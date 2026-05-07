Европа и Америка разделены как никогда - Медведев
Европа и Америка сегодня разделены как никогда за последние 100 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает RT
2026-05-07T09:28
Европа и Америка разделены как никогда - Медведев

09:28 07.05.2026
 
Европа и Америка сегодня разделены как никогда за последние 100 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает RT
"Угрозы (президента США - ред.) Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майями, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по "военному разблокированию" (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет", — указал Медведев.
По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что "столь желанная либералами "стратегическая автономия" Европы" намного ближе, чем кажется.
Он отметил, что Берлин громче всех говорит о своих претензиях на гегемонию в Европе, одновременно выхолащивая ответственность своих предков за преступления нацизма.
Также Медведев предположил, что возможное появление ядерного оружия у Германии вызовет тревогу у США.
"Одновременно хотелось бы обратить внимание, что даже близкое приближение Германии к ядерному оружию - это несомненный casus belli, дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования", - заверил Медведев.
