https://ukraina.ru/20260507/poslednee-preduprezhdenie-zakharova-ozvuchila-prigovor-kievu-na-sluchay-udara-po-moskve-1078691118.html

Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве

Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве - 07.05.2026 Украина.ру

Последнее предупреждение: Захарова озвучила приговор Киеву на случай удара по Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 мая выступила с жестким предупреждением в адрес киевского режима: если Владимир Зеленский решится реализовать угрозу и нанести удар по параду Победы в российской столице, ответ будет незамедлительным и крайне болезненным.

2026-05-07T09:45

2026-05-07T09:45

2026-05-07T09:45

новости

россия

москва

киев

мария захарова

владимир зеленский

владимир путин

мид

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067856023_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_fb0150b94902b7b0121a23d25adc32b7.jpg

Представитель МИД напомнила, что Министерство обороны России уже направило украинской стороне исчерпывающее предупреждение: любые провокации не останутся безнаказанными."МИД России настоятельно призывает власти вашей страны с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — подчеркнула Захарова.Дипломат фактически повторила ультиматум, который ранее озвучило военное ведомство: в случае атаки на Москву или попытки сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру украинской столицы.Накануне стало известно, что Киев ищет повод сорвать День Победы, хотя Зеленскому "приказали молчать". Украина заявила, что не будет прекращать огонь, а украинские чиновники допустили нанесение удара по столичному параду Победы.О других новостях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая.

россия

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, киев, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин, мид, вооруженные силы украины