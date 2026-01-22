https://ukraina.ru/20260122/rukopozhatie-nevozmozhno-danilov-o-sovete-mira-i-nediplomaticheskoy-igre-vashingtona-1074610674.html

"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона

"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона - 22.01.2026 Украина.ру

"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона

Предложение США по созданию "Совета мира" — это недипломатическая игра, которая изначально ставит партнеров в затруднительное положение. Вашингтон прекрасно осознает, что такая инициатива Москве не подходит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

2026-01-22T04:40

2026-01-22T04:40

2026-01-22T04:40

новости

россия

вашингтон

сша

дональд трамп

совет мира

украина.ру

оон

дмитрий песков

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.Профессор пояснил, что США действуют сознательно, предлагая заведомо неприемлемые условия. "Трамп это понимает. Как это воспринимается? Он протягивает в очередной раз руку России, понимая, что ее это вряд ли устроит", — сказал Данилов.Эксперт описал дилемму, в которую это ставит Россию. "Но и Россия попадает в не очень простую ситуацию. Отталкивать протянутую руку не очень вежливо. Но, с другой стороны, и рукопожатие невозможно", — заявил он.По словам Данилова, такая тактика характерна для внешней политики Вашингтона. "Это в очередной раз демонстрирует недипломатическую политическую игру Вашингтона. Он ставит партнёров изначально в сложную ситуацию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.

россия

вашингтон

сша

сектор газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вашингтон, сша, дональд трамп, совет мира, украина.ру, оон, дмитрий песков, сектор газа, организации, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво