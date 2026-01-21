https://ukraina.ru/20260121/ot-shou-v-davose-do-gumanitarnoy-katastrofy-v-kieve-raspad-ukrainy-i-zapadnogo-edinstva-itogi-21-1074628866.html

От шоу в Давосе до гуманитарной катастрофы в Киеве: распад Украины и западного единства. Итоги 21 января

Среда демонстрирует растущий разрыв между шоу, которое продолжают устраивать западные политики, и суровой реальностью, с которой столкнулась Украина. Пока Эммануэль Макрон с новыми очками становится мемом, а Канада фантазирует о войне с США, украинские власти погрязли во взаимных обвинениях и неспособности остановить коллапс инфраструктуры

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало не дискуссию о путях решения глобальных кризисов, а волну насмешек в соцсетях из-за его нового имиджа в очках. Эта реакция не случайна: она отражает растущее восприятие подобных площадок как дорогостоящего политического шоу, где обсуждаются абстрактные идеи, в то время как реальные проблемы, включая гуманитарную катастрофу на Украине, остаются без действенных ответов. Резкое заявление мэра Киева Виталия Кличко, обвинившего офис президента Владимира Зеленского в разжигании внутренней борьбы и отказе от диалога, — яркое свидетельство глубокого раскола в украинском руководстве. Вместо консолидации в условиях кризиса власть демонстрирует неспособность к координации, ставя политические амбиции выше жизненно важных вопросов обороны и энергетики. Картина, нарисованная Кличко, ужасает: за январь город покинули 600 тысяч человек, люди бегут из замерзающих квартир, где перестали работать канализация и водопровод. Это не просто "блэкаут" — это полный провал государства в выполнении своих базовых функций по обеспечению жизнедеятельности граждан и поддержанию элементарной инфраструктуры. Показательный арест имущества Юлии Тимошенко и её мужа по антикоррупционным статьям, как и сообщения о подозрениях бывшим высокопоставленным чиновникам, происходит на фоне глубочайшего кризиса. Подобные шаги выглядят как продолжение внутренней борьбы элит и инструмент устранения политических оппонентов, а не как искренняя борьба с коррупцией в государстве, поражённой ею на всех уровнях. Информация о подозрении бывшего заместителя главы Офиса президента и его брата в хищении 141,3 млн гривен по "зелёному" тарифу в Запорожской области раскрывает вопиющую суть украинской системы. В то время как страна переживает энергетический коллапс, представители высшей власти годами организовывали хищения в этой же сфере, обогащаясь на бедствии собственных граждан. Пока Украина разваливается, её западные партнёры демонстрируют признаки иррациональности. Разработка Канадой плана обороны на случай гипотетического вторжения США, впервые за более чем 100 лет, выглядит как поиск нового внешнего врага и отражение глубокого кризиса доверия внутри самого западного альянса, начавшего жить в мире собственных фантазий. События дня рисуют целостную картину системного распада. Запад, представленный Макроном в Давосе, всё больше отдаляется от реальности в пользу имиджа и публичных шоу. В то же время Украина, лишённая эффективной внешней поддержки и раздираемая внутренними противоречиями, стремительно движется к гуманитарной, социальной и политической катастрофе. Власти в Киеве, занятые взаимными обвинениями и переделом собственности, демонстрируют полную несостоятельность, оставляя население один на один с холодом, отсутствием воды и элементарных средств к существованию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

