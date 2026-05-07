https://ukraina.ru/20260507/evropa-i-amerika-razdeleny-kak-nikogda---medvedev-1078691260.html
Европа и Америка разделены как никогда - Медведев
Европа и Америка разделены как никогда - Медведев - 07.05.2026 Украина.ру
Европа и Америка разделены как никогда - Медведев
Европа и Америка сегодня разделены как никогда за последние 100 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает RT
2026-05-07T09:28
2026-05-07T09:28
2026-05-07T09:28
новости
европа
америка
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
совбез
нато
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:105:3180:1894_1920x0_80_0_0_44c50276c3f3f0a425d3825396179b06.jpg
"Угрозы (президента США - ред.) Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майями, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по "военному разблокированию" (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет", — указал Медведев.По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что "столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы" намного ближе, чем кажется.Он отметил, что Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе, одновременно выхолащивая ответственность своих предков за преступления нацизма.Также Медведев предположил, что возможное появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу у США.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила почти 350 украинских беспилотников над Россией на сайте Украина.ру.
европа
америка
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8daf7dabac6c81cda0ea7aeb1ffb2e80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, америка, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, совбез, нато, дмитрий медведев
Новости, Европа, Америка, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев
Европа и Америка разделены как никогда - Медведев
Европа и Америка сегодня разделены как никогда за последние 100 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает RT
"Угрозы (президента США - ред.) Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майями, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по "военному разблокированию" (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет", — указал
Медведев.
По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что "столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы" намного ближе, чем кажется.
Он отметил, что Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе, одновременно выхолащивая ответственность своих предков за преступления нацизма.
Также Медведев предположил, что возможное появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу у США.
"Одновременно хотелось бы обратить внимание, что даже близкое приближение Германии к ядерному оружию - это несомненный casus belli, дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования", - заверил Медведев.