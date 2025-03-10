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Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни - 10.03.2025 Украина.ру
Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется адаптацией ветеранов спецоперации к мирной жизни. Об этом говорится в опубликованном 10 марта положении о комиссии.
2025-03-10T17:32
2025-03-10T17:32
2025-03-10T17:40
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Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. В опубликованном на портале правовой информации документе указаны основные задачи новой комиссии.Среди основных задач комиссии указаны также мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам их семей.Среди задач комиссии – разработка предложений по совершенствованию организации медицинской и иной помощи ветеранам СВО и членам их семей. В частности, комиссия будет предлагать меры по психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и медикаментами.Руководителем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Также 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Подробности в публикации Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, сво, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, поддержка
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, поддержка
Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
17:32 10.03.2025 (обновлено: 17:40 10.03.2025)
Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется адаптацией ветеранов спецоперации к мирной жизни. Об этом говорится в опубликованном 10 марта положении о комиссии.
Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. В опубликованном на портале правовой информации документе указаны основные задачи новой комиссии.
"Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - сказано в положении о комиссии.
Среди основных задач комиссии указаны также мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам их семей.
Среди задач комиссии – разработка предложений по совершенствованию организации медицинской и иной помощи ветеранам СВО и членам их семей. В частности, комиссия будет предлагать меры по психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и медикаментами.
Руководителем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Также 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Подробности в публикации Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков