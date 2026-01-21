https://ukraina.ru/20260121/kogda-kak-i-gde-nachinal-chernyy-piarschik-vladimir-petrov-obvinyaemyy-sbu-v-gosizmene-moi-vospominaniya-1074621944.html

Когда, как и где начинал "черный пиарщик" Владимир Петров, обвиняемый СБУ в госизмене

Когда, как и где начинал "черный пиарщик" Владимир Петров, обвиняемый СБУ в госизмене - 21.01.2026 Украина.ру

Когда, как и где начинал "черный пиарщик" Владимир Петров, обвиняемый СБУ в госизмене

На днях СБУ открыла уголовное дело против крупнейшего украинского специалиста по "черному пиару", владельца YouTube-канала "Исландия" Владимира Петрова. Его ни много ни мало обвиняют в государственной измене и в распространении российских нарративов

2026-01-21T21:46

2026-01-21T21:46

2026-01-21T21:47

владимир "lumpen" петров

сбу

андрей ермак

уголовное дело

госизмена

пророссийские силы

александр чаленко

эксклюзив

андрей васильев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074556319_99:0:685:329_1920x0_80_0_0_216cad02010dac4ee8ababae6854c8b5.jpg

Также широким массам стал известен примечательный факт: у него была бронь от призыва в армию, которую ему давала работа в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". Там он занимал должность "ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий". Вчера, 20 января, он после обнародования этой информации уволился из этого учреждения по собственному желанию.Согласно сообщениям в украинских СМИ, которые ссылаются на данные из Единого реестра досудебных расследований, блогер и телеведущий Владимир Петров на медиа-ресурсах "Исландия", "Люмпен шоу" и "Школа коррупции" действовал в ущерб территориальной целостности и суверенитета, а также экономической, государственной и информационной безопасности Украины, предоставляя РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, тем самым совершил госизмену во время военного положения.Указано, что во время своих выступлений Петров категорически отрицал "факт вторжения войск РФ в Украину" и указывал, что война является гражданской, а "террористические организации "ДНР" и "ЛНР" (так новороссийские республики названы в Едином реестре) являются государственными образованиями с собственными органами власти.Кроме этого, он, как указывается в этом документе, также проводил информационно-психологические операции с целью срыва мобилизации граждан в ряды украинской армии и продвигал идею отказа от государственных символов Украины.Сам Петров отказался комментировать возбуждение уголовного дела и обвинения в государственной измене. "Вижу, что вам всем очень хочется, чтобы я прокомментировал последние события. И я уважаю ваше желание. Но прошу и вас с уважением относиться к моему нежеланию комментировать расследования различных депутатов-... и заявления в СБУ от пророссийских чмон", - написал он в своем тг канале.Те, кто следит за "творчеством" Петрова последних лет, прекрасно знает, что обвинения в пророссийскости – это чушь и бред, так как он в своих программах был настроен абсолютно антироссийски и вообще принципиально перешел в общении на мову.Причина его нынешних злоключений заключается в близости к уволенному ранее экс-главе офиса Зеленского – Андрею Ермаку, на которого он работал, и от которого получал деньги. За время своей деятельности он нажил себе много врагов в политических кругах. Поэтому, когда у него больше нет защиты в лице Ермака, недоброжелатели решили ему отомстить по полной. Понятное дело, теперь из него, как это уже сложилось в нынешней украинской политической традиции, будут лепить российского агента. Так с ним будет удобнее расправится.Понятно, что Владимир Петров, которого я лично знаю больше 20 лет, не ангел. С его чернопиарной деятельностью можно ознакомиться в Википедии – там она хорошо и подробно описана, а я же хочу рассказать, как он начал свою "творческую" биографию. Тем более все это происходило на моих глазах.Как это пафосно не прозвучит, старт в "большую политику" Петрову дали мы с политологом и историком Владимиром Корниловым зимой 2005 года почти сразу после прихода Виктора Ющенко к власти.Примерно два года – с сентября 2002 по февраль 2005-го, я работал на политолога Михаила Погребинского, будучи главным редактором его программы "Наголос" (по-русски - "Расставляем акценты"), пока Корнилов не пригласил меня поработать на бывшего Генпрокурора Украины и бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Геннадия Васильева. Геннадий Андреевич на тот момент возглавлял партию "Держава" и был хозяином телеканала КРТ ("Киевская Русь телевидение"). Это был такой маленький донецко-киевский телеканал.Как истовый православный и адепт Московского патриархата Васильев (его воцерковлению поспособствовал его бизнес-партнер Виктор Нусенкис, тогдашний владелец Донецкого металлургического завода) был категорически против первого Майдана и Ющенко, поэтому состоял в оппозиции к оранжевому режиму, выступал за русский язык как второй государственный, за федерально-земельное устройство, за вхождение Украины в союз с Россией наподобие Евразийского.Его убеждения подходили мне и Корнилову. Поэтому на него начал сначала работать Володя, который создал при конторе Васильева Центр стратегического планирования (по-моему, так пафосно называлась эта контора), куда был приглашен и я. Офис находился на Подоле рядом со станцией метро "Контрактовая площадь". Я писал для Васильева его интервью и заявления, сценарии его пресс-конференций и занимался другими креативными вещами. Мы боролись с оранжевой властью. Было интересно.В примыкавшем к нашему офису одноэтажном строении располагался КРТ. На канале выходила аналитическая итоговая программа донецкого тележурналиста Рамиля Замдыханова, бывать в эфире у которого любила руководитель Прогрессивно-социалистической партии Украины Наталья Витренко, тоже как и Васильев оппозиционер. Спокойный, хорошо говоривший и выдержанный Рамиль, которого она называла "интеллигентным ведущим", ей нравился.Тогда же на КРТ я впервые увидел священника Московского патриархата - бывшего львовянина о. Андрея Ткачева. Он выступал на канале с лихими проповедями. После победы Евромайдана ему, чтобы избежать политических репрессий, пришлось перебраться в Москву, где он начал служить в структурах православного олигарха Константина Малофеева. Тут, в России, он своими неортодоксальными энергичными проповедями и приобрел очень большую популярность, как среди воцерковленной, так и среди светской аудитории.Руководили КРТ дончане – Елена Скидан и черногорец Митар Роченович. На телеканале и в офисе Васильева свою карьеру начал и православный журналист Дмитрий Скворцов, который после начала СВО был арестован украинскими властями по политическим мотивам как пророссийский деятель и которого эти власти продержали в Лукьяновском СИЗО без суда и следствия почти два года. Сейчас он находится в Киеве на подписке о невыезде – уголовное дело не закрыто.КРТ был необходим редактор отдела новостей, который бы жил в Киеве. Корнилов поинтересовался, нет ли у меня подходящей кандидатуры. Я почти сразу ответил, что есть. Назвал имя кандидата и немного рассказал о нем. Вот этим человеком и был молодой Володя Петров.С ним мы познакомились в 2003 году на форуме украинского оранжевого сайта "Телекритика". Тогда социальных сетей еще не было и все политически активные люди общались на форумах или в чатах того или иного сайта. Он писал на форуме под ником "Невский", а я под ником – "Маркел Засипаторыч" (это был персонаж советского телесериала "Строговы").Мы оба виртуально сдружились на почве пророссийскости: неприятии шедшего к власти Ющенко, украинского национализма, и так далее. Через какое-то время развиртуализировались. На тот момент ему было 26 лет, родной город – криминальный и наркоманский Кривой Рог. Он закончил там какой-то технический ВУЗ. Но ушел в журналистику. Карьеру стал делать в начале нулевых в проекте "Уличное телевидение" на телеканале ICTV зятя Леонида Кучмы – днепропетровского олигарха Виктора Пинчука.Петров был высоким, красивым, интеллигентным, веселым, абсолютно невульгарным парнем. Носил тогда короткую стрижку. Женщины его, естественно, любили, но каким-то бабником он, насколько я знаю, не был: в сексуальном плане он ограничивался женой и любовницей, которая у него всегда была одна. Остывая к прежней любовнице, с которой он имел отношения продолжительное время, просто переходил к другой, с которой у него также возникали долгосрочные отношения. Просто так по бабам он не таскался. Видимо, любил, как это ни странно прозвучит, постоянство. К тому же семью он не бросал.Петров был категорически против Оранжевой революции. Например, в разгар первого майдана надел на себя бело-синий шарф "За Януковича!" и ходил с ним среди оранжевых на главной площади столицы и, ничего не стесняясь, вступал с ними в жаркую полемику. Времена тогда еще были травоядные, поэтому его никто не бил.Не помню в подробностях, что я говорил в феврале 2005 года Корнилову о Петрове, но Володя согласился переговорить с ним как с кандидатом на должность начальника отдела новостей. Мы встретились в каком-то киевском кафе. Корнилову Петров понравился. Последний сказал, что хочет получать за свою работу у Васильева 1,5 тысячи долларов. Ударили по рукам и после одобрения кандидатуры Геннадием Андреевичем, который также встретился с Петровым, тот приступил к работе.Надо сказать, что к выполнению своих обязанностей Петров относился ответственно и проявил себя очень талантливым телепублицистом: делал прекрасные антиоранжевые программы и был в этом деле инициативным и креативным товарищем. Антиоранжевым он стал не потому, что ему платили, а потому что он был искренне оппозиционно настроен.Он привел на КРТ свою тогдашнюю любовницу, набрал каких-то молодых журналистов, и все вместе они делали отличные и веселые антиоранжевые новости. После трудового дня почти весь отдел новостей шел в ближайший подольский ресторан, где все ужинали и пили водку. Последнее обстоятельство сыграло не очень хорошую роль в биографии Петрова.Пристрастие к ежевечернему распитию одной бутылки водки на протяжении долгого времени привело Володю, который взял себе псевдоним “Lumpen” ("Люмпен"), к проблемам с психическим здоровьем. Но надо отдать ему должное: пить он бросил, отказывался ходить на дни рождения к друзьям, чтобы не поддаваться искушению принять на грудь, посещал в рамках своего личного православно-антиалкогольного паломничества Святые места – например, Почаевскую Лавру.Но даже тогда, когда он пил по вечерам, алкоголь совершенно никак не влиял ни на его работоспособность, ни на сам выпуск новостей. Люмпен никогда не выглядел нетрезвым и опустившимся.Проработав полгода, сначала от Васильева, с истеричностью и непостоянством которого было тяжело ужиться, ушел Корнилов, а через два месяца и я. Петров остался. На парламентских выборах он брал, как само собой разумеющееся, деньги за джинсу. Разбогател на этом. Да так, что через несколько лет на момент своего увольнения с телеканала он смог купить себе двухкомнатную квартиру в киевской хрущевке на Сырце.Мало того, Геннадий Васильев написал на него заявление в прокуратуру, что Петров украл у него съемочную аппаратуру, что Петров категорически отрицал. Но лично я думаю, что дыма без огня не бывает… Потом они помирились, и Петров совершенно бесплатно оказывал Васильеву какие-то услуги, говоря при этом, что "Геннадий Андреевич – это святое…".После увольнения с КРТ Люмпен стал работать на самого себя. Создал контору "черного пиара" и в итоге очень хорошо на этом поднялся. Он очень любил доллары. Поэтому несмотря на свои абсолютно естественные антибандеровские убеждения большие зеленые деньги перевесили их, и он стал работать на всех, кто платил, а платили ему много и хорошо. Петров ездил на какой-то дорогущей тачке за 200 тысяч долларов, купил себе дом под Киевом, стал покупать дорогие картины. В общем, стал вести жизнь богатого киевского буржуа.Со мной, как со всеми теми, с кем он имел дело, он был абсолютно честным человеком. Если я приносил ему заказ на "черный пиар", то всегда и сразу получал 20%. Никогда он не обманывал меня, и даже не пытался это сделать. Он приезжал с мешком денег от заказчика (когда это были гривни), отсчитывал мою долю, и я уходил от него тоже с мешком денег, но поменьше. И мне это в Петрове очень нравилось.Не нравится мне его преображение в украинского националиста и демонстративный переход на мову. Это плохо. В начале 10-х он попытался заниматься черным пиаром в России на выборах, но не прижился. Донецких как единой политической и идеологической структуры уже давно нет. Поэтому кроме как топить за украинское государство и следовать в рамках украинского идеологического дискурса у него больше никакого выбора, увы, не было, а он хотел жить дорого и богато.Чем закончится его уголовное дело, сказать трудно – раньше он удачно уходил от прежних уголовных дел – может, его посадят, может, им займется ТЦК. Но, скорее всего, его сладкой и наваристой жизни идет конец. Хотя кто его знает…Читайте также воспоминания Александра Чаленко Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем

https://ukraina.ru/20260116/kakoy-ya-zapomnil-yuliyu-timoshenko-e-muzh-priznaetsya-v-korruptsii-zyat-narkoman-i--svyaz-s-shufrichem-1074343367.html

https://ukraina.ru/20180109/1019746660.html

https://ukraina.ru/20141003/1010680901.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

владимир "lumpen" петров, сбу, андрей ермак, уголовное дело, госизмена, пророссийские силы, александр чаленко, эксклюзив, андрей васильев, украина, россия, киев, владимир корнилов, википедия, верховная рада