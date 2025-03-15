Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
То, что произошло в Курской области — это была тщательно спланированная операция, которая позволила российским войскам за два дня освободить восемь населенных пунктов. Это очень высокий темп продвижения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, этому способствовали несколько фактором. Первый: ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги — через Юнаковку и через Гуево.
“Второй. Мы неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах противника. ВСУ просто-напросто были в панике. Когда у тебя в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили. Понятно, что батальон по трубе ты не переправишь. Но взвод нашего спецназа туда прошел и навел очень много шума”, — заметил Поликарпов.
Третьим сигналом к успеху, по его мнению, стало выведение опытной 82-ой десантно-штурмовой бригады из Курской области, которую позже украинское командование перебросило в Донбасс, где она ввязались в контрнаступление под Дзержинском и жесткое бодание на границе с Днепропетровской областью.
“Боеспособных частей у ВСУ на весь фронт не хватает. Поэтому им пришлось оголить какой-то участок в Курской области, чтобы их пожарные команды не пропустили нас в Донбассе”, — объяснил историк.
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