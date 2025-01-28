https://ukraina.ru/20250128/1060634612.html

О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский

О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский - 28.01.2025 Украина.ру

О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал об учебных центрах на Украине и... Украина.ру, 28.01.2025

2025-01-28T17:21

2025-01-28T17:21

2025-01-28T17:21

видео

россия

украина

белоруссия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

"азов"

сво

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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал об учебных центрах на Украине и приоритетах России по их ликвидации, а также прокомментировал ситуацию на фронте и высказывания президента США Дональда Трампа о потерях ВС РФ. 00:23 - Об учебном центре "Десна" в Черниговской области; 03:28 - О приоритетных украинских полигонах для ВС России; 04:27 - Почему Россия не бьёт по учебным центрам ВСУ? 05:06 - О целях в дистанционной войне; 07:07 - Пойдут ли ВСУ на провокацию в Белоруссии? 08:18 - Где замкнуть котёл в Курской области? 09:45 – О действиях ВСУ в посёлке Котлино на покровском направлении; 11:48 - Когда ВС России смогут перерезать дорогу от Покровска до Павлограда? 13:27 - Об успехах российской армии на правом берегу реки Оскол в Харьковской области; 15:37 - Об информационной составляющей на СВО: когда и как нужно рапортовать об успехах на фронте? 16:45 - О самоходках Boxer, появившихся на вооружении ВСУ; 19:22 - О сбросе мин с БПЛА; 21:00 - О заявлениях Трампа о потерях России на фронте. *в интервью упоминаются батальоны "Азов" и "Волки да Винчи" - организации, признанные террористическими, их деятельность в России запрещена. **движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в России ***Facebook - продукт компании МЕТА - признана экстремистской организацией. Её деятельность на территории России запрещена ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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