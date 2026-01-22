Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски - 22.01.2026 Украина.ру
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Гренландия играет ключевую роль в американской СПРН. Расширение военного присутствия США на острове создаст новые вызовы, но Россия обладает возможностями для адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
2026-01-22T05:20
2026-01-22T05:20
По мнению эксперта, Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. "Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — заявил Белухин.Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность, появление эскадрильи F-35, это может вызвать "дополнительное нервное напряжение", сказал скандинавист.При этом он выразил уверенность в способности России парировать риски. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — заявил он. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — предупредил Никита Белухин.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски

05:20 22.01.2026
 
Гренландия играет ключевую роль в американской СПРН. Расширение военного присутствия США на острове создаст новые вызовы, но Россия обладает возможностями для адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
По мнению эксперта, Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. "Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — заявил Белухин.
Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность, появление эскадрильи F-35, это может вызвать "дополнительное нервное напряжение", сказал скандинавист.
При этом он выразил уверенность в способности России парировать риски. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — заявил он.
"И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — предупредил Никита Белухин.
Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
