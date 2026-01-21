https://ukraina.ru/20260121/es-kinul-ukrainu-s-kreditom-1074643345.html

Как ЕС кинул Украину с кредитом

Как ЕС кинул Украину с кредитом - 21.01.2026 Украина.ру

Как ЕС кинул Украину с кредитом

Накануне международного форума в Давосе, Урсула фон дер Ляйен устроила Банковой холодный душ. Причём не кулуарно, не шёпотом и не через дипломатические намёки, а публично и демонстративно.

2026-01-21T23:11

2026-01-21T23:11

2026-01-21T23:12

украина

киев

европа

урсула фон дер ляйен

ес

евросоюз

еврокомиссия

мнения

михаил павлив

весь павлив

По сути, она сообщила руководству киевского режима простую и крайне неприятную вещь: все надежды, которые там возлагали на "большой европейский кредит", не спасут ни экономику, ни сам режим. Тот самый кредит, который в Киеве и в глобалистских кругах пытались подать как квазирепарационный инструмент, оказался совсем не тем, чем его рисовали в презентациях. Из обещанных 90 миллиардов евро, заявила фон дер Ляйен, 60 миллиардов будут направлены на производство вооружений и боеприпасов для Украины. Переводя с бюрократического на человеческий язык, это означает следующее: две трети суммы даже не покинут пределы Евросоюза. Эти деньги уйдут напрямую европейским военным корпорациям, а дальше по привычной цепочке политикам, лоббистам и бенефициарам внутри Еврокомиссии и "коалиции решительных". Киеву же в реальности остаётся около 30 миллиардов. И это ещё в оптимистичной интерпретации. Потому что никто изначально и не собирался выдавать всю сумму в 2026 году. Речь идёт о траншах, растянутых минимум на два, а возможно и на три года.Если даже представить, что все 30 миллиардов пришли бы в течение одного года, это была бы всего лишь история про латание дыр. Но 30 миллиардов на два года, это уже откровенная катастрофа для киевской верхушки. Дефицит украинского бюджета, гражданского и военного, в 2026 году оценивается в диапазоне от 100 до 120 миллиардов долларов. В евро немного меньше, но принципиально это ничего не меняет. Эти деньги от Европы не решают системных проблем, не обеспечивают устойчивость и уж точно не дают пространства для политического манёвра. Европа собирается зарабатывать на войне, одновременно страхуя собственные элиты на выходе из власти. А Киеву оставляют ровно столько, чтобы режим не рухнул мгновенно.При этом те самые основные деньги, те самые две трети, которые пойдут на производство вооружений, техники и боеприпасов, конечно же, будут в каком то смысле опосредованно покрывать часть заложенных в расходную часть украинского бюджета статей. Вооружение, техника и боеприпасы будут произведены и переданы Украине в определённом объёме и тем самым частично закроют военную составляющую бюджета. Но военные расходы Украины это далеко не только боеприпасы, техника и вооружение. Это ещё и самые разные выплаты. Боевые выплаты, выплаты за погибших, расходы на медицинское обслуживание и восстановление раненых. Это расходы на топливо, расходы на питание и проживание личного состава, униформу, логистику, инженерные материалы, в том числе самые банальные вещи, вплоть до древесины для укреплений. Именно на всё это будут израсходованы те деньги, которые будут переданы непосредственно в бюджет Украины. Повторюсь, речь идёт о примерно 30 миллиардах евро, растянутых на два, а возможно и на три года. Вряд ли в 2026 году Украина увидит больше чем 15 миллиардов евро. Можно допустить, что сумма будет чуть выше, но 15 миллиардов это наиболее реалистичная оценка.При этом даже военная часть украинского бюджета существенно больше. Да, значительная часть будет покрываться прямыми поставками вооружений, техники и боеприпасов из Евросоюза. Но существует ещё и ремонт техники, обслуживание, модернизация, логистика, а также весь массив сопутствующих расходов, о которых я уже говорил. И те 15 или даже 20 миллиардов евро, которые поступят траншами в бюджет Украины в 2026 году, будут израсходованы именно на эти статьи военных расходов. На снабжение, обеспечение и выплаты. Я глубоко убеждён, что в гражданский сектор не попадёт ни одного цента.Более того, даже для покрытия небоевых статей военных расходов этих денег будет недостаточно. А если говорить о гражданском секторе, то там формируется дыра в десятки миллиардов долларов. Сейчас говорят о том, что дефицит украинского бюджета составляет порядка 17 миллиардов долларов. Дополнительно около 300 миллиардов гривен составляет дефицит военного бюджета. По сути, не закрыв полностью военные расходы, на гражданские расходы Киев ничего не получит. И в гражданском бюджете образуется дыра более чем в 10 миллиардов долларов. А если учитывать опыт пересмотра украинского бюджета и перераспределения его расходной части в 2024 и 2025 годах, и если исходить из того, что полномасштабные боевые действия не прекратятся в 2026 году, логично предположить, что военные расходы будут пересмотрены в сторону увеличения.С учётом масштабирования и повышения качества действий российских ВКС логистическая и производственная база украинского военпрома будет системно выбиваться. Украинская ПВО будет выбиваться. Масштабирование ракетных ударов и атак дальнобойными беспилотниками будет продолжаться. Количество таких ударов в течение года будет расти так же, как это происходило в 2024 и 2025 годах. Соответственно, расходы Украины будут увеличиваться. Если исходить из этого предположения, которое с высокой вероятностью является фактом, то уже в 2026 году даже те суммы, которые формально заложены в бюджет и которые не покрываются европейским кредитом, вырастут. Реальные военные расходы окажутся существенно выше плановых. В результате даже военная часть бюджета не будет закрыта. В ней образуется дыра в миллиарды евро, а возможно и в десять или даже пятнадцать миллиардов.Судя по тому, как росла расходная часть военного бюджета в 2024 и 2025 годах, можно уверенно говорить, что в гражданский сектор из этих средств не попадёт ничего. А именно там и формируется ключевая проблема. Это происходит на фоне падения основных экспортных позиций Украины. Агросектор и металлургия продолжают сокращаться. Украина фактически ввязалась в морскую войну и получила тяжёлый удар по портовой инфраструктуре. Только в декабре объёмы отгрузки зерновых и масличных культур сократились примерно на треть в общей структуре экспортных доходов. Аналогичная ситуация складывается и в металлургии. Железнодорожная логистика перегружена, морская логистика практически недоступна. Экспорт продукции горно-металлургического комплекса деградирует. Социальные расходы оказываются под ножом. Всем бюджетникам будут максимально урезаны выплаты. Зарплаты сохранятся, но все доплаты, надбавки, премии и дополнительные ставки исчезнут. Пенсии, вероятно, продолжат выплачивать, но без надбавок и с возможными ограничениями. Расходы на инфраструктуру будут сведены практически к нулю. Поддержание инфраструктуры, социальные программы, выплаты уязвимым слоям населения окажутся без финансирования. Денег не будет ни на что.Если полномасштабные боевые действия не прекратятся, Украину в 2026 году ждёт крайне тяжёлый год. Без иллюзий, без денег, без возможности нормального существования для значительной части населения. И это без учёта того, что с 2022 года год за годом схлопывается предпринимательская и производственная активность, экономическая жизнь замирает. Если нынешняя власть продолжит упорствовать в желании вести войну при внешней поддержке со стороны Европы, ситуация не станет мгновенной катастрофой, но будет крайне тяжёлой. Очень тяжёлой. Примерно так же, как осенью я говорил о том, что Украину не ждёт полный блэкаут, но ситуация будет плохой везде. Так и произошло. Сейчас можно говорить то же самое. Это не одномоментный коллапс, но это год, который многие просто не переживут.Европейский Союз действует в привычной для себя логике. Громкие заявления, информационная поддержка, коалиции желающих и решительных. А по факту Украину используют, перераспределяют деньги в пользу собственных производителей и собственных политиков, оставляя Киеву крохи. Добро пожаловать в реальность. О ситуации у спонсоров Украины - в статье Ростислава Ищенко "Украинский тупик и молдавский зондаж"

