https://ukraina.ru/20260122/razmeschenie-pro-ssha-v-grenlandii-narushit-strategicheskuyu-stabilnost---ekspert-pro-voennye-riski-1074644551.html

Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски

Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски - 22.01.2026 Украина.ру

Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски

Гренландия играет ключевую роль в американской СПРН. Расширение военного присутствия США на острове создаст новые вызовы, но Россия обладает возможностями для адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин

2026-01-22T05:20

2026-01-22T05:20

2026-01-22T05:20

новости

сша

россия

арктика

дональд трамп

украина.ру

гренландия

угроза

геополитика

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_0:68:3001:1756_1920x0_80_0_0_19ca57b854aee3bee329504c8ac9b01a.jpg

По мнению эксперта, Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. "Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — заявил Белухин.Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность, появление эскадрильи F-35, это может вызвать "дополнительное нервное напряжение", сказал скандинавист.При этом он выразил уверенность в способности России парировать риски. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — заявил он. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — предупредил Никита Белухин.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

сша

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, украина.ру, гренландия, угроза, геополитика, пво, про, главные новости, главное