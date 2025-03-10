Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова - 10.03.2025 Украина.ру
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Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова - 10.03.2025 Украина.ру
Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"
2025-03-10T12:22
2025-03-10T12:22
новости
россия
сша
саудовская аравия
владимир зеленский
переговоры
украина
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Стоит отметить, что ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что вторая встреча РФ и США может состояться в Саудовской Аравии на этой неделе. Между тем уже завтра в Джидде встретятся делегации Вашингтона и Киева. Журнал The Economist назвал эту встречу "последним шансом" для Украины. Американское издание Fox News, в свою очередь, сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.
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новости, россия, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, переговоры, украина
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, переговоры, Украина

Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова

12:22 10.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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"Второй раунд" переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Об этом 10 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило издание "Российская газета"
"Никакой информации от американской стороны по поводу встречи не поступало [делегаций России и США]", — заявила она.
Стоит отметить, что ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что вторая встреча РФ и США может состояться в Саудовской Аравии на этой неделе. Между тем уже завтра в Джидде встретятся делегации Вашингтона и Киева. Журнал The Economist назвал эту встречу "последним шансом" для Украины.
11:05
США ограждают делегацию Украины от Зеленского — МеркурисВашингтон пытается изолировать украинскую делегацию от Владимира Зеленского на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом 10 марта заявил британский аналитик Александр Меркурис, сообщило издание "Российская газета"
Американское издание Fox News, в свою очередь, сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, пройдут без участия Владимира Зеленского. Тем не менее политик все же прилетит в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом.
 
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