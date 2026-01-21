https://ukraina.ru/20260121/kak-vyvezti-dva-kamaza-vrazheskogo-oruzhiya-varkhan-o-trofeyakh-1074630443.html

Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях

Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях - 21.01.2026

Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях

Боец с позывным "Вархан" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смогли увезти два КамАЗа с вражеским оружием, за что получил две государственные награды и как сейчас ВСУ штурмуют населённые пункты.

Боец с позывным "Вархан" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смогли увезти два КамАЗа с вражеским оружием, за что получил две государственные награды и как сейчас ВСУ штурмуют населённые пункты.

