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Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей - 16.03.2025 Украина.ру
Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. А дробящие удары — это классика, которую ВС РФ продемонстрировали в Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-16T05:30
2025-03-16T05:30
2025-03-16T05:30
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По его словам, образование котла — весьма трудоемкий процесс, так как военным надо держать внутренний периметр окружения, чтобы группировка не могла выбраться из него. Кроме того, бойцам надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога, добавил собеседник издания.Поэтому дробить противника гораздо более эффективнее, чем брать его в окружение, считает эксперт.Котел — это хорошо, но это накладно и долго, поэтому дробящие удары — это классика советской и российской военной школы, объяснил он.“Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили”, — резюмировал эксперт.Полный текст интервью Алексея Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне
https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html
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новости, россия, курская область, суджа, вс рф
Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
После Великой Отечественной войны советская и российская военная школа плохо относится к окружениям, потому что оно требует очень много сил. А дробящие удары — это классика, которую ВС РФ продемонстрировали в Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
По его словам, образование котла — весьма трудоемкий процесс, так как военным надо держать внутренний периметр окружения, чтобы группировка не могла выбраться из него. Кроме того, бойцам надо держать внешний периметр, чтобы к ней не пробилась подмога, добавил собеседник издания.
Поэтому дробить противника гораздо более эффективнее, чем брать его в окружение, считает эксперт.
“И наш удар на Курском направлении — это классический дробящий удар, когда мы рассекали украинскую оборону сразу несколькими ударами. Да, в процессе таких ударов смежные фланги наступающих группировок могут зажимать разрозненные части и подразделения противника. Но справляться с маленькими пузырьками легче, чем мучиться с огромной группировкой врага”, — заверил Рамм.
Котел — это хорошо, но это накладно и долго, поэтому дробящие удары — это классика советской и российской военной школы, объяснил он.
“Мы это сейчас увидели в Курской области. За сутки украинская оборона развалилась. Пока еще не все, но основные задачи ВС РФ уже выполнили”, — резюмировал эксперт.