"Главное – не обморозиться": Коц рассказал, как маскировочные пончо и буржуйки спасают жизни бойцов

Главное для бойцов зимой – не получить обморожение. А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи и ставить буржуйки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

Комментируя тезис о том, что эта зима стала самой холодной за все четыре года СВО, военкор отметил, что бытовые трудности на фронте состоят в том, что зимой очень быстро садятся батарейки дронов. "Надо иметь с собой постоянный запас", — добавил Коц.К тому же, уточнил журналист, это затрудняет передвижение по лесополосам и тем более по открытой местности, потому что зимой бойца очень хорошо видно в тепловизоры.Главное для бойцов зимой – не получить обморожение, уверен Коц. "А поскольку костры разводить нельзя, то надо закапываться в землю, рыть блиндажи, ставить буржуйки и как-то выводить дым через сеть, чтобы блиндаж не было видно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.

Новости

