"Победное" перемирие. Эксперты о том, чего ждать 9 мая

Объявленное Зеленским перемирие с 6 мая в одностороннем порядке в пику России не наступило. С самого начала это было предсказуемо.

2026-05-07T07:09

Россия объявила о перемирии в дни празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которой, кстати, воевали около 7 миллионов украинцев в том числе. Украина ответила на это провокацией. Кроме того, за полчаса до "режима тишины" Киев атаковал при помощи БПЛА Крым. В результате удара погибли 5 человек. Следующая "точка напряжения" — 9 мая. Россия предупредила о жестком ответе в случае срыва перемирия. Украина пока не подтвердила соблюдение этого режима. Будет ли продолжение боевых действий 9 мая или найдется дипломатический выход — зависит от многих факторов. Каких именно – анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Александр СкубченкоПрезидент Путин ранее объявил перемирие 8 — 9 мая в честь празднования Дня Победы.Напомню, что перемирие объявлено в одностороннем порядке. Но с призывом, что украинская сторона последует этому примеру.Зеленский же, в ответ, заявил, что у него нет такого праздника — День Победы, и объявил "перемирие" с 6 мая.Насчет "нет" такого праздника — это наглядный пример, как на Украине существуют тысячи таких же, как и сам Зеленский, манкуртов, которые предали себя, свой язык, свою культуру, историю, и память своих предков по приказу хозяина из Европы.Ещё недавно Зеленский постил фото у могилы своего деда, победившего в ВОВ, к Дню Победы, а уже сегодня — у него "нет такого праздника". И деда больше нет? И памяти о подвигах деда? За доллары шут продал даже своих предков.Так вот, о перемирии. Некоторые нацисты из Офиса Зеленского с утра пишут, что Россия не присоединилась к "перемирию" Зеленского с сегодняшнего дня (а разве кто-то должен был?), а значит ВСУ не должны соблюдать перемирие и 9 мая.Получается, Зеленский заявил о "перемирии" с 6 мая только лишь для того, чтобы обвинить Россию и не соблюдать перемирие 9 мая?Минобороны России ранее заявило, что Армия России нанесёт массированный ракетный удар по центру Киева в случае попытки ВСУ сорвать Парад Победы.Надо ли говорить, что британцам и европейцам абсолютно наплевать и на сам Киев, и на всех украинцев? Чтобы устроить провокацию в Москве, угроза удара России по центру Киева их не остановит, а Зеленского даже обрадует.Так что киевлянам и гостям столицы в праздничные дни лучше подальше держаться от центра Киева и от любых гос- и военных учреждений.И всем украинцам важно помнить: День Победы — это праздник на Украине. Президент Путин перемирие в одностороннем порядке объявил в честь Дня Победы — для всех, кто его чтит и празднует. Мы ведь один народ, и праздники у нас одни на всех. И плевать на всех манкуртов вместе с Зеленским.Политолог Юрий БаранчикСудя по новостям с Украины, мы не приняли перемирие Зеленского с 6 мая и до бесконечности. Ярче всего это ощутило Запорожье, где по интересным целям утром прилетела пачка КАБов. Впрочем, судя по жертвам в Крыму, сама Украина не очень-то стремилась соблюдать собственное перемирие. Хотя наблюдать за тем, как сейчас в укросетях обвиняют Россию в том, что та нарушила односторонний мораторий Украины, который Россия блюсти не подписывалась, интересно.Осталось дождаться 8 мая и понять, намерена ли Украина соблюдать уже нами объявленное перемирие на 8 и 9 мая. То самое, с многозначительным моментом: анонс ракетного удара по центру Киева от МО РФ, если Зеленский дерзнет посягнуть на парад Победы.Повторюсь, но по-прежнему не ясно, почему подобные угрозы от нас звучат только в этот раз, только в отношении парада, и только в отношении Москвы. Если мы уже готовы рассматривать показательный доходчивый удар по центру Киева в качестве аргумента, то почему не ставить такой ультиматум в принципе? За любую атаку по России.Тем временем, ракетные испытания начались на военном полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе. Как сообщает региональное МЧС, людям там находиться запрещено. "Минобороны РФ предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе в период с 6 по 10 мая включительно", говорится в сообщении, а население в эти дни призывают воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий.Из самого релиза конкретику по испытаниям понять невозможно. Можно лишь предположить, что это нечто дальнобойное. Потому что "Кура", в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского, традиционно используется для ракетных испытаний. Учебные боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая "Ярс" и "Сармат", регулярно прибывают как раз сюда.Возможно, с учётом дат, это имеет какое-то отношение к перемириям, которые мы с Киевом объявили в эти четыре дня. Хотя они и не совпадают по времени. Иначе подобные внезапные испытания придется признать очень странным совпадением.Возможно, но не обязательно, потому что не ясно, что именно должны показать такие испытания. На наши ракетные учения, в том числе, с проверкой готовности ядерной триады, приуроченные к важным историческим переговорным событиям, уже мало кто обращает внимание. Если есть предупреждение о "Куре", значит то, что будет испытано, туда и полетит. Если бы у этого был некий смысл в рамках СВО, то полигоном мог бы быть Днепропетровск, туда "Орешник" уже прилетал.Велик соблазн связать происходящее с тем самым предупреждением Минобороны. Но это бы означало, что мы намерены нанести удар по Киеву стратегическим ядерным оружием, что представляется крайне маловероятным событием. Не тот центр управления.Блогер Андрей ПономарьЗеленский заявил, что Россия якобы сорвала объявленный Киевом режим тишины, при этом уточнять, будет ли украинская сторона соблюдать российское перемирие 8 и 9 мая, он демонстративно не стал, но лишь сказав, что будут приняты некие зеркальные меры. По словам Зеленского, за ночь зафиксировано более 20 авиаударов, свыше 70 авиабомб и 1820 случаев нарушений, а глава МИД Сибига отрапортовал о 108 сбитых дронах и 3 ракетах.Сибига и Зедурок, при этом удобно забыли про удары по гражданским объектам в Чебоксарах и Крыму накануне, которые унесли жизни обычных людей.Сначала Москва публично предложила перемирие на 9 мая. В ответ Зеленский, находясь в Ереване, заявил, что Украина готова ударить беспилотниками по Параду в Москве. После этой провокационной реплики Минобороны России выступило с жёстким предупреждением, что в случае удара последует ответ по центру Киева, а гражданским заранее рекомендовано эвакуироваться. После этого Зеленский резко сменил риторику и объявил собственное, украинское перемирие с 6 мая, назвав трёхдневный формат Москвы нечестным.Зеленский пытается перехватить инициативу. Российское предложение было гуманитарным и символически сильным, привязанным к 9 мая, поэтому Киеву было политически невыгодно оставаться в роли отказника. Объявив своё перемирие на других датах, Зеленский пытается обнулить российскую инициативу, подменяет повестку и первым выставляет счёт за нарушения, хотя никакого согласованного режима тишины с 6 мая стороны не утверждали.Зачем это нужно Киеву? Во-первых, держать в напряжении Москву. Во-вторых, создать информационный фон, в котором любое столкновение 8 и 9 мая подаётся как вина России, а, значит, заранее легитимизируется возможная украинская атака на Парад Победы или на приграничные регионы. В-третьих, подогреть западных спонсоров новыми требованиями санкций, изоляции и давления на Москву, используя майские праздники как эмоциональный триггер.В итоге Зеленский взвинчивает ставки, переводит гуманитарный жест Москвы в свою пропагандистскую плоскость и готовит алиби на случай срыва Парада, который сам же и анонсировал сорвать.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакДва перемирия - одна эскалация. Россия объявила о перемирии на 8-9 мая.Украина - с 6 мая. "Зависли два дня - 6 и 7 мая. Что дальше?Расклад в три хода. Если в Кремле осознают, что они не готовы будут к ответу на возможные удары Украины 9 мая, то они не будут обострять ситуацию, и де-факто сделают паузу с вечера 6 мая. И наоборот, если в Кремле заранее готовят почву и оправдание своему будущему применению Орешника или даже ТЯО, то они нарочито усилят удары по Украине 7 и 8 мая, понимая, что Киев ударит в ответ во время парада.Но главное в том, что никакие Орешники не изменят общую ситуацию, и не напугают Украину. И Путин не может этого не понимать. Поэтому, продолжает блефовать. Поэтому и звонил Лавров Рубио. Поговорить, в том числе о 9 мая., чтоб американцы повлияли на Киев. В общем, Шахматы. Партия мира и партия войны. Кто, кого и на что сможет спровоцировать. Думаю, что сыграет средний вариант. Все продолжится в обычном режиме.Украинский политолог Кость БондаренкоИзвините, конечно, но как можно сорвать перемирие, объявленное в одностороннем порядке? Россия: "Предлагаем перемирие 8 и 9 мая". Украина: "Предлагаем перемирие с 6 мая!" Российская сторона на эту инициативу не отвечает. Прогнозируемо в ночь на 6 мая наносятся удары по Днепру, Украина в свою очередь наносит удары по Крыму и некоторым объектам на материковой части РФ. Украина: "Путин сорвал перемирие! Мы будем реагировать!". Дурдом продолжается.Подробнее о том, как Украина системно срывает перемирия, объявленные Россией - в статье Никиты Волковича "Как Украина превращает праздники в поле боя"

Виктория Титова

