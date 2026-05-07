На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/na-rossiyskie-regiony-idt-massirovannaya-ataka-raketami-i-bespilotnikami-svodka-k-etomu-chasu-1078686831.html
На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу
На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу - 07.05.2026 Украина.ру
На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу
Киевский режим ближе к утру усилил атаки на Россию, ракетная опасность и тревога в связи с массированными налётами БПЛА объявлена во многих регионах, в том числе, тыловых. Сводку на 6:00 мск 7 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T06:22
2026-05-07T06:24
украина.ру
россия
ростовская область
волгоградская область
саратовская область
пенза
самара
ульяновская область
московская область
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Ракетная опасность к этому часу объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Московской, Брянской, Калужской областях, в Татарстане и далее до Урала. С вечера 6 мая она объявлялась в Запорожской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской, Запорожской, Псковской, Тверской, Херсонской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской областях, в Карачаево-Черкесии и Адыгее, в ЛНР и ДНР.Во многих регионах тревога в течение ночи объявлялась повторно."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях.Ранее сообщалось, что Росавиация на фоне угроз БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 14 аэропортах.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
волгоградская область
саратовская область
пенза
самара
ульяновская область
московская область
брянская область
калужская область
татарстан
запорожская область
курская область
лнр
днр
крым
краснодарский край
смоленск
орловская область
липецк
белгородская область
воронежская область
псков
тверь
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, ростовская область, волгоградская область, саратовская область, пенза, самара, ульяновская область, московская область, брянская область, калужская область, татарстан, запорожская область, курская область, лнр, днр, крым, краснодарский край, смоленск, орловская область, липецк, белгородская область, воронежская область, псков, тверь, херсонская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, угроза, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Волгоградская область, Саратовская область, Пенза, Самара, Ульяновская область, Московская область, Брянская область, Калужская область, Татарстан, Запорожская область, Курская область, ЛНР, ДНР, Крым, краснодарский край, Смоленск, Орловская область, Липецк, Белгородская область, Воронежская область, Псков, Тверь, Херсонская область, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу

06:22 07.05.2026 (обновлено: 06:24 07.05.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим ближе к утру усилил атаки на Россию, ракетная опасность и тревога в связи с массированными налётами БПЛА объявлена во многих регионах, в том числе, тыловых. Сводку на 6:00 мск 7 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность к этому часу объявлялась в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Московской, Брянской, Калужской областях, в Татарстане и далее до Урала. С вечера 6 мая она объявлялась в Запорожской, Курской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской, Запорожской, Псковской, Тверской, Херсонской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской областях, в Карачаево-Черкесии и Адыгее, в ЛНР и ДНР.
Во многих регионах тревога в течение ночи объявлялась повторно.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ставропольском крае, в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях.
Ранее сообщалось, что Росавиация на фоне угроз БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 14 аэропортах.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияРостовская областьВолгоградская областьСаратовская областьПензаСамараУльяновская областьМосковская областьБрянская областьКалужская областьТатарстанЗапорожская областьКурская областьЛНРДНРКрымкраснодарский крайСмоленскОрловская областьЛипецкБелгородская областьВоронежская областьПсковТверьХерсонская областьБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАугрозаВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Мода на контрабанду. Как пробуждали Литву
07:51ПВО за ночь уничтожила почти 350 украинских беспилотников над Россией
07:27Обама объяснил, почему власти США не прячут инопланетян
07:09"Победное" перемирие. Эксперты о том, чего ждать 9 мая
07:00Дмитрий Юрков: России нужно установить ПВО вокруг границы с Украиной и победить ее в войне фортификаций
06:45Как Украина превращает праздники в поле боя
06:30Трамп уйдет с Ближнего Востока, хлопнув дверью, считает политолог
06:26Готовятся сорвать парад и ожидают ядерного удара. Что говорят на Украине о Дне Победы
06:22На российские регионы идёт массированная атака ракетами и беспилотниками. Сводка к этому часу
06:07Греческий тупик, словацкий разворот, румынский уход. Украина в международном контексте
06:06Дмитрий Краснов: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики
06:00Как России построить "суверенный интеллект". И будет ли он суверенным?
05:45В Брянске в результате атаки ВСУ ранены 13 мирных жителей
05:30Пора сшибать спутники Илона Маска, считает политолог Чадаев
05:18Саудовская Аравия отказалась предоставить США базы для "Проекта Свобода" — NBC
05:04Папе Римскому Льву XIV не поверили в американском банке и повесили трубку
05:00"Этот опыт стоит перенять": Носков о военной сотовой связи Украины
04:30Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов 14 аэропортов
04:30Военные производства по всей Европе: Вайнер о том, как ЕС готовится к новым поставкам Киеву
03:56Госдеп США запретил дипломатам играть на рынках прогнозов с использованием закрытых данных
Лента новостейМолния