Операция "Доверяй мне, бро" провалена. Иран объявил о срыве переговоров с США

Оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Тегераном разбились о жесткую позицию иранского парламента. Спикер законодательного собрания Ирана Мохаммад Багер Галибаф 7 мая публично объявил о провале дипломатической операции, назвав ее провокационным кодовым именем

2026-05-07T09:25

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети, политик сообщил, что операция под названием "Доверяй мне, бро" завершилась полной неудачей. После этого Галибаф анонсировал запуск новой кампании, название которой напрямую отсылает к недавним публикациям американских СМИ о якобы имеющем место сближении позиций между Вашингтоном и Тегераном.Заявление иранского спикера прозвучало как опровержение вчерашних тезисов американского президента. Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил, что контакты с Ираном прошли успешно, стороны приблизились к мирному соглашению, а Тегеран якобы дал согласие на отказ от ядерного оружия. Днем ранее Трамп также объявил о приостановке морской миссии "Проект "Свобода"" в Персидском заливе, назвав это шагом к "окончательной сделке". Однако риторика Галибафа свидетельствует об обратном: в иранском истеблишменте, по меньшей мере, не спешат праздновать победу дипломатии.При этом, по данным западных СМИ, техническая проработка соглашения действительно ведется. Сообщалось, что Вашингтон и Тегеран обсуждают краткий меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение войны, ограничение обогащения урана, постепенную отмену санкций США и разблокировку части замороженных иранских активов.Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, находящийся с визитом в Китае, напрямую не комментировал решение Трампа, однако обозначил принципиальную позицию: Тегеран рассчитывает на "справедливое и всеобъемлющее соглашение". Ранее Арагчи также обвинял США в создании угрозы судоходству в Ормузском проливе.Сегодня, 7 мая, также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Тегерану жесткий ультиматум: ответ по ядерной сделке должен быть дан в ближайшие 24–48 часов. В противном случае Вашингтон оставляет за собой право вернуться к силовому сценарию, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.Подробности в ежедневном обзоре Зеленский в панике готовится к российскому наступлению. Хроника событий на утро 7 мая.

