https://ukraina.ru/20260122/razmeschenie-pro-ssha-v-grenlandii-narushit-strategicheskuyu-stabilnost---ekspert-pro-voennye-riski-1074644551.html
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски - 22.01.2026 Украина.ру
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Гренландия играет ключевую роль в американской СПРН. Расширение военного присутствия США на острове создаст новые вызовы, но Россия обладает возможностями для адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
2026-01-22T05:20
2026-01-22T05:20
2026-01-22T05:20
новости
сша
россия
арктика
дональд трамп
украина.ру
гренландия
угроза
геополитика
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_0:68:3001:1756_1920x0_80_0_0_19ca57b854aee3bee329504c8ac9b01a.jpg
По мнению эксперта, Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. "Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — заявил Белухин.Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность, появление эскадрильи F-35, это может вызвать "дополнительное нервное напряжение", сказал скандинавист.При этом он выразил уверенность в способности России парировать риски. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — заявил он. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — предупредил Никита Белухин.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
сша
россия
арктика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_164:0:2825:1996_1920x0_80_0_0_edd12845c7fa80f1326088efdbd5f558.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, украина.ру, гренландия, угроза, геополитика, пво, про, главные новости, главное
Новости, США, Россия, Арктика, Дональд Трамп, Украина.ру, Гренландия, угроза, геополитика, ПВО, ПРО, Главные новости, главное
Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
Гренландия играет ключевую роль в американской СПРН. Расширение военного присутствия США на острове создаст новые вызовы, но Россия обладает возможностями для адекватного ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
По мнению эксперта, Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. "Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — заявил Белухин.
Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность, появление эскадрильи F-35, это может вызвать "дополнительное нервное напряжение", сказал скандинавист.
При этом он выразил уверенность в способности России парировать риски. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — заявил он.
"И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — предупредил Никита Белухин.