Трамп прогнул Зеленского: Кашин назвал главную подвижку в переговорах Украины и США
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Согласие Владимира Зеленского на перемирие — это главная подвижка в переговорном процессе, так как раньше он был заинтересован в бесконечной войне, усматривая в перемирии прямую угрозу для себя. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Он предположил, что 30-дневное перемирие, которое обсуждалось на переговорах между Украиной и США, — это только часть большого комплекса мер. По словам эксперта, главным достижением встречи в Джидде стало то, что американская делегация смогла “сломать” Зеленского и заставить его согласиться на перемирие без всяких условий и без гарантий безопасности для него.
Собеседник издания напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров четко заявил: Россия не пойдет ни на какие необоснованные компромиссы, наносящие вред ее гражданам.
“То есть вместе с перемирием должен обсуждаться некий план действий по дальнейшему урегулированию конфликта. Этот план действий — это самое важное. Согласие Зеленского на перемирие — это главная подвижка в переговорном процессе. Потому что ранее он был заинтересован в бесконечной войне, усматривая в перемирии прямую угрозу для себя”, — считает Кашин.
Во вторник, 11 марта, офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров в Саудовской Аравии, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней.
А уже в четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. У российского лидера возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной.
13 марта, 08:53Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на УкраинеМинистры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши приветствуют идею о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил 12 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции со своими коллегами