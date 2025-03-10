Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь" - 10.03.2025 Украина.ру
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Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"
Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь" - 10.03.2025 Украина.ру
Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"
С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года. Численность украинских военных в городе кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-10T06:15
2025-03-10T06:15
новости
северск
всу
вс рф
наступление
днр
донбасс
техника
андрей марочко
сво
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Российские войска продолжают продвижение к Северску в ДНР. Только в течение суток на этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Плещеевки, Шевченко, Дылеевки, Крымского, Александрополя, Миньковки и Константиновки, отметил он.По его словам, Северск вызвал у ВСУ просто "нервную дрожь". С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в этом населенном пункте, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года, подчеркнул Алехин."Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого цитирует ТАСС, украинские солдаты прячутся в подвалах жилых домов, как бывших высоток, так и в частном секторе. Прячутся там и роют подземные ходы сообщений", — сообщил полковник запаса.Численность украинских военных в Северске кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут технику в заброшенных и наполовину разрушенных складских помещениях. В частности, капонир бронетехники появился в здании местной полиции, сообщил Алехин."Эксперт [Андрей Марочко] отмечает, что в городе увеличился в разы трафик передвижения автомобилей ВСУ. В Северске замечены также реактивные системы залпового огня и самоходно-артиллерийские установки", — резюмировал автор материала.Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.
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новости, северск, всу, вс рф, наступление, днр, донбасс, техника, андрей марочко, сво, спецоперация
Новости, Северск, ВСУ, ВС РФ, наступление, ДНР, Донбасс, техника, Андрей Марочко, СВО, Спецоперация

Прячутся и роют подземные ходы: Алехин рассказал, почему Северск вызывает у ВСУ "нервную дрожь"

06:15 10.03.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в Северске, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года. Численность украинских военных в городе кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Российские войска продолжают продвижение к Северску в ДНР. Только в течение суток на этом направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Плещеевки, Шевченко, Дылеевки, Крымского, Александрополя, Миньковки и Константиновки, отметил он.
По его словам, Северск вызвал у ВСУ просто "нервную дрожь". С начала прошлой недели украинское командование стало активно наращивать группировку в этом населенном пункте, который разрушен на 85 % еще с боев 2014 года, подчеркнул Алехин.
"Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, слова которого цитирует ТАСС, украинские солдаты прячутся в подвалах жилых домов, как бывших высоток, так и в частном секторе. Прячутся там и роют подземные ходы сообщений", — сообщил полковник запаса.
Численность украинских военных в Северске кратно увеличилась за счет переброски сил с других направлений, они прячут технику в заброшенных и наполовину разрушенных складских помещениях. В частности, капонир бронетехники появился в здании местной полиции, сообщил Алехин.
"Эксперт [Андрей Марочко] отмечает, что в городе увеличился в разы трафик передвижения автомобилей ВСУ. В Северске замечены также реактивные системы залпового огня и самоходно-артиллерийские установки", — резюмировал автор материала.
Полный текст материала "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом на сайте Украина.ру.
Евгений Ющук
8 марта, 16:29
Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти МоскваГлядя на то, как Трамп выкручивает руки Украине и Зеленскому, принуждая принять его вариант перехода к миру, нужно помнить, что и на Россию он будет давить с не меньшим энтузиазмом.
 
НовостиСеверскВСУВС РФнаступлениеДНРДонбасстехникаАндрей МарочкоСВОСпецоперация
 
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