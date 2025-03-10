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Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова - 10.03.2025 Украина.ру
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"
2025-03-10T12:22
2025-03-10T12:22
2025-03-10T12:22
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саудовская аравия
владимир зеленский
переговоры
украина
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Стоит отметить, что ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что вторая встреча РФ и США может состояться в Саудовской Аравии на этой неделе. Между тем уже завтра в Джидде встретятся делегации Вашингтона и Киева. Журнал The Economist назвал эту встречу "последним шансом" для Украины. Американское издание Fox News, в свою очередь, сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.
https://ukraina.ru/20250310/1061667447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, переговоры, украина
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, переговоры, Украина
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"