Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/kak-vyvezti-dva-kamaza-vrazheskogo-oruzhiya-varkhan-o-trofeyakh-1074630443.html
Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях
Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях - 21.01.2026 Украина.ру
Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях
Боец с позывным "Вархан" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смогли увезти два КамАЗа с вражеским оружием, за что получил две... Украина.ру, 21.01.2026
2026-01-21T20:00
2026-01-21T20:00
видео
александр чаленко
вооруженные силы украины
вс рф
бойцы
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074630143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf2e53cf1c3fd4c37f9f3a88c878215.png
Боец с позывным "Вархан" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смогли увезти два КамАЗа с вражеским оружием, за что получил две государственные награды и как сейчас ВСУ штурмуют населённые пункты.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074630143_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cd532f0ad5db64859ef48cb7e35ce83.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, вооруженные силы украины, вс рф, бойцы, украина.ру, видео
Видео, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, бойцы, Украина.ру

Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях

20:00 21.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Боец с позывным "Вархан" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как смогли увезти два КамАЗа с вражеским оружием, за что получил две государственные награды и как сейчас ВСУ штурмуют населённые пункты.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныВС РФбойцыУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14‼ В Кривом Роге, как и в Хмельницком, сейчас проходят протесты из-за отсутствия света
20:13В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, — оперштаб.
20:04Зеленский не мог не напотужничать, пока мечется с вызовом на ковёр в Давос
20:00Как вывезти два КамАЗа вражеского оружия. "Вархан" о трофеях
19:55ЕС заблокировал торговое соглашение с США из-за тарифных угроз Трампа по Гренландии
19:53В Хмельницком участник акции протеста из-за отсутствия света угрожал взорвать гранату
19:51‼ Из немецкого Висбадена, где находится штаб армии США, в польский Жешув вылетел самолёт для перевозки "высокопоставленных лиц"
19:39Путин потребовал быстрого решения социальных вопросов для участников СВО и их семей
19:02Более 90% украинских беженцев в Норвегии не планируют возвращаться на родину, — исследование
18:55Киев превращается в "ледяной дворец": эксперт заявил о критической ситуации в столице после ударов по ТЭЦ
18:49Зеленский завтра встретится с Трампом в Давосе. Главные новости к этому часу
18:30Очки Макрона в Давосе и бегство из Киева: главные новости среды
18:02На Украине ужесточат мобилизацию: Верховная Рада расширила полномочия поселковых военкоматов
18:00От шоу в Давосе до гуманитарной катастрофы в Киеве: распад Украины и западного единства. Итоги 21 января
17:57Зеленский в ловушке собственной пропаганды: как отказ от Давоса обернулся дипломатическим фиаско
17:46Зачем Трампу нужен "Совет мира"?
17:17Краснолиманский участок: ВС РФ выбивают ВСУ из Александровки
17:11Молдавия входит в Румынию, Украина продается, почему в Евросоюзе решили выпить
17:08Трамп приказал Европе меняться. Высказывания американского президента в Давосе
17:05Максим Равреба: Украинские беженцы, которые попадают в Белоруссию, хотели бы связать свою жизнь с Россией
Лента новостейМолния