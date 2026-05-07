Гибель харьковских АЗС и конец киевского режима

Обещание Министерства обороны РФ нанести удар по центру Киева, в случае попытки режима Зеленского сорвать празднование Дня Победы, не обязательно будет выполнено в ближайшие дни, но неизбежно будет скоро реализовано. Причём независимо от того, будет ли реально осуществлена попытка испортить России праздник.

2026-05-07T12:20

Причина и повод всегда найдутся. Украина предоставила их более чем достаточно для того, чтобы не оставить на её территории ни одного капитального строения. Впрочем, как говорил герой Папанова "бить буду больно, но аккуратно".Удар по центру Киева будет иметь информационно-пропагандистское, а не военное значение. Войскам на линии фронта не легче и не труднее от того, что испорчен асфальт на Крещатике или разбито пару булыжников на Красной площади (от попадания 3 мая 2023 года украинского БЛА в купол здания Сенатского дворца в Кремле боеспособность армии никак не пострадала, но информационная сфера гудела ещё долго). Поэтому удар по Киеву будет нанесён тогда, когда его информационное влияние, как на украинскую и российскую, так и на мировую общественность будет максимальным.С военной и политической точек зрения гораздо большее значение имеет уже нанесённый удар по АЗС в Харьковской области. Даже не столько сам удар, сколько реакция России на очередное украинское нытьё по поводу "уничтожения гражданской инфраструктуры". МО России официально заявило, что по любым гражданским объектам будем бить в том случае, если они начинают использоваться в военных целях (как харьковские автозаправки). Особенно примечательна часть заявления, которая констатирует систематическое использование в военных целях не просто гражданской, но городской инфраструктуры Украины и возлагает на украинскую сторону ответственность за последствия для мирного населения. То есть, Россия предполагает наличие сопутствующих гражданских потерь в достаточно большом количестве и заранее даёт понять, что это её не остановит.Речь идёт не только об АЗС, но о любой гражданской инфраструктуре. Украинскому тылу обещают то, что давно уже происходит на фронте, где украинские "города-крепости" уничтожаются под чистую, так как ВСУ пытаются использовать в них в военных целях каждый дом, включая школы, музеи, храмы, административные здания.Задолго до СВО я писал в своих статьях и говорил в своих эфирах, что в случае полномасштабного военного конфликта с Украиной, ВСУ закроются в крупных городах и предоставят ВС РФ выбор – заливать их оборону своей кровью или сносить города, со всем, что в них находится. До сих пор русская армия пыталась идти по третьему пути: точечно выбивать ВСУ, заставляя их самих заливать своей кровью свою же оборону. В принципе получалось, но получалось неважно по двум причинам: во-первых, долго, во-вторых, поскольку, как было сказано выше, ВСУ всё равно держались за любое капитальное строение, если город не удавалось взять с ходу, в течение длительного (от нескольких месяцев, до пары лет) штурма, он всё равно превращался в груду щебня. Таким образом, продвижение ВС РФ тормозилось, война затягивалась, а вопрос сохранения гражданской инфраструктуры не решался, нам всё равно оставались одни руины.Пока речь шла об освобождении Донбасса, где (после взятия в начале СВО Мариуполя) самыми крупными, оккупированными Украиной городами были Славянск, Краматорск, Константиновка, Покровск, Бахмут, а российское руководство надеялось, что, потеряв территории ДНР/ЛНР Украина и её союзники всё же начнут искать мира, вышеприведенный механизм, как-то работал. Территории постепенно освобождались, потери наступающих российских войск были на порядок меньше оборонявшихся ВСУ, а параллельно дипломаты пытались вести консультации о возможном формате мира. Подчеркну, не с Украиной консультации, а с США и с ЕС (с дубинкой мир не заключают, его заключают с хозяином дубинки). Но ЕС и Великобритания вообще отказались говорить о каком бы то ни было мире с Россией и готовят расширение пространства войны за пределы Украины, а США готовы говорить только о прекращении огня на Украине, выводя себя из этого процесса, чтобы иметь возможность в любой момент вновь вернуться к конфронтации с Россией ввиду того, что противоречия остались неразрешёнными.То есть, мир с Западом за счёт компромисса по Украине оказался недостижим. Как мы неоднократно говорили, Западу всё равно, что останется от Украины и останется ли от неё хоть что-нибудь. Его задача заставить Россию потратить на решение украинской проблемы как можно больше ресурсов и получить как можно меньше выгод.Россия начала наступление, результатом которого должно стать окончательное освобождение Донбасса. Но это в центе фронта. На юге речь идёт о выходе к таким крупным городам, как Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, на севере фронт выходит к Харькову и Сумам. Нельзя исключить и начало нового наступления на Киев и Чернигов. Каждый из этих городов, по своим оборонительным возможностям превосходит всё то, с чем ВС России имели дело в Донбассе. В рамках донбасской стратегии их придётся штурмовать годами. Но если перейти к реальной тотальной войне, когда любое здание, использующееся для обороны, является законной целью, то возможно эти города даже не успеют полностью превратиться в кучу щебня к тому времени, как ВСУ убегут из них.Сидеть под постоянным обстрелом, терять людей сотнями и не иметь возможность адекватно ответить – весьма спорное удовольствие, способное деморализовать любую армию. Главное, чтобы украинцы поняли, что по их позициям будет прилетать не несколько беспилотников время от времени, а всё что взрывается постоянно и что спрятаться нельзя нигде. Тогда город превращается для обороняющихся из "крепости" в каменную ловушку, а желание удрать из него становится непреодолимым. Ну а поскольку ВС РФ собираются применить данную стратегию ко всей территории Украины, степень её успешности будет во многом зависеть ещё и от того, сколько накоплено различных ударных средств и с какой скоростью предприятия ВПК способны восполнять их массовый расход.Украинцы и их западные союзники считали, что массированных ракетных ударов России по всей территории Украины следует ждать в июне-июле. Это чрез 30-60 дней. МО России выступило со своим предупреждением пятого мая, а удары по харьковским АЗС начались шестого мая. Так что возможно Россия решила начать раньше. В принципе это не противоречит указанной украинско-западной оценке, так как, в отличие от США, которые пытаются максимально вложиться в первый удар, а затем постепенно снижают интенсивность, по мере расходования накопленных боеприпасов, Россия, как правило наращивает силу ударов в течение одного-двух месяцев, а затем одну-две недели держит её на пике, после чего начинает довольно быстро снижать. Так что возможно максимальной силы, удары российских ВКС (а по близким к фронту городам и артиллерии) достигнут действительно в июне-июле, а то и в августе-сентябре (если кампания предполагается долгая).Для нас же важно то, что концепция боевых действий на Украине коренным образом изменилась. Стратегия, ориентированная на компромиссный мир с Западом за счёт Украины, сменилась на стратегию максимально быстрого выведения Украины из игры, чего бы это ни стоило местной инфраструктуре и населению. Это несёт за собой и ещё одну существенную перемену. России больше не нужна легитимная украинская власть, как формальный партнёр по заключению мира. России больше вообще никакая власть на Украине не нужна. Это резко повышает уровень угрозы для всех политически активных украинцев, включая Зеленского. Вряд ли на них развернут персональную охоту – издержки большие, а толку мало: после 30 апреля 1945 года, на место Гитлера претендовало как минимум пять человек, а ведь война была уже окончательно проиграна. Так что и на Украине на любую потерю найдётся замена. Есть люди, которые настолько верят в свою звезду, что готовы взобраться на трон даже когда в двери тронного зала уже врываются враги. Но и специально беречь никто никого не будет. Нам всё равно как будут звать очередного Зеленского. Но если действующего Зеленского разорвёт на мелкие кусочки всем будет приятно.Для оптимистично-агрессивного Запада эта смена российской стратегии будет очередным предупреждением – наглядной демонстрацией того, что может случиться с европейскими городами и населением, если они таки заставят Россию с ними воевать.О системном подходе Украины (ее руководства) к самоуничтожению - в статье Никиты Волковича "Как Украина превращает праздники в поле боя"

Ростислав Ищенко

