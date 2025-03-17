По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному - 17.03.2025 Украина.ру
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По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному
По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному - 17.03.2025 Украина.ру
По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному
Российские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
2025-03-17T10:13
2025-03-17T11:35
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По данным авторов канала "Военный обозреватель", в ночь на понедельник российские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. О взрывах сообщалось в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Отмечается, что для атаки ВС РФ применили баллистические ракеты и дроны-камикадзе "Герань".Ночью украинские паблики писали об ударах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве. По данным местных властей, атаку дронов на столицу страны пытались отразить силы ПВО.Кроме того, стало известно о зафиксированной разведкой ВС РФ группе испаноговорящих наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Российские артиллеристы нанесли удар по обнаруженным иностранным военным. Отмечается, что, понеся потери, наемники бежали в сторону села Юнаковка в приграничной Сумской области Украины. В то же время Телеграм-канал "Северный ветер" сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинским подразделениям, которые перебрасывались в Черниговскую область Украины. Переброску личного состава и военной техники ВСУ в этот район вскрыли разведчики. По данным "Северного ветра", в состав украинских сил также входили подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Между тем украинские военнослужащие в беседе с испанским изданием El Pais заявили о настроениях, преобладающих в рядах ВСУ. Подробности в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии
https://ukraina.ru/20250317/1061839976.html
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новости, украина, россия, курская область, киев, черкасская область, одесская область, вс рф, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Курская область, Киев, Черкасская область, Одесская область, ВС РФ, иностранные наемники

По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному

10:13 17.03.2025 (обновлено: 11:35 17.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска нанесли удары по целям в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом 17 марта сообщил Телеграм-канал "Военный обозреватель". В тот же день военкоры канала "Северный ветер" написали о том, что ВС РФ ударили по подразделению испаноязычных наемников в Курском приграничье
По данным авторов канала "Военный обозреватель", в ночь на понедельник российские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. О взрывах сообщалось в Одесской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Отмечается, что для атаки ВС РФ применили баллистические ракеты и дроны-камикадзе "Герань".
Ночью украинские паблики писали об ударах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве. По данным местных властей, атаку дронов на столицу страны пытались отразить силы ПВО.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
09:43
В Курской области идут ожесточенные бои вдоль "дороги смерти" — военкоры По данным военкоров Телгерам-канала "Северный ветер", по направлению "дороги смерти" Суджа — Юнаковка в Курской области идут ожесточенные бои между армией России и ВСУ. Публикация с таким содержанием появилась 17 марта в канале
Кроме того, стало известно о зафиксированной разведкой ВС РФ группе испаноговорящих наемников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Российские артиллеристы нанесли удар по обнаруженным иностранным военным. Отмечается, что, понеся потери, наемники бежали в сторону села Юнаковка в приграничной Сумской области Украины.
В то же время Телеграм-канал "Северный ветер" сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинским подразделениям, которые перебрасывались в Черниговскую область Украины. Переброску личного состава и военной техники ВСУ в этот район вскрыли разведчики. По данным "Северного ветра", в состав украинских сил также входили подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины.
Иностранный наемник НАТО
14 марта, 10:39
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемниковНа совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Между тем украинские военнослужащие в беседе с испанским изданием El Pais заявили о настроениях, преобладающих в рядах ВСУ. Подробности в публикации "Мы уже проиграли": СМИ выяснили, что вэсэушники думают о 30-дневном перемирии
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьКиевЧеркасская областьОдесская областьВС РФиностранные наемники
 
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