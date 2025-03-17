https://ukraina.ru/20250317/1061843917.html

По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному

По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному - 17.03.2025 Украина.ру

По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному

Российские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье

2025-03-17T10:13

2025-03-17T10:13

2025-03-17T11:35

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По данным авторов канала "Военный обозреватель", в ночь на понедельник российские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. О взрывах сообщалось в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Отмечается, что для атаки ВС РФ применили баллистические ракеты и дроны-камикадзе "Герань".Ночью украинские паблики писали об ударах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве. По данным местных властей, атаку дронов на столицу страны пытались отразить силы ПВО.Кроме того, стало известно о зафиксированной разведкой ВС РФ группе испаноговорящих наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Российские артиллеристы нанесли удар по обнаруженным иностранным военным. Отмечается, что, понеся потери, наемники бежали в сторону села Юнаковка в приграничной Сумской области Украины. В то же время Телеграм-канал "Северный ветер" сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинским подразделениям, которые перебрасывались в Черниговскую область Украины. Переброску личного состава и военной техники ВСУ в этот район вскрыли разведчики. По данным "Северного ветра", в состав украинских сил также входили подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Между тем украинские военнослужащие в беседе с испанским изданием El Pais заявили о настроениях, преобладающих в рядах ВСУ. Подробности в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии

https://ukraina.ru/20250317/1061839976.html

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новости, украина, россия, курская область, киев, черкасская область, одесская область, вс рф, иностранные наемники