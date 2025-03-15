Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
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Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области - 15.03.2025 Украина.ру
Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области
То, что произошло в Курской области — это была тщательно спланированная операция, которая позволила российским войскам за два дня освободить восемь населенных пунктов. Это очень высокий темп продвижения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-15T11:30
2025-03-15T11:30
новости
курская область
россия
донбасс
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, этому способствовали несколько фактором. Первый: ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги — через Юнаковку и через Гуево.Третьим сигналом к успеху, по его мнению, стало выведение опытной 82-ой десантно-штурмовой бригады из Курской области, которую позже украинское командование перебросило в Донбасс, где она ввязались в контрнаступление под Дзержинском и жесткое бодание на границе с Днепропетровской областью.“Боеспособных частей у ВСУ на весь фронт не хватает. Поэтому им пришлось оголить какой-то участок в Курской области, чтобы их пожарные команды не пропустили нас в Донбассе”, — объяснил историк.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
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россия
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новости, курская область, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Высокий темп продвижения: Поликарпов о факторах, которые гарантировали ВС РФ успех в Курской области

11:30 15.03.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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То, что произошло в Курской области — это была тщательно спланированная операция, которая позволила российским войскам за два дня освободить восемь населенных пунктов. Это очень высокий темп продвижения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, этому способствовали несколько фактором. Первый: ВС РФ смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги — через Юнаковку и через Гуево.
“Второй. Мы неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах противника. ВСУ просто-напросто были в панике. Когда у тебя в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили. Понятно, что батальон по трубе ты не переправишь. Но взвод нашего спецназа туда прошел и навел очень много шума”, — заметил Поликарпов.
Третьим сигналом к успеху, по его мнению, стало выведение опытной 82-ой десантно-штурмовой бригады из Курской области, которую позже украинское командование перебросило в Донбасс, где она ввязались в контрнаступление под Дзержинском и жесткое бодание на границе с Днепропетровской областью.
“Боеспособных частей у ВСУ на весь фронт не хватает. Поэтому им пришлось оголить какой-то участок в Курской области, чтобы их пожарные команды не пропустили нас в Донбассе”, — объяснил историк.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 10:01
ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, кудаУкраинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады под Красноармейск и на юг Донецкой Народной Республики (ДНР) с Курского направления. Об этом 10 марта в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
 
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