https://ukraina.ru/20250315/1061751441.html

Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области

Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру

Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области

То, что произошло в Курской области — это была тщательно спланированная операция, которая позволила российским войскам за два дня освободить восемь населенных пунктов. Это очень высокий темп продвижения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-15T11:30

2025-03-15T11:30

2025-03-15T11:30

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курская область

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донбасс

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По его словам, этому способствовали несколько фактором. Первый: ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги — через Юнаковку и через Гуево.Третьим сигналом к успеху, по его мнению, стало выведение опытной 82-ой десантно-штурмовой бригады из Курской области, которую позже украинское командование перебросило в Донбасс, где она ввязались в контрнаступление под Дзержинском и жесткое бодание на границе с Днепропетровской областью.“Боеспособных частей у ВСУ на весь фронт не хватает. Поэтому им пришлось оголить какой-то участок в Курской области, чтобы их пожарные команды не пропустили нас в Донбассе”, — объяснил историк.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

https://ukraina.ru/20250310/1061666172.html

курская область

россия

донбасс

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новости, курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф