О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский - 28.01.2025 Украина.ру
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О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский - 28.01.2025 Украина.ру
О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал об учебных центрах на Украине и... Украина.ру, 28.01.2025
2025-01-28T17:21
2025-01-28T17:21
видео
россия
украина
белоруссия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
"азов"
сво
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал об учебных центрах на Украине и приоритетах России по их ликвидации, а также прокомментировал ситуацию на фронте и высказывания президента США Дональда Трампа о потерях ВС РФ. 00:23 - Об учебном центре "Десна" в Черниговской области; 03:28 - О приоритетных украинских полигонах для ВС России; 04:27 - Почему Россия не бьёт по учебным центрам ВСУ? 05:06 - О целях в дистанционной войне; 07:07 - Пойдут ли ВСУ на провокацию в Белоруссии? 08:18 - Где замкнуть котёл в Курской области? 09:45 – О действиях ВСУ в посёлке Котлино на покровском направлении; 11:48 - Когда ВС России смогут перерезать дорогу от Покровска до Павлограда? 13:27 - Об успехах российской армии на правом берегу реки Оскол в Харьковской области; 15:37 - Об информационной составляющей на СВО: когда и как нужно рапортовать об успехах на фронте? 16:45 - О самоходках Boxer, появившихся на вооружении ВСУ; 19:22 - О сбросе мин с БПЛА; 21:00 - О заявлениях Трампа о потерях России на фронте. *в интервью упоминаются батальоны "Азов" и "Волки да Винчи" - организации, признанные террористическими, их деятельность в России запрещена. **движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в России ***Facebook - продукт компании МЕТА - признана экстремистской организацией. Её деятельность на территории России запрещена ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, белоруссия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, "азов", сво, днр, союзное государство, бпла, курская область, кто, покровск/красноармейск, сша, всу, потери всу, видео
Видео, Россия, Украина, Белоруссия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, "Азов", СВО, ДНР, Союзное государство, БПЛА, Курская область, КТО, Покровск/Красноармейск, США, ВСУ, потери ВСУ

О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский

17:21 28.01.2025
 
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Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал об учебных центрах на Украине и приоритетах России по их ликвидации, а также прокомментировал ситуацию на фронте и высказывания президента США Дональда Трампа о потерях ВС РФ.
00:23 - Об учебном центре "Десна" в Черниговской области;
03:28 - О приоритетных украинских полигонах для ВС России;
04:27 - Почему Россия не бьёт по учебным центрам ВСУ?
05:06 - О целях в дистанционной войне;
07:07 - Пойдут ли ВСУ на провокацию в Белоруссии?
08:18 - Где замкнуть котёл в Курской области?
09:45 – О действиях ВСУ в посёлке Котлино на покровском направлении;
11:48 - Когда ВС России смогут перерезать дорогу от Покровска до Павлограда?
13:27 - Об успехах российской армии на правом берегу реки Оскол в Харьковской области;
15:37 - Об информационной составляющей на СВО: когда и как нужно рапортовать об успехах на фронте?
16:45 - О самоходках Boxer, появившихся на вооружении ВСУ;
19:22 - О сбросе мин с БПЛА;
21:00 - О заявлениях Трампа о потерях России на фронте.
*в интервью упоминаются батальоны "Азов" и "Волки да Винчи" - организации, признанные террористическими, их деятельность в России запрещена.
**движение ЛГБТ, признано экстремистским и запрещено в России
***Facebook - продукт компании МЕТА - признана экстремистской организацией. Её деятельность на территории России запрещена
ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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ВидеоРоссияУкраинаБелоруссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины"Азов"СВОДНРСоюзное государствоБПЛАКурская областьКТОПокровск/КрасноармейскСШАВСУпотери ВСУ
 
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