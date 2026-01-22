Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.01.2026 Украина.ру
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 22.01.2026 Украина.ру
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 22 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
В Белгородской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР в ночь на 22 января объявлялась ракетная опасность.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае.Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Курской, Липецкой, Воронежской областях, в ЛНР, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 22 января вводились в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают широкомасштабную атаку дронов и ракет ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Угроза украинских ракет и БПЛА, закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:45 22.01.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов закрыты несколько аэропортов. Сводку на 4:30 мск 22 января опубликовал телеграм-канал Украина.ру
В Белгородской, Запорожской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР в ночь на 22 января объявлялась ракетная опасность.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в Краснодарском крае.
Для ряда территорий объявлялась тревога по реактивным БПЛА.
На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Волгоградской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Калужской, Смоленской, Курской, Липецкой, Воронежской областях, в ЛНР, в Ставропольском крае, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.
Временные ограничения на полёты самолётов в ночь на 22 января вводились в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда. Позднее ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают широкомасштабную атаку дронов и ракет ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
