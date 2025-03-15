https://ukraina.ru/20250315/1061809072.html

Трамп прогнул Зеленского: Кашин назвал главную подвижку в переговорах Украины и США

Трамп прогнул Зеленского: Кашин назвал главную подвижку в переговорах Украины и США - 15.03.2025 Украина.ру

Трамп прогнул Зеленского: Кашин назвал главную подвижку в переговорах Украины и США

Согласие Владимира Зеленского на перемирие — это главная подвижка в переговорном процессе, так как раньше он был заинтересован в бесконечной войне, усматривая в перемирии прямую угрозу для себя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2025-03-15T11:20

2025-03-15T11:20

2025-03-15T11:20

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Он предположил, что 30-дневное перемирие, которое обсуждалось на переговорах между Украиной и США, — это только часть большого комплекса мер. По словам эксперта, главным достижением встречи в Джидде стало то, что американская делегация смогла “сломать” Зеленского и заставить его согласиться на перемирие без всяких условий и без гарантий безопасности для него.Собеседник издания напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров четко заявил: Россия не пойдет ни на какие необоснованные компромиссы, наносящие вред ее гражданам.Во вторник, 11 марта, офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров в Саудовской Аравии, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.А уже в четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. У российского лидера возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061759846.html

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, переговоры