было цинично нарушено. Такие перлы будут изучаться и на юридических факультетах ВУЗов. Оказывается, сидя в тюрьме и отправляя обращения мировым политическим лидерам и официальным международным структурам о нарушении прав человека, о фактах этноцида и военных преступлениях, народный депутат ВР совершает страшное злодеяние государственного масштаба. До таких правовых извращений могла додуматься только "Цеевропа", которая на пути к венской каве свернула в сторону диктатуры и террора. А после выделения 90-миллиардного кредита европейскими партнерами, Зеленскому и вообще незачем играть в демократию. Ведь кураторы полностью поддерживают его методы управления "краиной мрий" и нескоренной нацией. Достаточно посмотреть, как встречают бывшего комика на европейских форумах и съездах: красные дорожки, трогательные объятия, голливудские почести.Поэтому никто в ЕС, ООН (и куда там еще писал Дубинский?) и ухом не ведет, глядя на внутриклановые разборки внутри Украины. А ведь несложно заметить, что расправа с Дубинским является составной частью разгрома группы Игоря Коломойского. Да-да, того самого, которого называют крестным отцом Зеленского, обеспечившего неблагодарному сынку путь в большую политику, в том числе, и через раскрутку сериала "Слуга народа". Сам олигарх уже четыре года находится в СИЗО и недавно тоже получил новое подозрение - в расхищении средств "Приватбанка". Одновременно с ним персональные санкции влепили и экс- главе Офиса президента Андрею Богдану, считающегося близким к днепропетровскому олигарху политиком. Правда, сам Богдан вовремя отчалил в Европу, поэтому дотянуться до него опричникам Зеленского удалось только через рестрикции. В общем, "когда меня нет дома, можете меня даже бить". Сам Богдан утверждает, что санкциями его наградили за содействие распространению в СМИ очередной серии "Миндичгейта". Да и Дубинский прямо пишет, что новое подозрение в госизмене ему дали также и за "пленки Миндича" - вслед за Богданом и Коломойским.К слову, главным организатором слива записей владельца золотого унитаза называют именно Коломойского: все-таки ж Миндич какое-то время был почти зятем олигарха. Что ж, это похоже на Игоря Валерьевича, который решил поиграть в Тараса Бульбу, убившего младшего сына за предательство. Аналогии с Гоголем практически прямые. Да и угрозы "сынком" явно были восприняты как реальные - иначе бы никто не поднимал такой шухер с новыми подозрениями всей команде Коломойского. Впрочем, заволновался не только Вольдемар, но и его покровители-глобалисты. Ведь если Зеленского ликвидируют (через выборы или просто физически) кто ж продолжит убивать Украину об Россию, грабить Евросоюз и дискредитировать Трампа? Так что можно прогнозировать, что борьба олигарха Пинчука (представляющего интересы трансатлантических структур) с днепропетровским плутократом Коломойским будет не на жизнь, а на смерть. Как говорится, запасаемся попкорном, ибо эта война будет покруче бойни на фронте.О том, что ныне происходит на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Предупреждение для Зеленского"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Елена Кирюшкина

