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"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ

"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ - 11.03.2025 Украина.ру

"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дискредитировала себя, однако нынешний визит ее главы Феридуна Синирлиоглу - все равно позитивный сигнал

2025-03-11T17:47

2025-03-11T17:47

2025-03-11T17:47

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Это мнение во время пресс-конференции, состоявшейся 11 марта в Международном мультимедийном пресс-центре, озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Ранее заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что эта организация игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран."Связано это с тем, что Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают её "российской военной угрозой", - пояснил Буякевич, отметив, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России".Параллельно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заострил внимание на том, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречи Синирлиоглу, отметив, что "организация имеет большие проблемы"."Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать", - сказал Песков.Утром во вторник, когда появилась информация о том, что генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу прибыл с запланированным визитом в Москву, МИД РФ обнародовал информацию, что сотрудники этого ведомства повезли его по местам прилета украинских БПЛА."Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасность и сотрудничества в Европе", - прокомментировала "совпадение" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибло три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, включая несколько детей.

https://ukraina.ru/20250311/1061696371.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, россия, москва, франция, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, обсе, мид, совет федерации