Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами - 22.01.2026
Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами
Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами - 22.01.2026 Украина.ру
Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами
Для быстрого достижения победы на СВО России необходимо сконцентрироваться на трех технологических задачах: это создание "роев" дронов, защита от БПЛА и нейтрализация морских беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о главных задачах России на 2026 год, Коц обозначил три приоритета. "Во-первых, надо развить технологию роя дронов, чтобы не отдельные операторы управляли отдельными дронами, а один пилот мог управлять несколькими дронами", — заявил военкор.Он подчеркнул важность этого направления. "За этим будущее – за массовостью применения дронов. Это важная задача нашей оборонки", — сказал Коц.Второй задачей журналист назвал создание защиты от вражеских беспилотников. "Тут более перспективно не лазерное и не микроволновое оружие, а кинетическая защита", — заявил он.Коц предложил возможные варианты. "Либо дроны-перехватчики, способные охотиться за вражескими дронами. Либо комплексы активной защиты на бронетехнике", — пояснил военкор.Третьей проблемой он выделил борьбу с морскими беспилотниками. "В-третьих, надо что-то делать с вражескими безэкипажными катерами. Мы же видим, что украинцы вытворяют в Черном море", — сказал эксперт."Это серьезная проблема. Пока мы ее не решим, Черноморский флот будет участвовать в СВО в очень ограниченных масштабах", — резюмировал Андрей Коц.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Военкор назвал три главные задачи на 2026 год: "рой дронов", защита от БПЛА и борьба с морскими БЭКами

05:10 22.01.2026
 
Для быстрого достижения победы на СВО России необходимо сконцентрироваться на трех технологических задачах: это создание "роев" дронов, защита от БПЛА и нейтрализация морских беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о главных задачах России на 2026 год, Коц обозначил три приоритета. "Во-первых, надо развить технологию роя дронов, чтобы не отдельные операторы управляли отдельными дронами, а один пилот мог управлять несколькими дронами", — заявил военкор.
Он подчеркнул важность этого направления. "За этим будущее – за массовостью применения дронов. Это важная задача нашей оборонки", — сказал Коц.
Второй задачей журналист назвал создание защиты от вражеских беспилотников. "Тут более перспективно не лазерное и не микроволновое оружие, а кинетическая защита", — заявил он.
Коц предложил возможные варианты. "Либо дроны-перехватчики, способные охотиться за вражескими дронами. Либо комплексы активной защиты на бронетехнике", — пояснил военкор.
Третьей проблемой он выделил борьбу с морскими беспилотниками. "В-третьих, надо что-то делать с вражескими безэкипажными катерами. Мы же видим, что украинцы вытворяют в Черном море", — сказал эксперт.
"Это серьезная проблема. Пока мы ее не решим, Черноморский флот будет участвовать в СВО в очень ограниченных масштабах", — резюмировал Андрей Коц.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния