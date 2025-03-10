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Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни

Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни - 10.03.2025 Украина.ру

Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни

Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется адаптацией ветеранов спецоперации к мирной жизни. Об этом говорится в опубликованном 10 марта положении о комиссии.

2025-03-10T17:32

2025-03-10T17:32

2025-03-10T17:40

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Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. В опубликованном на портале правовой информации документе указаны основные задачи новой комиссии.Среди основных задач комиссии указаны также мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам их семей.Среди задач комиссии – разработка предложений по совершенствованию организации медицинской и иной помощи ветеранам СВО и членам их семей. В частности, комиссия будет предлагать меры по психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и медикаментами.Руководителем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.Также 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для президента России решение проблем участников СВО и их семей входит в перечень приоритетов. Подробности в публикации Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов Путина - Песков

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новости, россия, владимир путин, сво, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, поддержка