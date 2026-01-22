"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона - 22.01.2026 Украина.ру
"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона
"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона - 22.01.2026 Украина.ру
"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона
Предложение США по созданию "Совета мира" — это недипломатическая игра, которая изначально ставит партнеров в затруднительное положение. Вашингтон прекрасно осознает, что такая инициатива Москве не подходит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
2026-01-22T04:40
2026-01-22T04:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.Профессор пояснил, что США действуют сознательно, предлагая заведомо неприемлемые условия. "Трамп это понимает. Как это воспринимается? Он протягивает в очередной раз руку России, понимая, что ее это вряд ли устроит", — сказал Данилов.Эксперт описал дилемму, в которую это ставит Россию. "Но и Россия попадает в не очень простую ситуацию. Отталкивать протянутую руку не очень вежливо. Но, с другой стороны, и рукопожатие невозможно", — заявил он.По словам Данилова, такая тактика характерна для внешней политики Вашингтона. "Это в очередной раз демонстрирует недипломатическую политическую игру Вашингтона. Он ставит партнёров изначально в сложную ситуацию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.
"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона

04:40 22.01.2026
 
Предложение США по созданию "Совета мира" — это недипломатическая игра, которая изначально ставит партнеров в затруднительное положение. Вашингтон прекрасно осознает, что такая инициатива Москве не подходит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков проинформировал, что Владимиру Путину через дипломатические каналы поступило предложение присоединиться к формируемому Дональдом Трампом "Совету мира" согласно мирному плану в Секторе Газа.
Профессор пояснил, что США действуют сознательно, предлагая заведомо неприемлемые условия. "Трамп это понимает. Как это воспринимается? Он протягивает в очередной раз руку России, понимая, что ее это вряд ли устроит", — сказал Данилов.
Эксперт описал дилемму, в которую это ставит Россию. "Но и Россия попадает в не очень простую ситуацию. Отталкивать протянутую руку не очень вежливо. Но, с другой стороны, и рукопожатие невозможно", — заявил он.
По словам Данилова, такая тактика характерна для внешней политики Вашингтона. "Это в очередной раз демонстрирует недипломатическую политическую игру Вашингтона. Он ставит партнёров изначально в сложную ситуацию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.
Также на тему создания новой международной организации по Газе — в статье Павла Котова "Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН" на сайте Украина.ру.
