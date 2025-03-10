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Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова

Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова - 10.03.2025 Украина.ру

Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова

"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"

2025-03-10T12:22

2025-03-10T12:22

2025-03-10T12:22

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саудовская аравия

владимир зеленский

переговоры

украина

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Стоит отметить, что ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что вторая встреча РФ и США может состояться в Саудовской Аравии на этой неделе. Между тем уже завтра в Джидде встретятся делегации Вашингтона и Киева. Журнал The Economist назвал эту встречу "последним шансом" для Украины. Американское издание Fox News, в свою очередь, сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.

https://ukraina.ru/20250310/1061667447.html

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