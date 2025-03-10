https://ukraina.ru/20250310/1061655516.html

Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"

Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь" - 10.03.2025 Украина.ру

Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"

С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года. Численность украинских военных в городе кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-10T06:15

2025-03-10T06:15

2025-03-10T06:15

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Российские войска продолжают продвижение к Северску в ДНР. Только в течение суток на этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Плещеевки, Шевченко, Дылеевки, Крымского, Александрополя, Миньковки и Константиновки, отметил он.По его словам, Северск вызвал у ВСУ просто "нервную дрожь". С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в этом населенном пункте, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года, подчеркнул Алехин."Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого цитирует ТАСС, украинские солдаты прячутся в подвалах жилых домов, как бывших высоток, так и в частном секторе. Прячутся там и роют подземные ходы сообщений", — сообщил полковник запаса.Численность украинских военных в Северске кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут технику в заброшенных и наполовину разрушенных складских помещениях. В частности, капонир бронетехники появился в здании местной полиции, сообщил Алехин."Эксперт [Андрей Марочко] отмечает, что в городе увеличился в разы трафик передвижения автомобилей ВСУ. В Северске замечены также реактивные системы залпового огня и самоходно-артиллерийские установки", — резюмировал автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250308/1061641541.html

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новости, северск, всу, вс рф, наступление, днр, донбасс, техника, андрей марочко, сво, спецоперация