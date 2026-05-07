День Победы как философия героизма

Герой - одно из самых популярных понятий нашего времени. Более того, само наше время определяется и раскрывается через данное понятие - "Время героев". Парадоксально, но при этом до сих пор не раскрыта суть феномена героя. Не обозначен его понятийный ряд

2026-05-07T11:54

Чуть ли не единственной его базовой характеристикой является либо смерть за некие (какие?) ценности, либо готовность за них принять гибель (мучительную?)То есть героизм, как ни парадоксально это звучит, больше трактуется как сюжет некрофилии, чем жизнеутверждения.Если б Христос просто погиб, он стал бы Героем.Поскольку, он воскрес, он стал Богом.Очевидна связь героического и божественного.Все древнегреческие герои были родственниками богов.Многие русские герои причислены к лику святых. От Александра Невского до Ильи Муромца, от Дмитрия Донского до Федора Ушакова…Герой, по сути, является аватаром Бога, его земным представителем. В своей, естественно, конфессиональной системе и с поправками на искушения родной земли.Православный герой, таким образом, будет отличаться от католического, мусульманского или буддистского.В каждой конфессии Всевышний имеет свою базовую миссию. И через нее и стоит рассматривать героя.В православии Всевышний - главный борец с социальной энтропией. В нашей ойкумене, в традиционной военной стратегии, стратег тот, кто устраняет неопределенность.Всевышний в этом смысле - стратег, который аннигилирует и уничтожает в зародыше качества, помыслы, "блудняки" человеков, которые ведут к неуверенности и разобщению.Поэтому ненависть, зависть, жадность, эгоизм, уныние - это грех перед самим Всевышним, а не только "косяк" перед уголовным кодексом.Еще раз подчеркну. Герой в православии - вершитель Божьего промысла на земле. С поправкой на актуальные вызовы земли (война, катастрофы, алчность власти или бесовщину оппонентов).Герой в православии - победитель эго-искушений в собственной душе и борец за другие души.Вспомним. В былые времена, героями были те, кто первыми поднимались в атаку на врага "За веру, царя и отечество".Вера понималась, как возможность победы высоких душевных порывов над низменными плотскими соблазнами.Царь в те времена символизировал не власть, а правду (лживый человек - без царя в голове).Отечество - собрание людей, которые вместе счастливее, чем в одиночестве.То есть, герой - превращает вокруг себя убийственный хаос в гармоничный порядок. С правильными чувствами, справедливыми законами, достойными мечтами, устраняющими неопределенность жизни, неуверенность бытия. И вот для этого он живет, и вот за это готов умереть…Извиняюсь за пафос, но без подобного вступления мне сложно было б объяснить своё отношение ко Дню Победы в Великой Отечественной. И еще сложнее - к нынешнему нашему военному столкновению с Западом на полях Украины.У меня сложное отношение к сельскохозяйственной коллективизации. Здесь, пожалуй, бывшим вождям Союза стоило бы прислушаться к советам замечательного экономиста прошлого Михаилу Ивановичу Туган-Барановскому. В частности, к положению о том, что предмет труда диктует степень коллективности его субъектов.Но вот к "коллективизации героизма" вопросов нет. Это когда героизм становится главной определяющей сутью больших человеческих масс.Например, понятие "город-герой" появилось в советской прессе еще в 1942 году, когда возникли целые города, сплавленные в единое целое героическим началом. И когда сталинское политическое руководство страны стало пересматривать свое отношение к религии. Признав по сути, что вера во Всевышнего не является идеологическим проклятием.Именно тогда героизм становится своего рода светской религией, формой национализации духовного мира. Таков тогдашний нарратив - от героя-личности к городу-герою - геройской державе.Герой перестает быть "кустарем-одиночкой", хотя и не растворяется в "массовом героизме". Он сохраняет собственное имя и приобретает отчеством само отечество.9 Мая - и есть апофеоз советской модели героики: поклонение ей до святости, сохранение индивидуальности, "воцерковливание"- вмонтированность в общее духовное полотно…Союз разрушили не цены на нефть, не коварство врагов, не предательство своих. Точнее, не только это. Он рухнул, когда героизм перестал быть главной "светской религией".Еще раз напомню, герой и индивидуальный, и коллективный - это борец прежде всего с социальной энтропией и неопределенностью. Борец с распадом, атомизацией любого сообщества. Борец с индивидуализмом как возможной формой существования социальной материи. Борец с эгоизмом как базовым протоколом социального успеха.Союз рухнул, когда героев Афгана маргинализировали, выделили им в обществе место не проповедников и праведников, а изгоев и нищебродов.По этому пути гнали Россию и в ходе чеченской операции. И почти загнали. Если бы не радикальная смена руководства страны…СВО впитало опыт и афганской трагедии, и чеченской драмы. Еще и осмыслила уроки ВОВ.Сейчас социологи усиленно юзают доктрину "четырех Россий". Констатируют наличие в единой державе четырех социальных кластеров, которые как бы и не соприкасаются.Впечатлила в этом плане реакция из-за ленточки одного "штурма", который на ажиотаж вокруг "блогерки" Бони, сказал, что впервые слышит такой "позывной".Озадачила метафора главы Центробанка Набиуллиной, судя по которой, герой для главного банкира - тот, кто способен "вынести пунш с вечеринки".Здесь, правда, частично соглашусь. Доводилось в свое время бывать на вечеринках в западных правительственных и коммерческих офисах. Лишить подгулявшую толпу в самый разгар толковища "горючего", действительно неординарный поступок. В их поле координат. В системе их "европейских ценностей", где удовольствие индивида превыше всего.В подлинном мире действительно многое "другое". Здесь героем, например, называют не того, кто "вынес пунш", а того кто вынес с поля боя раненого товарища. Это наше поле координат. Это наша система ценностей, где спасение близкого, даже ценой собственной жизни, превыше всего. Так и в Библии записано. Спаси и сохрани!Короче, Россия, конечно, едина. Но в рамках этого единства умудряются сосуществовать различные типы героики. Пока не смертельно. Для кого-то и "кобыла невеста" как говорили классики. Но тревожно.Да, герои столичных салонов, герои взятия Верхнего Ларса и герои поля брани могут сосуществовать в своих параллельных реальностях. Но когда они сталкиваются в "битве героев", это грозит распадом страны. Точнее, здесь работает "принцип Маклауда". В конечном счете, остаться должен "последний герой". И его тип и будет матрицей общества.Вообще, живое отличается от неживого тем, что последнее всегда находится в зоне энтропии (распада), а первое - всегда ее преодоление.Их "герои" - не живые. Наши - символ жизни и, даже, сверхжизни.Мир - это борьба живого с неживым. Тех, кто жизнь утверждает и тех, кто ее отрицает. В советское время недругов называли "поджигатели". Наверное потому, что огонь - самый действенный способ превратить живое в неживое.Наши недруги - пироманы. Им мало убить. Им надо сжечь. Поэтому трагедия Дома профсоюзов в Одессе с последующими почетными медалями для убийц-поджигателей.Поэтому фарс киевских нацистских факельных шествий - предтечи лагерных крематориев.Поэтому драма Туапсе с экологическими пожарами и последующими тематическими украинскими футболками для безумных варваров-огнепоклонников…В юности каждые каникулы проводил в Туапсе у родной тети Веры. Эспрессо на набережной, кофе на песке в армянском кафе в городском парке, библиотека на открытой крыше многоэтажки, Киселева скала с подводными гротами… Город счастья. Сейчас в черном дыму, копоти, гари и нефтяных лужах.Но в городе есть Аллея славы. Там Герои Великой Отечественной и Герои Специальной военной операции плечом к плечу. И только вместе они защитят и сохранят.Философия русского мира проста: Родина-Герои-Победа. И сильна этой своей очевидной уникальностью.

Дмитрий Выдрин

