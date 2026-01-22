https://ukraina.ru/20260122/ugroza-ukrainskikh-raket-i-bpla-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1074650954.html

Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.01.2026 Украина.ру

Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 22 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-01-22T04:45

2026-01-22T04:45

2026-01-22T04:45

новости

украина.ру

россия

угроза

бпла

бпла сегодня

всу

белгородская область

запорожская область

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

В Белгородской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР в ночь на 22 января объявлялась ракетная опасность.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае.Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Курской, Липецкой, Воронежской областях, в ЛНР, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 22 января вводились в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают широкомасштабную атаку дронов и ракет ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

запорожская область

краснодарский край

крым

лнр

днр

крымский мост

ростовская область

волгоградская область

брянская область

саратовская область

калужская область

смоленск

курская область

липецк

воронежская область

ставропольский край

северный кавказ

сочи

грозный

геленджик

краснодар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, угроза, бпла, бпла сегодня, всу, белгородская область, запорожская область, краснодарский край, крым, лнр, днр, крымский мост, ростовская область, волгоградская область, брянская область, саратовская область, калужская область, смоленск, курская область, липецк, воронежская область, ставропольский край, северный кавказ, аэропорты, росавиация, сочи, грозный, геленджик, краснодар