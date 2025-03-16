https://ukraina.ru/20250316/1061750509.html

Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей

Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей - 16.03.2025 Украина.ру

Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей

После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. А дробящие удары — это классика, которую ВС РФ продемонстрировали в Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-16T05:30

2025-03-16T05:30

2025-03-16T05:30

новости

россия

курская область

суджа

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/08/1061643859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f95ccd00e1ed8b523c3fbd8975f85658.jpg

По его словам, образование котла — весьма трудоемкий процесс, так как военным надо держать внутренний периметр окружения, чтобы группировка не могла выбраться из него. Кроме того, бойцам надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога, добавил собеседник издания.Поэтому дробить противника гораздо более эффективнее, чем брать его в окружение, считает эксперт.Котел — это хорошо, но это накладно и долго, поэтому дробящие удары — это классика советской и российской военной школы, объяснил он.“Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили”, — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне

https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html

россия

курская область

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, суджа, вс рф