Армия России лидирует над ВСУ по количеству применяемых БПЛА, заявил герой России Рустам Сайфуллин. Об этом и других важных событиях рассказал 7 мая телеграм-канал Украина.ру
08:56 07.05.2026 (обновлено: 08:57 07.05.2026)
 
Армия России лидирует над ВСУ по количеству применяемых БПЛА, заявил герой России Рустам Сайфуллин. Об этом и других важных событиях рассказал 7 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь поразили 14 целей Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
🟥 Экипаж ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" одним ударом уничтожил углубленный пункт управления БПЛА, огневые позиции, пункт временной дислокации, опорный пункт, а также около 20 боевиков ВСУ в Сумской области.
🟥 Командование ВСУ на фоне продвижения российских войск перебрасывает резервы из Киевской области на Сумское направление, рассказали в российских силовых структурах.
🟥 Отряд, полностью состоящий из женщин, проходит обучение на одном из украинских полигонов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
🟥 Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала ночи сбили уже 13 дронов.
🟥 ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, ранены 13 человек, в том числе ребенок, пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он добавил, что в результате атаки повреждено два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 машин.
🟥 Ночью Луганск подвергся налетам БПЛА, информировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"По предварительным данным, могут быть пострадавшие среди гражданского населения. Ждем официального подтверждения со стороны местных властей", - отметил он.
