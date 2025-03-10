"Я уже не плачу": Эмеральд, родившая бандерятко, привела в ярость украинских "патриотов" - 10.03.2025 Украина.ру
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"Я уже не плачу": Эмеральд, родившая бандерятко, привела в ярость украинских "патриотов"
"Я уже не плачу": Эмеральд, родившая бандерятко, привела в ярость украинских "патриотов" - 10.03.2025 Украина.ру
"Я уже не плачу": Эмеральд, родившая бандерятко, привела в ярость украинских "патриотов"
Бывшая военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд), ранее клявшаяся в любви к Украине и обещавшая родить бандерятко, пожаловалась подписчикам на небоевое ранение. А именно - последствия ринопластики. Украинские "патриоты" восприняли это крайне негативно, напомнив экс-вэсэушнице, что она обещала не покидать фронт
2025-03-10T11:26
2025-03-10T11:26
новости
украина
варшава
вена
степан бандера
нацгвардия
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Однако не все ее подписчики отнеслись к страданиям бывшей военной с пониманием. Многие восприняли это сообщение негативно, считая, что Малюга предала Украину.Ранее женщина, которая также клялась в вечной любви к мужу-вэсэушнику Евгению Степанюку, с которым заключила брак прямо на передовой, рассказала подписчикам, что встретила новую любовь в Вене.Некоторое время назад военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) стала одним из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.Прошедшей осенью Эмеральд попала в очередной скандал, когда в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. В числе портретов был и снимок Малюги с датой ее смерти. Когда выяснилось, что она жива, стенд был снят, а организаторы извинились. Подробности здесь: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".
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новости, украина, варшава, вена, степан бандера, нацгвардия
Новости, Украина, Варшава, Вена, Степан Бандера, Нацгвардия

"Я уже не плачу": Эмеральд, родившая бандерятко, привела в ярость украинских "патриотов"

11:26 10.03.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emerald.evgeniya
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emerald.evgeniya
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Бывшая военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд), ранее клявшаяся в любви к Украине и обещавшая родить бандерятко, пожаловалась подписчикам на небоевое ранение. А именно - последствия ринопластики. Украинские "патриоты" восприняли это крайне негативно, напомнив экс-вэсэушнице, что она обещала не покидать фронт
"Это первый день, когда мне реально немножечко легче. Хотя бы я уже не плачу и не страдаю, как мне больно. Я думала, что я сильный человек, а тут я так страдала. Мне так было себя жалко. Для меня каждый час - это был ад", - рассказала Эмеральд.
Однако не все ее подписчики отнеслись к страданиям бывшей военной с пониманием. Многие восприняли это сообщение негативно, считая, что Малюга предала Украину.
Ранее женщина, которая также клялась в вечной любви к мужу-вэсэушнику Евгению Степанюку, с которым заключила брак прямо на передовой, рассказала подписчикам, что встретила новую любовь в Вене.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
20 января, 15:06
Эмеральд, родившая бандерятко, похвасталась в сети, что предала Украину и мужа-вэсэушникаВоеннослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд), ранее клявшаяся в вечной любви Украине и мужу-вэсэушнику Евгению Степанюку, рассказала подписчикам, что встретила новую любовь в Вене
Некоторое время назад военнослужащая ВСУ Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) стала одним из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.
Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.
Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.
В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.
Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").
Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.
Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.
По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.
Прошедшей осенью Эмеральд попала в очередной скандал, когда в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. В числе портретов был и снимок Малюги с датой ее смерти. Когда выяснилось, что она жива, стенд был снят, а организаторы извинились. Подробности здесь: В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко".
 
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