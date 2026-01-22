"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/glavnoe--ne-obmorozitsya-kots-rasskazal-kak-maskirovochnye-poncho-i-burzhuyki-spasayut-zhizni-boytsov-1074632508.html
"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов
"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов - 22.01.2026 Украина.ру
"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов
Главное для бойцов зимой – не получить обморожение. А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи и ставить буржуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2026-01-22T04:50
2026-01-22T04:50
новости
россия
киев
харьковская область
украина.ру
блиндажи
зима
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070800074_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_589fdeb515da4d2943bf8494d2719873.jpg
Комментируя тезис о том, что эта зима стала самой холодной за все четыре года СВО, военкор отметил, что бытовые трудности на фронте состоят в том, что зимой очень быстро садятся батарейки дронов. "Надо иметь с собой постоянный запас", — добавил Коц.К тому же, уточнил журналист, это затрудняет передвижение по лесополосам и тем более по открытой местности, потому что зимой бойца очень хорошо видно в тепловизоры.Главное для бойцов зимой – не получить обморожение, уверен Коц. "А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи, ставить буржуйки и как-то выводить дым через сеть, чтобы блиндаж не было видно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
россия
киев
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070800074_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_396067ae793ff14be5fd2c400cdad68c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, харьковская область, украина.ру, блиндажи, зима, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, бпла, беспилотники, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, военкор, военкоры о ситуации на украине
Новости, Россия, Киев, Харьковская область, Украина.ру, блиндажи, зима, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО, военкор, военкоры о ситуации на Украине

"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов

04:50 22.01.2026
 
© Фото : pavlov-arms.ru
- РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : pavlov-arms.ru
Читать в
ДзенTelegram
Главное для бойцов зимой – не получить обморожение. А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи и ставить буржуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя тезис о том, что эта зима стала самой холодной за все четыре года СВО, военкор отметил, что бытовые трудности на фронте состоят в том, что зимой очень быстро садятся батарейки дронов. "Надо иметь с собой постоянный запас", — добавил Коц.
К тому же, уточнил журналист, это затрудняет передвижение по лесополосам и тем более по открытой местности, потому что зимой бойца очень хорошо видно в тепловизоры.
"Немного спасает положение теплоизоляционные пончо. Они маскируют тепло бойца. С воздуха его или не видно, либо видно плохо. При этом сами ребята говорят, что это неудобная одежка, потому что она сковывает движения. Зато в ней не так холодно", — рассказал военкор.
Главное для бойцов зимой – не получить обморожение, уверен Коц. "А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи, ставить буржуйки и как-то выводить дым через сеть, чтобы блиндаж не было видно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевХарьковская областьУкраина.рублиндажизимаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникивойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВОвоенкорвоенкоры о ситуации на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:51Самый опасный кусок льда в мире
06:23ВСУ наносят комплексные ракетные удары по приграничным районам России, используя ПРК "Нептун"
06:00Плацдарм для удара на Орехов и Запорожье: военкор про значение новых успехов ВС РФ на юге
05:50Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ
05:45Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решения
05:40"Начнем давить на Краматорск с юга": военкор рассказал о продвижении ВС РФ в сторону Дружковки
05:30"Серьёзная головная боль": Белухин о проблемах, которые создаст Гренландия для администрации США
05:20Размещение ПРО США в Гренландии нарушит стратегическую стабильность — эксперт про военные риски
05:10Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами
05:00Андрей Коц: ВСУ нужна хоть какая-то "перемога", поэтому они будут продолжать давить на Купянск
04:50"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов
04:45Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:40"Рукопожатие невозможно": Данилов о "Совете мира" и недипломатической игре Вашингтона
04:30"Микроволновки" против дронов: военкор о главных проблемах электромагнитных пушек на поле боя
04:20Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
04:10"Засветился в Харькове": Алехин рассказал про уничтожение ЗРК Patriot помощью БПЛА "Италмас"
04:06Одесса, Киев и другие регионы. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:00Профессор Данилов: Москва подождет, пока Европа и США сами разберутся по гренландскому вопросу
03:40Самоподрывы и пожары: В Киеве выходит из строя оборудование энергетической инфраструктуры
03:19"Мы с Рютте разработали основу соглашения по Гренландии": Трамп не введёт пошлины против стран ЕС
Лента новостейМолния