Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве
2026-05-07T09:45
Представитель МИД напомнила, что Министерство обороны России уже направило украинской стороне исчерпывающее предупреждение: любые провокации не останутся безнаказанными."МИД России настоятельно призывает власти вашей страны с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — подчеркнула Захарова.Дипломат фактически повторила ультиматум, который ранее озвучило военное ведомство: в случае атаки на Москву или попытки сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру украинской столицы.Накануне стало известно, что Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Украина заявила, что не будет прекращать огонь, а украинские чиновники допустили нанесение удара по столичному параду Победы.О других новостях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая.
09:45 07.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 мая выступила с жестким предупреждением в адрес киевского режима: если Владимир Зеленский решится реализовать угрозу и нанести удар по параду Победы в российской столице, ответ будет незамедлительным и крайне болезненным.
Представитель МИД напомнила, что Министерство обороны России уже направило украинской стороне исчерпывающее предупреждение: любые провокации не останутся безнаказанными.
"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — подчеркнула Захарова.
Дипломат фактически повторила ультиматум, который ранее озвучило военное ведомство: в случае атаки на Москву или попытки сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру украинской столицы.
Накануне стало известно, что Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Украина заявила, что не будет прекращать огонь, а украинские чиновники допустили нанесение удара по столичному параду Победы.
О других новостях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
